Гармаш про блокування місії ОБСЄ в Донецьку: Росія дала завдання "владі", а вона вже організувала цю "акцію"

Окупанти знімають блокаду з місії ОБСЄ в Донецьку. З території готелю, де розташована штаб-квартира спостерігачів, прибирають наметове містечко "протестувальників", а пікет перейде в онлайн нібито через коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, чи вплине ситуація з блокадою на позицію ОБСЄ, розповів на телеканалі "Україна 24" член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Післязавтра буде засідання ТКГ, і буде зрозуміло, чи вплинули ці акції в Донецьку на лінію поведінки представників ОБСЄ в Тристоронній контактній групі та безпосередньо в моніторинговій місії. Зараз важко говорити, судячи зі звітів СММ ОБСЄ, вони не змінили позиції, вони залишилися об'єктивними. Я думаю, якщо зміняться позиції якихось конкретних членів місії, які піддалися страху, могли побоюватися за своє життя під тиском бойовиків, це відразу проявиться. Будемо за цим спостерігати", — сказав він.

Гармаш відповів на запитання, хто міг організувати блокаду спостерігачів ОБСЄ.

"Я впевнений, що це Росія дала завдання керівникам окупаційних адміністрацій у Донецьку, а вони вже організували цю акцію. Те, що це вони організували, ніким не приховується. Більш того, вони діяли в порушення комендантської години, та знаходилися там цілодобово в порушення протиепідемічних заходів. Це їм дозволяли робити, і "поліція", до якої зверталися, говорила, що їм можна. Відповідно, була санкція так званої влади. Так що говорити, що це був вираз народного гніву або спонтанна акція, як писали в перший день, неправомірно", — сказав він.

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Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

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Оперативною групою ЗСУ було затримано одного найманця російських збройних формувань (громадянина РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження). У нього вилучили зброю та боєприпаси.

В ОРЛО стверджують, що Косяк як "представника СЦКК" входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

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"ЛНР" відкликала гарантії безпеки з виконання робіт біля лінії зіткнення сторін і обмежила низку маршрутів пересування спостерігачів СММ ОБСЄ до звільнення Косяка.

Перед готелем, у якому проживають члени СММ ОБСЄ в окупованому Донецьку, влаштували "акцію протесту". 15 жовтня там встановили 22 намети й біотуалети, протягом дня учасники організовано змінювали один одного. Спостерігачі вказують, що це зібрання "перешкоджало будь-якому пересуванню патрулів 15 і 16 жовтня".