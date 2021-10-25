Він ошуканець і симулянт, - прем'єр Грузії Гарібашвілі заявив, що "театр Саакашвілі" скоро закінчиться
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі нібито симулює голодування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Грузия.Онлайн".
Як зазначив Гарібашвілі, цей "маскарад і театр Саакашвілі закінчиться 30 жовтня", а сам експрезидент Грузії не буде привілейованим ув’язненим.
"Коли був президентом, він думав, що стояв вище закону. Тому гнобив населення, відбирав у людей бізнеси, будинки. Його партія і кати катували і ґвалтували людей. Зараз приїхав через свою нерозсудливість і короткість розуму, і, не прорахувавши кроки, сів до в'язниці, де буде сидіти довго.
Він ошуканець, і симулює, обманює і ображає суспільство. Людина, яка голосує з власної волі, буде підкорятися правилам і протоколу адміністрації в'язниці", - зазначив Гарібашвілі.
Нагадаємо, що днями експрезиденту Міхеілу Саакашвілі терміново знадобилося втручання лікарів. З цією метою у в'язниці, де він утримується, постійно чергує реанімобіль. Стан експрезидента погіршується з кожним днем. Голодування триває вже 25-й день.
Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню в найближчі вихідні.
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мы Мишку-супчика знаем как облупленного
А в комфортной камере с телеком резко стал чахнуть. Беда...
Надо наверное Михо содержать в контейне, шоб с ним все хорошо было.