Зупинка українського хімпрому внаслідок імпорту добрив з РФ призведе до жорстокого їхнього дефіциту для аграріїв, - ЗМІ

Через аномально високі ціни на газ протягом останніх двох місяців виробництво азотних добрив у ЄС впало на 40%. А в разі скасування ембарго на постачання азотних добрив з РФ в Україну їхній імпорт змусить зупинитися українських виробників. Вони просто не зможуть витримати цінову конкуренцію, оскільки ціни на газ в Україні та Росії відрізняються вже в десятки разів.

Про це йдеться в публікації Hubs із посиланням на консалтингові дослідження Спілки хіміків України та "Укрпромзовнішкспертизи".

Як пишуть журналісти, за даними Спілки хіміків України, споживання Євросоюзом азотних добрив оцінюється на рівні 20 млн т на рік у перерахунку на діючу речовину (азот). Власні виробничі потужності ЄС - приблизно 18 млн т на рік у діючій речовині. Але 18 млн т європейська промисловість могла виробити за колишніх нормальних цін на газ.

За оцінками аналітиків, за нинішніх цін на газ, що спровокували скорочення виробництва, в Європі очікується падіння виробництва приблизно на 7 млн т. Відповідно, дефіцит добрив у Європі становитиме приблизно 9,2 млн т на рік у діючій речовині. Це величезний обсяг, який тамтешнім споживачам доведеться якимось чином замістити, шляхом того ж імпорту продукції.

Однак проблема в тому, що сумарні незадіяні потужності в потенційних країнах-продуцентах (Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Туреччина) становлять лише приблизно 1,5 млн т на рік. А інших серйозних альтернатив просто немає.

В Україні власних виробничих потужностей для задоволення внутрішнього попиту аграріїв з надлишком. Але, як вважають аналітики, "у разі скасування заборони українські підприємства неминуче і вимушено зупинять виробництво добрив. Це своєю чергою призведе до збільшення дефіциту в регіоні Україна-ЄС ще на 1,7 млн ​​т у діючій речовині (це річна потреба внутрішнього ринку, яку здатний задовольнити український хімпром). Тобто дефіцит зросте майже до 11 млн т у діючій речовині (9,2+1,7) ".

Як ідеться в дослідженні, зняття ембарго на постачання добрив з Росії лише погіршить ситуацію, оскільки покладе українську хімічну галузь, призведе до жорстокого дефіциту добрив, а значить і зростання ціни на них. А це своєю чергою спровокує ще й продовольчу кризу - виробники сільгосппродукції можуть навесні і зовсім залишитися без добрив за будь-якою ціною.

Без внесення достатньої кількості азотних добрив у ґрунт Україна отримає обвальне зниження врожайності основних культур - пшениці, соняшнику і кукурудзи. Це ті культури, за якими українські аграрії останні кілька років жорстко конкурують з Росією і розташовуються серед топлідерів світового виробництва. Вони ж в останні роки дають левову частку експортної виручки аграріям і виступають стабілізатором торговельного балансу країни.

Як повідомляли ЗМІ, лобісти, які називають себе представниками інтересів українських аграріїв, виступають за зняття існуючої заборони на ввезення в Україну міндобрив з Російської Федерації. Вони вже нібито знайшли підтримку в Мінагрополітики і ведуть активні переговори з Кабміном. Ембарго було введено українським урядом в дію в липні 2019 року.