Беззвучний спалах і страшної сили вибух, який убив двох людей: сьогодні четверта річниця теракту біля телеканалу "Еспресо"

Сьогодні четверті роковини теракту біля телеканалу "Еспресо.ТБ", внаслідок якого загинули дві людини, ще троє постраждали.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Мирослава Барчук, передає Цензор.НЕТ.

"Іноді я думаю про те, що 25 жовтня 2017 року може вважатися моїм другим днем народження. Переважно після вечірніх ефірів я виходила зі студії "Еспресо" разом з гостями і розгримовувалась уже вдома. Того ж вечора я вже навіть почала іти до виходу, але якась сила змусила мене повернутися назад до гримерки.

Буквально за 30 секунд ми почули, як весь будинок глухо здригнувся від вибуху і з вікон посипалось скло", - написала вона.

Барчук зазначила, що пізніше вона десятки разів переглядала і переглядала відео з камер спостереження, особливо кілька моментів:" Як я спочатку іду до виходу, а потім чомусь розвертаюсь в інший бік. Як я кажу охоронцю Руслану Кушніру за 30 секунд до його смерті "обережно, там круті сходи" і близько дивлюся йому в обличчя (у нього ще були дуже спокійні, впевнені зелені очі). І момент, де випадковий перехожий Михайло Морміль спокійно, не поспішаючи іде тихою осінньою вулицею з роботи і робить останню затяжку цигаркою. І потім беззвучний спалах, страшної сили вибух, який убиває їх обох, 31-річного Руслана і 36-річного Михайла".

"Потім ще було багато всього, мій ПТСР, психолог, пів року гідазепаму й інших заспокійливих, підривання щоночі і безкінечне прокручування в голові того, що я побачила і почула на ґанку нашого каналу, коли вискочила надвір", - зазначила журналістка.

"Цього року пишу про це вперше. Але про двох загиблих думаю часто. І про їхні родини. Особливо про дружину Руслана та їхню дитину, яка народилася вже після його смерті.

Світла пам'ять загиблим того дня. І дуже сподіваюся, що вдалося відновитися Надії Тарасенко, іншій випадковій перехожій, яка була тяжко поранена в теракті біля телеканалу "Еспресо"", - додала Барчук.

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Нагадаємо, увечері 25 жовтня 2017 року в Києві, на виході з офісу телеканалу "Еспресо" внаслідок вибуху було поранено нардепа Ігоря Мосійчука ("Радикальна партія"). У момент вибуху поряд з депутатом був присутній охоронець і політолог Віталій Бала. Пізніше стало відомо, що охоронець помер у лікарні. Також згодом у лікарні помер випадковий перехожий - капітан поліції Михайло Мормель.

За фактом вибуху в Солом'янському районі Києва правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт". 26 жовтня Мосійчука успішно прооперували. Він заявив, що "замовники замаху сидять у Москві, а виконавці - київські".

За попередньою інформацією, було підірвано мотоцикл, який припаркували неподалік виходу з телеканалу. У СБУ визначили, що вибуховий пристрій містив від 400 до 600 грамів в тротиловому еквіваленті.

"Вибух стався в результаті приведення в дію саморобного вибухового пристрою спрямованої дії, що був у мопеді, навмисно припаркованому невстановленою особою о 21:50", - розповідав тодішній начальник ГУ СБУ у м.Києві та Київській області Сергій Семочко.

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У лютому 2020 року чеченський політемігрант Маміхан Умаров в інтерв'ю ютюб-каналу "Вільний" розповів про те, що з 2017 р. співпрацював з українськими спецслужбами, зокрема, попередив Ігоря Мосійчука та Адама Осмаєва про отримання замовлення з Чечні на їхнє вбивство. Був головним свідком у справах: про напад на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва (30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли їхнє авто під Києвом - Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення) і теракту в Києві біля телеканалу "Еспресо".