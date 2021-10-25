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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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В окупованому РФ Криму зростає смертність від COVID-19: морги вже не справляються з навантаженням

В окупованому РФ Криму зростає смертність від COVID-19: морги вже не справляються з навантаженням

Морги в окупованому РФ Криму не справляються з навантаженням, а так звана влада регіону змушена докуповувати модульні холодильники, щоб зберігати померлих "в більш-менш належному стані".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Коммерсант", про це повідомив на брифінгу щодо ситуації з коронавірусом так званий т.в.о. міністра охорони здоров'я регіону Костянтин Скорупський.

Зокрема, за його словами, жителі Сімферополя неодноразово скаржилися на те, що їм видавали тіла померлих родичів в поганому стані.

"Через зростання смертності збільшується навантаження на всі відділення: як судово-медичної експертизи, так і патологоанатомічні. Зараз опрацьовується варіант придбання модульного холодильного обладнання, щоб розвантажити морги і щоб зберігати тіла померлих в більш-менш належному стані", - уточнив "міністр".

Він також зазначив, що в регіоні після запровадження обов'язкової вакцинації і системи QR-кодів на третину зросла кількість бажаючих зробити щеплення від коронавірусу. За минулі вихідні, додав він, вакцинували на 4,5 тис. громадян більше, ніж тижнем раніше, - 14 774 осіб.

Також дивіться: "Росія зробила з Донбасу концтабір": активісти принесли "мішки з трупами" під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, з жовтня в окупованому РФ Криму 23 рази поспіль оновлювався добовий коронавірусний рекорд, 25 жовтня, за останніми даними так званого МОЗ РК, в республіці виявили 655 нових заражених. З початку пандемії кількість тих, що заразилися COVID-19, перевищила 92 тис. осіб, 2,9 тис. пацієнтів померли.

Раніше "влада" республіки оголосила неробочі дні зі збереженням зарплати працівникам підприємств з 30 жовтня по 7 листопада. Крім цього в окупованому РФ Криму з 25 жовтня ввели обов'язкові QR-коди для заселення в готелі і санаторії, відвідування кінотеатрів, торгових центрів і кафе, а також заборонили літнім людям залишати свої будинки.

У Росії за минулу добу зареєстрували 37 930 випадків зараження коронавірусом. Це максимум з початку пандемії. Загальна кількість заражених досягла 8 279 573. Померли 1069 осіб. З початку пандемії число жертв COVID-19 досягло 231 669.

Автор: 

