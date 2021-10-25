Зараз в Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини Pfizer, до кінця року прибудуть ще 13,5 млн, - Кузін

До кінця 2021 року Україна отримає 13,5 млн доз антиковідної вакцини КОМІРНАТІ / COMIRNATY виробництва Pfizer-BioNTec, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Нині в Україні близько 1,5 млн доз вакцини КОМІРНАТІ / COMIRNATY (виробництва Pfizer-BioNTech. - Ред.), ще 13,5 млн доз цієї вакцини Україна отримає до кінця 2021 року в рамках підписаних контрактів", - сказав він в ході презентації поставок холодового обладнання для кабінетів вакцинації, поставленого ЮНІСЕФ на кошти USAID в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кузін також повідомив, що минулого тижня в Україні були зроблено 1,5 млн вакцинацій від COVID-19.

Він підкреслив, що "ситуація із захворюваністю прогресивно погіршується по території України".

Також читайте: Україна отримає обладнання для транспортування й ефективного зберігання вакцин від COVID-19, - МОЗ