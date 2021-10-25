В окупованому РФ Криму зростає смертність від COVID-19: морги вже не справляються з навантаженням

Морги в окупованому РФ Криму не справляються з навантаженням, а так звана влада регіону змушена докуповувати модульні холодильники, щоб зберігати померлих "в більш-менш належному стані".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Коммерсант", про це повідомив на брифінгу щодо ситуації з коронавірусом так званий т.в.о. міністра охорони здоров'я регіону Костянтин Скорупський.

Зокрема, за його словами, жителі Сімферополя неодноразово скаржилися на те, що їм видавали тіла померлих родичів в поганому стані.

"Через зростання смертності збільшується навантаження на всі відділення: як судово-медичної експертизи, так і патологоанатомічні. Зараз опрацьовується варіант придбання модульного холодильного обладнання, щоб розвантажити морги і щоб зберігати тіла померлих в більш-менш належному стані", - уточнив "міністр".

Він також зазначив, що в регіоні після запровадження обов'язкової вакцинації і системи QR-кодів на третину зросла кількість бажаючих зробити щеплення від коронавірусу. За минулі вихідні, додав він, вакцинували на 4,5 тис. громадян більше, ніж тижнем раніше, - 14 774 осіб.

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Нагадаємо, з жовтня в окупованому РФ Криму 23 рази поспіль оновлювався добовий коронавірусний рекорд, 25 жовтня, за останніми даними так званого МОЗ РК, в республіці виявили 655 нових заражених. З початку пандемії кількість тих, що заразилися COVID-19, перевищила 92 тис. осіб, 2,9 тис. пацієнтів померли.

Раніше "влада" республіки оголосила неробочі дні зі збереженням зарплати працівникам підприємств з 30 жовтня по 7 листопада. Крім цього в окупованому РФ Криму з 25 жовтня ввели обов'язкові QR-коди для заселення в готелі і санаторії, відвідування кінотеатрів, торгових центрів і кафе, а також заборонили літнім людям залишати свої будинки.

У Росії за минулу добу зареєстрували 37 930 випадків зараження коронавірусом. Це максимум з початку пандемії. Загальна кількість заражених досягла 8 279 573. Померли 1069 осіб. З початку пандемії число жертв COVID-19 досягло 231 669.