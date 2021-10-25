Тим, хто підробляє застосунок "Дія", необхідно приготуватися до отримання "паспорта ув’язненого", - Федоров

Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що за використання фейкових застосунків "Дії" можна потрапити під статтю "підробка документів".

Про це міністр повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі "Дії", яка встановлюється за посиланням не з Google Play (формат apk). Мета - створювати підробки ковідних сертифікатів, фейкові паспорти для придбання алкоголю неповнолітнім. Звичайно ж, документи не валідуються через QR. І, для тих, хто купує подібні "послуги", будьте обережними, можна потрапити під статтю "підробка документів", - йдеться в повідомленні.

"Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув’язненого", організаторам цього шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками", - додав Федоров.

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