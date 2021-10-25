УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6796 відвідувачів онлайн
Новини
3 921 16

Температура впала нижче нуля: в Києві закінчився безморозний період завдовжки 219 днів

Температура впала нижче нуля: в Києві закінчився безморозний період завдовжки 219 днів

У понеділок, 25 жовтня, в Києві вперше за осінь 2021 року, було зафіксовано зниження температури до мінусових значень - до - 0,5º.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

Як зазначають в обсерваторії, це свідчить про завершення безморозного періоду, який тривав з 13 березня - всього 219 днів. При цьому середня багаторічна дата перших заморозків в повітрі - 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду - 197 днів.

За даними кліматологів обсерваторії, найкоротші безморозні періоди в Києві були зафіксовані в 1902 і 1945 роках - 144 дні, найдовші - по 223 дні в 2008 і 2013 роках.

"Попри те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок станеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 °С у бік зниження. Середня дата такого переходу в Києві припадає на 29 листопада", - підкреслили в обсерваторії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До України наближається арктичний циклон - температура різко знизиться

Температура впала нижче нуля: в Києві закінчився безморозний період завдовжки 219 днів 01

Автор: 

Київ (19646) погода (790) морози (84)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
Да, морозы пришли явно от глобального потепления...
показати весь коментар
25.10.2021 13:37 Відповісти
+1
...а опалювальний сезон, дякуючи дегенератам з КМДА, так і не почався.
показати весь коментар
25.10.2021 13:44 Відповісти
+1
Нафига иё менять? Можнож и на зимней ездить.
показати весь коментар
25.10.2021 13:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
И хотя бедная девушка сидит в легкой одежде и дрожит от холода, она через силу улыбается и отвечает:
- Тепло, тепло, дедушка!
показати весь коментар
25.10.2021 13:30 Відповісти
Пришло время переобуваться.

показати весь коментар
25.10.2021 13:32 Відповісти
Час міняти гуму.
показати весь коментар
25.10.2021 13:37 Відповісти
Нафига иё менять? Можнож и на зимней ездить.
показати весь коментар
25.10.2021 13:54 Відповісти
Логічно.
показати весь коментар
25.10.2021 14:01 Відповісти
Да, морозы пришли явно от глобального потепления...
показати весь коментар
25.10.2021 13:37 Відповісти
Уголь на ТЭС закончился одновременно.
показати весь коментар
25.10.2021 13:41 Відповісти
...а опалювальний сезон, дякуючи дегенератам з КМДА, так і не почався.
показати весь коментар
25.10.2021 13:44 Відповісти
А дегенерати з ОПи не при справах?
показати весь коментар
25.10.2021 14:20 Відповісти
Якщо в КМДА ні на що не жаліються, сидять рівно на жопі і не розказують киянам, що Вова в черговий раз обіср...я, то крайні і винні клоуни з найближчого цирку.
показати весь коментар
25.10.2021 14:31 Відповісти
Гадаєш, Верещук була б норм?
показати весь коментар
25.10.2021 15:38 Відповісти
Ну не знаю, в нашому місті вже майже тиждень як пустили опалення в оселі. Вмене он тепер інша біда. Балкони відчинені, бо неможливо в хаті, якщо закрити.
показати весь коментар
25.10.2021 16:01 Відповісти
Да. Ни весны ни лета ни осени нормального. Как на севере 9 месяцев зима остальное лето и то не очень теплое
показати весь коментар
25.10.2021 15:20 Відповісти
Цей рік такий. Зими 2 тижні, холодна весна аж в 3,5 місяці, прохолодне літо. Осінь теж прохолодна і дуже суха. Але в попередніх роках літо було жарким і довгим, та й осінь теплою.
показати весь коментар
25.10.2021 19:42 Відповісти
В Киеве отопление, надеюсь, включили?
показати весь коментар
25.10.2021 16:18 Відповісти
Рейтинг обосравшегося синхронизировался с температурой ?
показати весь коментар
25.10.2021 16:48 Відповісти
 
 