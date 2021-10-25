Температура впала нижче нуля: в Києві закінчився безморозний період завдовжки 219 днів
У понеділок, 25 жовтня, в Києві вперше за осінь 2021 року, було зафіксовано зниження температури до мінусових значень - до - 0,5º.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.
Як зазначають в обсерваторії, це свідчить про завершення безморозного періоду, який тривав з 13 березня - всього 219 днів. При цьому середня багаторічна дата перших заморозків в повітрі - 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду - 197 днів.
За даними кліматологів обсерваторії, найкоротші безморозні періоди в Києві були зафіксовані в 1902 і 1945 роках - 144 дні, найдовші - по 223 дні в 2008 і 2013 роках.
"Попри те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок станеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 °С у бік зниження. Середня дата такого переходу в Києві припадає на 29 листопада", - підкреслили в обсерваторії.
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И хотя бедная девушка сидит в легкой одежде и дрожит от холода, она через силу улыбается и отвечает:
- Тепло, тепло, дедушка!