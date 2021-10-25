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Новини
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Зупинка українського хімпрому внаслідок імпорту добрив з РФ призведе до жорстокого їхнього дефіциту для аграріїв, - ЗМІ

Зупинка українського хімпрому внаслідок імпорту добрив з РФ призведе до жорстокого їхнього дефіциту для аграріїв, - ЗМІ

Через аномально високі ціни на газ протягом останніх двох місяців виробництво азотних добрив у ЄС впало на 40%. А в разі скасування ембарго на постачання азотних добрив з РФ в Україну їхній імпорт змусить зупинитися українських виробників. Вони просто не зможуть витримати цінову конкуренцію, оскільки ціни на газ в Україні та Росії відрізняються вже в десятки разів.

Про це йдеться в публікації Hubs із посиланням на консалтингові дослідження Спілки хіміків України та "Укрпромзовнішкспертизи".

Як пишуть журналісти, за даними Спілки хіміків України, споживання Євросоюзом азотних добрив оцінюється на рівні 20 млн т на рік у перерахунку на діючу речовину (азот). Власні виробничі потужності ЄС - приблизно 18 млн т на рік у діючій речовині. Але 18 млн т європейська промисловість могла виробити за колишніх нормальних цін на газ.

За оцінками аналітиків, за нинішніх цін на газ, що спровокували скорочення виробництва, в Європі очікується падіння виробництва приблизно на 7 млн т. Відповідно, дефіцит добрив у Європі становитиме приблизно 9,2 млн т на рік у діючій речовині. Це величезний обсяг, який тамтешнім споживачам доведеться якимось чином замістити, шляхом того ж імпорту продукції.

Однак проблема в тому, що сумарні незадіяні потужності в потенційних країнах-продуцентах (Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Туреччина) становлять лише приблизно 1,5 млн т на рік. А інших серйозних альтернатив просто немає.

В Україні власних виробничих потужностей для задоволення внутрішнього попиту аграріїв з надлишком. Але, як вважають аналітики, "у разі скасування заборони українські підприємства неминуче і вимушено зупинять виробництво добрив. Це своєю чергою призведе до збільшення дефіциту в регіоні Україна-ЄС ще на 1,7 млн ​​т у діючій речовині (це річна потреба внутрішнього ринку, яку здатний задовольнити український хімпром). Тобто дефіцит зросте майже до 11 млн т у діючій речовині (9,2+1,7) ".

Як ідеться в дослідженні, зняття ембарго на постачання добрив з Росії лише погіршить ситуацію, оскільки покладе українську хімічну галузь, призведе до жорстокого дефіциту добрив, а значить і зростання ціни на них. А це своєю чергою спровокує ще й продовольчу кризу - виробники сільгосппродукції можуть навесні і зовсім залишитися без добрив за будь-якою ціною.

Без внесення достатньої кількості азотних добрив у ґрунт Україна отримає обвальне зниження врожайності основних культур - пшениці, соняшнику і кукурудзи. Це ті культури, за якими українські аграрії останні кілька років жорстко конкурують з Росією і розташовуються серед топлідерів світового виробництва. Вони ж в останні роки дають левову частку експортної виручки аграріям і виступають стабілізатором торговельного балансу країни.

Як повідомляли ЗМІ, лобісти, які називають себе представниками інтересів українських аграріїв, виступають за зняття існуючої заборони на ввезення в Україну міндобрив з Російської Федерації. Вони вже нібито знайшли підтримку в Мінагрополітики і ведуть активні переговори з Кабміном. Ембарго було введено українським урядом в дію в липні 2019 року.

Автор: 

імпорт (2640) мінеральні добрива (70) добрива (245)


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Топ коментарі
+3
Хуже нібудіт.
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25.10.2021 14:17 Відповісти
+2
А рашке только и надо что бы сельское хозяийство в Украине скончалось полностью.
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25.10.2021 14:24 Відповісти
+1
простите, а в Украине на органических удобрениях уже ничего не само не растет? Или разучились как раньше, с коровников вывозить навоз....
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25.10.2021 14:16 Відповісти
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так они сами голосовали за рашистское правительство. за что голосуешь, то и получаешь
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25.10.2021 14:15 Відповісти
простите, а в Украине на органических удобрениях уже ничего не само не растет? Или разучились как раньше, с коровников вывозить навоз....
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25.10.2021 14:16 Відповісти
Коровников нет.
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25.10.2021 14:27 Відповісти
дело в другом: фирташ еще с июля 2021 через зеленского и ермака налаживает поставки расейских удобрений (направление расея - беларусь-Украина)
Откат доли "узеленского" составляет более 30% (по некоторым данным более 40%) с выводом их доли сразу в офшоры Омана..

и по др. темам - делишки "узеленского)
https://www.youtube.com/watch?v=A5Bg_xUbPMY

Лютые новости: Газовый вопрос, пикирующий спутник, краденная Русь и аллергия
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25.10.2021 14:55 Відповісти
По словам директора группы компаний «Укрлендфарминг» Галины Ковток, к 2030 году в Украине коровы могут быть внесены в Красную книгу. Так, в 1980 году, в Украине было 27 млн голов крупного рогатого скота, а сегодня - только 2 млн. Ковток отмечает, что у говядины самый длительный период окупаемости, поэтому коровы вымирают.

