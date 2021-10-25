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Тим, хто підробляє застосунок "Дія", необхідно приготуватися до отримання "паспорта ув’язненого", - Федоров

Тим, хто підробляє застосунок

Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що за використання фейкових застосунків "Дії" можна потрапити під статтю "підробка документів".

Про це міністр повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі "Дії", яка встановлюється за посиланням не з Google Play (формат apk). Мета - створювати підробки ковідних сертифікатів, фейкові паспорти для придбання алкоголю неповнолітнім. Звичайно ж, документи не валідуються через QR. І, для тих, хто купує подібні "послуги", будьте обережними, можна потрапити під статтю "підробка документів", - йдеться в повідомленні.

"Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув’язненого", організаторам цього шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками", - додав Федоров.

Також дивіться: Поліція порушила майже 800 кримінальних проваджень за підробку COVID-сертифікатів, - Монастирський. ВIДЕО

Автор: 

підробка (441) сертифікат (427) Федоров Михайло (887) Дія (1141) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+15
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25.10.2021 14:19 Відповісти
+12
Криворукий программист начал свем угрожать вместо того чтоб довести до ума свою работу. Даже подделка на дию и та лучше работает
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25.10.2021 14:27 Відповісти
+10
Он ******** что ли ))) Мой телефон что хочу на него то и ставлю, любые АРК которые мне нравятся.
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25.10.2021 14:31 Відповісти
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Этож для тебя одно и то же, вот кто это пейсал? "Точно так же, как сканируется скидочная карточка, или верифицируется банковская"

Ойойой, дак этаж валерачка из минцифры
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25.10.2021 14:41 Відповісти
Это ты выдумал про "одно и то же" и пытаешься прилепить свои фантазии людям, так что борись со своей шизофренией сам
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25.10.2021 14:42 Відповісти
Тыж написал "точнотакже". Не?
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25.10.2021 14:42 Відповісти
Да - точно так же подносится к сканирующему устройству и считывается. Или у тебя другие варианты?
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25.10.2021 20:44 Відповісти
Тобто, касир на касi зобов'язаний встановити у себе на смартфонi дiю тiки для того, шоб потiм мати можливiсть перевiрити достовiрнiсть чужои дii? Ви часом не помиляєтесь стосовно "так само"?
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25.10.2021 14:40 Відповісти
Это твои личные домыслы
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25.10.2021 14:41 Відповісти
По перше поважайте у дискусii опонета - ми з вами поки що на "ти" не переходили.
По друге то не моi "домисли" - то ваш комент: "со своей Дии отсканировать"
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25.10.2021 14:45 Відповісти
Ты можешь со своей Дии отсканировать. Остальное - твои личные домыслы
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25.10.2021 14:48 Відповісти
А чому б не зателефонувати наприклад до вiддiлку полiцii й не перевiрити таким чином документи з дii? Чим це складнише за встановлення самоi дii на мiй смартофон?
Використання електроних документив повинно спрощувати життя громадянина, а не ускладнювати його необхiднiстю встановлювати на СМАРТФОНI звичайного касира будь якого ПЗ тiльки для того, щоб мати можливiсть когось там перевiрити. Це потрибно робити через ПАК самоi каси

Так ВАМ зрозумiло?
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25.10.2021 15:12 Відповісти
А може ще в спортлото зателефонувати???

