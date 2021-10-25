ЄС виділив Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро

Європейська комісія від імені Європейського Союзу виплатила Україні 600 млн євро у вигляді макрофінансової допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в Єврокомісії.

"Це другий і останній транш у рамках поточної програми макрофінансової допомоги Україні після першої виплати EUR600 млн у грудні 2020 року. Завдяки цій виплаті непогашена сума кредитів Україні в рамках її численних програм макрофінансової допомоги сягає EUR4,4 млрд", - зазначають у Єврокомісії.

Коментуючи виплату, виконавчий віце-президент Єврокомісії з економічних питань Валдіс Домбровскіс сказав: "Ми підтримуємо Україну за допомогою програми макрофінансової допомоги ЄС в розмірі EUR1,2 млрд. Другий транш у розмірі EUR600 млн, виділений сьогодні, є явною ознакою підтримки ЄС програми реформ в Україні". "Україна доклала значних зусиль для виконання умов програми, а також домоглася задовільного прогресу з Міжнародним валютним фондом", - зазначив він.

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