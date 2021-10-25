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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Він ошуканець і симулянт, - прем'єр Грузії Гарібашвілі заявив, що "театр Саакашвілі" скоро закінчиться

Він ошуканець і симулянт, - прем'єр Грузії Гарібашвілі заявив, що

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі нібито симулює голодування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Грузия.Онлайн".

Як зазначив Гарібашвілі, цей "маскарад і театр Саакашвілі закінчиться 30 жовтня", а сам експрезидент Грузії не буде привілейованим ув’язненим.

"Коли був президентом, він думав, що стояв вище закону. Тому гнобив населення, відбирав у людей бізнеси, будинки. Його партія і кати катували і ґвалтували людей. Зараз приїхав через свою нерозсудливість і короткість розуму, і, не прорахувавши кроки, сів до в'язниці, де буде сидіти довго.

Він ошуканець, і симулює, обманює і ображає суспільство. Людина, яка голосує з власної волі, буде підкорятися правилам і протоколу адміністрації в'язниці", - зазначив Гарібашвілі.

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Нагадаємо, що днями експрезиденту Міхеілу Саакашвілі терміново знадобилося втручання лікарів. З цією метою у в'язниці, де він утримується, постійно чергує реанімобіль. Стан експрезидента погіршується з кожним днем. Голодування триває вже 25-й день.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню в найближчі вихідні.

Автор: 

голодування (426) Саакашвілі Міхеіл (2155) Гарібашвілі Іраклій (37)


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Топ коментарі
+27
батоно Ираклий, верим !
мы Мишку-супчика знаем как облупленного
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25.10.2021 14:43 Відповісти
+16
Несколько суток в контейнеровозе с молоком Саака перенес нормально.
А в комфортной камере с телеком резко стал чахнуть. Беда...

Надо наверное Михо содержать в контейне, шоб с ним все хорошо было.
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25.10.2021 14:56 Відповісти
+14
*********** и зеУБЛЮДОК ОДНОГО ПОЛЯ ЯГОДЫ -шуты-аферисты, считающие , что 🐲🤢🤡гениальные артисты 🤣🤮
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25.10.2021 14:53 Відповісти
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Михо тримайся!!!! Не звертайте уваги на дебілів-коментаторів. Прихильники ЗЕ і ПЕ йдіть у дупу, і не вилазьте з відти)))
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26.10.2021 00:55 Відповісти
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