Ви морально застарілі. Не здивуюсь якщо у вас ще й помилка в початковому дизайні була...
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25.10.2021 20:14 Відповісти
Ты ж выдумал какую-то там кассиршу и какие-то там её проблемы! Тебе их и решать А у людей проблем с этим нет
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25.10.2021 20:46 Відповісти
там и офлайн все хорошо работает. qr подписаны приватным ключом. и нормально проверяются публичным ключом из приложения.
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25.10.2021 14:43 Відповісти
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25.10.2021 14:19 Відповісти
зєлоху прігатовіца.
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25.10.2021 14:22 Відповісти
паспорт заключенного вам пригодится, когда будут расследовать что вы там пилите годами из бюджета. когда по сути приложение дия должно показывать id пользователя в виде qr кода, чтобы планшет полицейского мог подтянуть документ из центральной базы...
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25.10.2021 14:24 Відповісти
Федоров - типовий шмат лайна зі складу слуг неукраїнського народу.
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25.10.2021 14:25 Відповісти
"можно попасть под статью "подделка документов""- а можно и не попасть. Пока есть приложение и пользователи. И нет примеров "попасть под статью "подделка документов""
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25.10.2021 14:26 Відповісти
Криворукий программист начал свем угрожать вместо того чтоб довести до ума свою работу. Даже подделка на дию и та лучше работает
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25.10.2021 14:27 Відповісти
а ты уже пользовался подделкой, Недоуменко?
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25.10.2021 15:06 Відповісти
Для начала нужно телефон с андроидом купить дырявенький
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25.10.2021 18:19 Відповісти
Дія не є документом, тому всі схожі програми не є підробкою, а просто схожі програми.
Інакше треба притягати до відповідальності виробників, що випускають іграшкову зброю, а також батьків, які її купують.
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25.10.2021 14:28 Відповісти
Он ******** что ли ))) Мой телефон что хочу на него то и ставлю, любые АРК которые мне нравятся.
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25.10.2021 14:31 Відповісти
При чем тут те кто подделывает? Виновен тот, кто пытается обмануть Государство. не будет спроса, не будет предложения. А изготовить Ваш "сертификат" под силу и пятикласснику.
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25.10.2021 14:34 Відповісти
Напевно майже всі чули про унікальні послуги Приватбанку, технічний рівень, купа можливостей.
Прям кращий банк у світі.
Чому ж решта відстає , особливо західні..в чому ж секрет ?
А тому що гроші потребують контролю. Приват зручний, особливо для аферистів, для тих хто ухиляється від податків..
Отак і ДІЯ.
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25.10.2021 14:40 Відповісти
Это он имеет ввиду личный состав Минцифры?...
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25.10.2021 14:41 Відповісти
Миллион программерам уже отдали?
Или Дию нельзя подделать?
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25.10.2021 15:01 Відповісти
Ну говорилось за паламать. Снаружи то оно врядли сломается, но вот вынесут жеж когдато сами сотруднички - и будет бида
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25.10.2021 15:09 Відповісти
Винесуть що? Там прікол в тому що кожен може верифікувати те чи документ справжній чи фальшивий. Те що вони придумали це досить геніально і легко правиться чуть що.
Ті ж папірчики що по помилці називають паспортами на порядок легше "зламати" підробити.
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25.10.2021 19:59 Відповісти
паспорт ідіота кожному слузі народа
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25.10.2021 15:20 Відповісти
https://legalinform.org/news/pomilochka-vijshla-korupts%D1%96jnij-zalot-mihajla-fedorova/ https://legalinform.org/news/pomilochka-vijshla-korupts%D1%96jnij-zalot-mihajla-fedorova/
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25.10.2021 15:20 Відповісти
Читаеш и диву дивишся,сколько у нас соратников третьяковой
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25.10.2021 15:31 Відповісти
Телефон не документ.Это отображалка.И ещё.Покупая windows я получаю кучу сертификатов,серийник и условия в БУМАЖНОМ виде.(я не имею ввиду oem-там сертифицирует сборщик).А тут сама дія - чудо строго виртуальное и даже не привязанное к железу.
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25.10.2021 16:01 Відповісти
судье расскажешь
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25.10.2021 16:21 Відповісти
Доказывать зае*утся
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25.10.2021 17:40 Відповісти
А шо, ета программа принята Радой как документ? Шота я не понял.
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25.10.2021 17:13 Відповісти
Я даже пачкать телефон, этой сранью не стану. Скину линк loik, анонимусам, в миг ваша апликуха «ляжет»
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25.10.2021 17:38 Відповісти
Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию....
И кто эти умельцы,если не вы?Очень удобно иметь два цеха.Один белый,другой серый,два весёлых гуся
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25.10.2021 17:50 Відповісти
Такое гениальное приложение как дия в любой конторе напишут во время ланча, и стоить это будет недорого, и самое интересное что даже отдельное министерство придумывать для этого не нужно
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25.10.2021 18:17 Відповісти
Так в чому проблема? Нехай пишуть і продають росіянам чи ще комусь.
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25.10.2021 19:56 Відповісти
хорошо бы этого умника битой по затылку , чтобы умничал дальше
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25.10.2021 18:46 Відповісти
Але бітою отримаєш ти
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25.10.2021 19:55 Відповісти
"паспорт заключенного" - а це весело.
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25.10.2021 19:54 Відповісти
Это не лишний раз говорит о том что мало лишь орать что они готовы перевести всю страну в цифру , нужно еще уметь обезопасить систему цифры, дабы какой-то Степашка не покупал сигареты в свои 12 лет. Я сразу понимал что всем этим Диям доверять смысла нет , это цифра.
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25.10.2021 20:59 Відповісти
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