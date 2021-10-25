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Новини Коронавірус і карантин
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Зараз в Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини Pfizer, до кінця року прибудуть ще 13,5 млн, - Кузін

Зараз в Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини Pfizer, до кінця року прибудуть ще 13,5 млн, - Кузін

До кінця 2021 року Україна отримає 13,5 млн доз антиковідної вакцини КОМІРНАТІ / COMIRNATY виробництва Pfizer-BioNTec, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Нині в Україні близько 1,5 млн доз вакцини КОМІРНАТІ / COMIRNATY (виробництва Pfizer-BioNTech. - Ред.), ще 13,5 млн доз цієї вакцини Україна отримає до кінця 2021 року в рамках підписаних контрактів", - сказав він в ході презентації поставок холодового обладнання для кабінетів вакцинації, поставленого ЮНІСЕФ на кошти USAID в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кузін також повідомив, що минулого тижня в Україні були зроблено 1,5 млн вакцинацій від COVID-19.

Він підкреслив, що "ситуація із захворюваністю прогресивно погіршується по території України".

Також читайте: Україна отримає обладнання для транспортування й ефективного зберігання вакцин від COVID-19, - МОЗ

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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25.10.2021 13:43 Відповісти
идиотия в головах антиваксов не имеет партийной окраски.
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25.10.2021 13:48 Відповісти
Опять полугодовые и остатки со сроком менее 40% спихнут и на весну новая истерия по уколам как раз ваксеров летних можно будет колоть ,под лозунгом полгодапрошлоантителнет и тд.
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25.10.2021 13:22 Відповісти
За безплатно чеб и не уколоть? Все равно деньги снимут и с ваксеров и антиваксеров.
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25.10.2021 13:39 Відповісти
кто виноват что лохи не хотят вакцинироваться и у вакцин кончается срок годности?
как родителей на кладбище повезешь - только тогда поумнеешь.
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25.10.2021 13:49 Відповісти
Працедавці , перевізники і торгові мережі повинні платити великі штрафи за надання послуг та допуск до роботи невакцинованих . Тоді справи підуть краще . Ну і московських попів ув'язнити - це фсбшне кодло перевертнів .
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25.10.2021 13:26 Відповісти
 
 