Гармаш про блокування місії ОБСЄ в Донецьку: Росія дала завдання "владі", а вона вже організувала цю "акцію"
Окупанти знімають блокаду з місії ОБСЄ в Донецьку. З території готелю, де розташована штаб-квартира спостерігачів, прибирають наметове містечко "протестувальників", а пікет перейде в онлайн нібито через коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, чи вплине ситуація з блокадою на позицію ОБСЄ, розповів на телеканалі "Україна 24" член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
"Післязавтра буде засідання ТКГ, і буде зрозуміло, чи вплинули ці акції в Донецьку на лінію поведінки представників ОБСЄ в Тристоронній контактній групі та безпосередньо в моніторинговій місії. Зараз важко говорити, судячи зі звітів СММ ОБСЄ, вони не змінили позиції, вони залишилися об'єктивними. Я думаю, якщо зміняться позиції якихось конкретних членів місії, які піддалися страху, могли побоюватися за своє життя під тиском бойовиків, це відразу проявиться. Будемо за цим спостерігати", — сказав він.
Гармаш відповів на запитання, хто міг організувати блокаду спостерігачів ОБСЄ.
"Я впевнений, що це Росія дала завдання керівникам окупаційних адміністрацій у Донецьку, а вони вже організували цю акцію. Те, що це вони організували, ніким не приховується. Більш того, вони діяли в порушення комендантської години, та знаходилися там цілодобово в порушення протиепідемічних заходів. Це їм дозволяли робити, і "поліція", до якої зверталися, говорила, що їм можна. Відповідно, була санкція так званої влади. Так що говорити, що це був вираз народного гніву або спонтанна акція, як писали в перший день, неправомірно", — сказав він.
Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.
Оперативною групою ЗСУ було затримано одного найманця російських збройних формувань (громадянина РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження). У нього вилучили зброю та боєприпаси.
В ОРЛО стверджують, що Косяк як "представника СЦКК" входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.
"ЛНР" відкликала гарантії безпеки з виконання робіт біля лінії зіткнення сторін і обмежила низку маршрутів пересування спостерігачів СММ ОБСЄ до звільнення Косяка.
Перед готелем, у якому проживають члени СММ ОБСЄ в окупованому Донецьку, влаштували "акцію протесту". 15 жовтня там встановили 22 намети й біотуалети, протягом дня учасники організовано змінювали один одного. Спостерігачі вказують, що це зібрання "перешкоджало будь-якому пересуванню патрулів 15 і 16 жовтня".
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