Напомним, по данным на 1 сентября 2018 года в Украине осталось только 2 млн коров.
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25.10.2021 15:02 Відповісти
Это почему у говядины длительный период окупаемости?
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25.10.2021 16:05 Відповісти
Как раньше, это КОГДА?) Вы хоть немного представляете сколько нужно коров для этого?)
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25.10.2021 16:05 Відповісти
Где ты видел те коровники, в старых фильмах только
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26.10.2021 09:59 Відповісти
Хуже нібудіт.
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25.10.2021 14:17 Відповісти
а шо , кроме паРаши
никто удобрений не производит?
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25.10.2021 14:20 Відповісти
все дело в откатах.. фирташ дает зеленскому и ермаку за эту схему более 30 % отката с выводом в офшоры...
в схеме участвует (кроме фирташа) - "свои"(для фуйла) люди..

поэтому ЗеЛох офшорный будет под полным контролем после начала этой сделки
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25.10.2021 14:57 Відповісти
А рашке только и надо что бы сельское хозяийство в Украине скончалось полностью.
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25.10.2021 14:24 Відповісти
С сельским хозяйством как раз ничего не будет, даже наоборот, будут покупать дешевые удобрения. Химическую промышленность волнуют собственные прибыли.
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25.10.2021 15:18 Відповісти
Дешевые только угробят все хозяйство.
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27.10.2021 08:58 Відповісти
пусть великие ПОЦЫ-аграрии, сотнями тыс. га владеющие источники органики заводят, КРС, из РАСЧЕТА 1-2 ГОЛОВЫ КРС, НА 1 ГА ЗЕМЛИ...иначе скоро земля вашше выпаленной пустыней станет от одной химии этой..
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25.10.2021 14:46 Відповісти
А сами коровку подержать не хотите?)))
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25.10.2021 16:10 Відповісти
а я земли не десятки-сотни тыс. га, не захапал, подсолнух, кукурузу или сою десятилетиями сеять, земля- умрет.. ...был бы "директором" научил бы, как с землей обращаться, многим ушлепкам хитрожопым, мало бы не показалось, повозвращали бы ее вмиг...
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25.10.2021 18:05 Відповісти
Научитесь сначала ОДНУ корову держать, а по результатам потом будут видны ваши возможности насчет сотен тысяч))) У вас с образованием совсем туго))) Чтобы держать одну корову, нужно 2 га земли))) А на один га земли нужно 100 тонн органики, а одна корова дает 14-15 тонн в год))) Все)
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25.10.2021 18:31 Відповісти
это ты прикалываешься так, дите асфальта?))...тебе понятие севооборот, пары, знакомо?))на 1м га можна и 5 голов, и больше КРС держать, если голова не только для шляпы и очков..речь то о другом совсем, речь о возрождении животноводства в Украине, которому приходит полный пи..ц!..а купить широкозахватные комбайны и сеять сою постоянно и пр. хрень ...немец, тот расстрелял бы за подобное во времена войны, да и сейчас там попробуй купить землю без гарантий содержания живности и севооборота...поймают-внуки должны еще останутся..))
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25.10.2021 18:52 Відповісти
Я знал, что вы и одной коровы не держали, поэтому и предложил приобрести опыт) Может будете хоть знать сколько элементарной соломы нужно на одну корову) И сколько один ГА способен выдать этой соломы, не говоря уже о других более питательных кормах))) 5 коров на гектар))) Бедные коровы у такого хозяина) А у меня, в отличии от вас, есть и своя земля, и свои коровы)))
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25.10.2021 20:15 Відповісти
на 20 сотках поля, 10 огорода и 10 сада для сена, 2 коровы и телок или 2 держались, + все в хлеву хрюкало, кудахтало, крякало, гуси, индюки и пара петухов свои песни, под звонкий радостный лай, разжиревшего Рекса из будки еле выползающего, пели ))...как то вот так, сказочник..))
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25.10.2021 20:35 Відповісти
Всё идёт по плану! Мелких фермеров обанкротить, землю скупить за копейки и перепродать дороже в разы. Мазлтов!
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25.10.2021 15:08 Відповісти
кто о чем, а Фирташ о эмбарго
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25.10.2021 15:22 Відповісти
А бешеный рост цен на минеральные удобрения к чему приведет?
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25.10.2021 15:56 Відповісти
понеслась транда по кочкам! да, зебилы?
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25.10.2021 16:26 Відповісти
так iзза нeпомiрних цiн на газ вони самi стануть i возити прийдeться iзза бугра
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25.10.2021 16:58 Відповісти
С нашими чернозёмами,Украина много не потеряет.У бати сосед,вообще химией не пользуется и урожай,такой же как у химиков через дорогу
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25.10.2021 17:34 Відповісти
У много чего дороже,чем в других странах,потому как выгодно обдирать народ свой
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26.10.2021 07:22 Відповісти
 
 