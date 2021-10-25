Тим, хто підробляє застосунок "Дія", необхідно приготуватися до отримання "паспорта ув’язненого", - Федоров
Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що за використання фейкових застосунків "Дії" можна потрапити під статтю "підробка документів".
Про це міністр повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі "Дії", яка встановлюється за посиланням не з Google Play (формат apk). Мета - створювати підробки ковідних сертифікатів, фейкові паспорти для придбання алкоголю неповнолітнім. Звичайно ж, документи не валідуються через QR. І, для тих, хто купує подібні "послуги", будьте обережними, можна потрапити під статтю "підробка документів", - йдеться в повідомленні.
"Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув’язненого", організаторам цього шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками", - додав Федоров.
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Ойойой, дак этаж валерачка из минцифры
По друге то не моi "домисли" - то ваш комент: "со своей Дии отсканировать"
Використання електроних документив повинно спрощувати життя громадянина, а не ускладнювати його необхiднiстю встановлювати на СМАРТФОНI звичайного касира будь якого ПЗ тiльки для того, щоб мати можливiсть когось там перевiрити. Це потрибно робити через ПАК самоi каси
Так ВАМ зрозумiло?
Ви морально застарілі. Не здивуюсь якщо у вас ще й помилка в початковому дизайні була...
Інакше треба притягати до відповідальності виробників, що випускають іграшкову зброю, а також батьків, які її купують.
Прям кращий банк у світі.
Чому ж решта відстає , особливо західні..в чому ж секрет ?
А тому що гроші потребують контролю. Приват зручний, особливо для аферистів, для тих хто ухиляється від податків..
Отак і ДІЯ.
Или Дию нельзя подделать?
Ті ж папірчики що по помилці називають паспортами на порядок легше "зламати" підробити.
И кто эти умельцы,если не вы?Очень удобно иметь два цеха.Один белый,другой серый,два весёлых гуся