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ЄС виділив Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро

ЄС виділив Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро

Європейська комісія від імені Європейського Союзу виплатила Україні 600 млн євро у вигляді макрофінансової допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в Єврокомісії.

"Це другий і останній транш у рамках поточної програми макрофінансової допомоги Україні після першої виплати EUR600 млн у грудні 2020 року. Завдяки цій виплаті непогашена сума кредитів Україні в рамках її численних програм макрофінансової допомоги сягає EUR4,4 млрд", - зазначають у Єврокомісії.

Коментуючи виплату, виконавчий віце-президент Єврокомісії з економічних питань Валдіс Домбровскіс сказав: "Ми підтримуємо Україну за допомогою програми макрофінансової допомоги ЄС в розмірі EUR1,2 млрд. Другий транш у розмірі EUR600 млн, виділений сьогодні, є явною ознакою підтримки ЄС програми реформ в Україні". "Україна доклала значних зусиль для виконання умов програми, а також домоглася задовільного прогресу з Міжнародним валютним фондом", - зазначив він.

Також читайте: МВФ вже в листопаді може затвердити новий транш у розмірі близько $ 700 млн, - Шмигаль

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (115) Єврокомісія (2179) транш (467)


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Топ коментарі
+4
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25.10.2021 13:38 Відповісти
+3
Уже просрано ЗЕленью или еще только в планах?
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25.10.2021 13:32 Відповісти
+2
Ура! В країні Дурнів закипить робота.
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25.10.2021 13:35 Відповісти
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Уже просрано ЗЕленью или еще только в планах?
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25.10.2021 13:32 Відповісти
освоят досрочно)
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25.10.2021 13:33 Відповісти
Ура! В країні Дурнів закипить робота.
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25.10.2021 13:35 Відповісти
"Благо даря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 миллиарда евро"
Спасибо за помощь!
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25.10.2021 13:36 Відповісти
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25.10.2021 13:38 Відповісти
МВФ виділив не макрофінансову допомогу , а дав кредит, пишіть правильно.
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25.10.2021 13:40 Відповісти
вотэта заживём
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25.10.2021 13:45 Відповісти
цапы а цапы - а мы на эти деньги и газ сможем купить - ну если шо - так шо не замерзнем как вы мечтаете))))
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25.10.2021 13:46 Відповісти
Это под эти деньги сколько украинских денег можно напечатать, цены подымятся, пенсии так и останутся на уровне 2200грн...и потом долларом можно регулировать пенсионеров с пенсиями повыше,
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25.10.2021 13:46 Відповісти
І ліс-кругляк.
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25.10.2021 13:48 Відповісти
Не Україні а зебені.
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25.10.2021 13:49 Відповісти
...Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 миллиарда евро",

разберем эту хитрую цитату:
1. благодаря этой выплате
2. непогашенная сумма кредитов
3.в рамках многочисленных программ макрофинансовой помощи
4.. достигает 4,4 млрд евро...

кто что понл?

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25.10.2021 13:49 Відповісти
на эти деньги будет построено 100 бадминтонных площадок
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25.10.2021 13:52 Відповісти
В обмен на лес из Карпат?
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25.10.2021 13:57 Відповісти
Чтобы опг квартал95 особо не мудрил с офшорами, евросоюзу нужно переводить эти деньги прямиком на счета квартала95 в Лондоне
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25.10.2021 14:02 Відповісти
Скоро по сумі кредитів цей клоун наздожене попереднього збитого льотчика(
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25.10.2021 14:15 Відповісти
Нафіга ви даєте бабло той зеленій владі? Вони собі нових мерсів накуплять, а країні *#й що дістанеться...
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25.10.2021 14:31 Відповісти
 
 