карантин (18172) Крим (14189) смертність (195) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Новий прайс на продукти від ЗЕбаната Тищенка
Сало - 50 грн за кіло
Гречка - 12 грн за кіло
Говядина - 50 грн за кіло (але можна й по 20 взяти)
Та і вообщє - ціни не ростуть.
Що ви усі видумляєте )))))
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25.10.2021 15:09 Відповісти
+14
- Куме! А знаєте , чим жителі України - кацапи , від нас, українців , відрізняються?
- Знаю! Ми, українці , хочемо жить довго і щасливо в Україні , а кацапи - "умереть в Рассєє"!
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25.10.2021 15:15 Відповісти
+6
Вопрос в реанимации - Чей Крым ? ))
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25.10.2021 14:58 Відповісти
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зачем мне это? можно подумать, у нас тут у самих швеция типа.
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25.10.2021 14:54 Відповісти
На Бєссарабкє вибрасілі сало по 50 грн за кг! Толька для слуг урода!
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25.10.2021 15:08 Відповісти
Новий прайс на продукти від ЗЕбаната Тищенка
Сало - 50 грн за кіло
Гречка - 12 грн за кіло
Говядина - 50 грн за кіло (але можна й по 20 взяти)
Та і вообщє - ціни не ростуть.
Що ви усі видумляєте )))))
показати весь коментар
25.10.2021 15:09 Відповісти
не хватает только камней с неба
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25.10.2021 15:22 Відповісти
зачем им морги - хотели умереть на россиюшке - бескрайние поля Краснодарского края им в помощь!
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25.10.2021 14:57 Відповісти
знаю, не по наслышке, как вакцинированных с побочками от Спутника/Вектора по ночам автобусами туда на диагностику вывозят.. почему бы и сейчас невоспользоваться столь щедрой гостеприимностью "братьев"
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25.10.2021 14:59 Відповісти
вы верите в честность оккупендумов Путина?
ну-ну.
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25.10.2021 15:05 Відповісти
****, тут ще й Тіщенко десь пробігав
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25.10.2021 15:14 Відповісти
- Куме! А знаєте , чим жителі України - кацапи , від нас, українців , відрізняються?
- Знаю! Ми, українці , хочемо жить довго і щасливо в Україні , а кацапи - "умереть в Рассєє"!
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25.10.2021 15:15 Відповісти
Можна з моста в море викидати
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25.10.2021 15:38 Відповісти
Крысчяне при помощи Спутника -V улетают на небеса
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25.10.2021 14:57 Відповісти
А ты не задумывался что там живёт огромное количество людей которые не хотели входить в состав России. Они оказались заложниками ситуации, а такие как ты ещё и оскорбляете их.
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25.10.2021 15:52 Відповісти
Когда в Одессе не захотели встречать оккупантов цветами весь колорадский бенефис закончился второго мая. А те кто ожидал халявы, сейчас колятся спутником.
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25.10.2021 20:01 Відповісти
В говєні трошки тхне.
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25.10.2021 14:57 Відповісти
Зато она родная.
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25.10.2021 15:01 Відповісти
Зато на раіськє...
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25.10.2021 14:58 Відповісти
Не розумію я "каренных крымчан" - хотіли "умереть в Рассеє" а жаліються на рівень медичного обслуговування! Знову "хахли" заважають "умереть"?
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25.10.2021 15:33 Відповісти
Та це таке...
Просто розумієте, кацапи із задоволенням прорідять ряди кримчан, вони, все ж таки, чужі, жили при Україні, мають наш менталітет.
Вони використовують ковід, щоб заселити Крим кацапами. Тоді ми його вже не повернемо.
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25.10.2021 15:42 Відповісти
Вони кацапами вже раз пробували заселить - у 46-му Так навіть кордони на Перекопі не допомагали - тікали Лише коли "всралися" з "кастрамичами и "вологжанами" тостали переселять цілими селами жителів Центральної України і Кубані (Я коли в Криму жив так по сусідству дід Ваня жив з жінкою Їх так з Полтавщини переселяли
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25.10.2021 16:14 Відповісти
Зараз там інші умови. Втікати не будуть.
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25.10.2021 16:21 Відповісти
Ні! Там зараз ще гірше Ви просто там не жили тривалий час і не знаєте специфіки (особливо у сільській місцевості) А я жив і Середній Азії і в сухих степах Казахстану і в Криму Умови схожі
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25.10.2021 16:25 Відповісти
Кацапи не поїдуть у село. В містах велика смертність, от туди їх і поселять.
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25.10.2021 16:37 Відповісти
І що вони там робитимуть? "куротників не подоять бо скоро "рассєянє вкурять остаточно що в Криму нема чого робить А більше там робить нічого!
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25.10.2021 16:49 Відповісти
А на кацапії що робити ? Пити будуть.
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25.10.2021 17:19 Відповісти
Хотілось-би поїхать туди зараз і глянуть в очі тим хто спочатку "рвав задницю" в "мешковську ліваруцію" про те як вони будуть круто з Росією жить а потім скрипів зубами коли нічого не вийшло і спитать: "Ну що дочекалися "русского мира"? Тепер задоволені?" Бо я їм саме це пояснював Однак основна маса людей повинна скуштувать лайно на смак щоб сказать що це - "лайно" Адже це були мої колишні співслужбовці І вони Україні присягу давали
А тепер прикликали біду собі на голову і дітям своїм життя поламали
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25.10.2021 18:31 Відповісти
Нехай тепер розбираються самі.
Мене більше хвилює стадо зебілів, яке псує майбутнє України.
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25.10.2021 18:35 Відповісти
Вопрос в реанимации - Чей Крым ? ))
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25.10.2021 14:58 Відповісти
если молчит - знач Украинский и других слов уже просто не находит.... нечего сказать, прикусил язык...
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25.10.2021 15:00 Відповісти
Та да. А закрыть границу с Рашей и оккупированными территориями нашей власти что мешало? А теперь еще удивляются почему красная зона началась с Херсонской, Одесской, Запорожской. Донецкой, Луганской и Харьковский областей. Мозги включать - это не зеленой пошести.
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25.10.2021 14:58 Відповісти
Вот-вот, а теперь ещё разрешили с этих рассадников заразы заезжать к нам без самоизоляции и прививок, типа с приглашениями на прививку. Что за хрень? Своих ковидных мало?
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25.10.2021 15:59 Відповісти
да и пих...
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25.10.2021 14:59 Відповісти
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25.10.2021 15:00 Відповісти
хороша тенденція.
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25.10.2021 15:08 Відповісти
В одном только Киеве ситуация хуже чем во всем Крыму
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25.10.2021 15:09 Відповісти
дуняша, не ерзай на швабре. медики заняты, занозы будет некому извлечь
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25.10.2021 15:12 Відповісти
пусть ерзает на бутылке.
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25.10.2021 15:22 Відповісти
Привет мокшам на ******** с Киева!
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25.10.2021 15:16 Відповісти
В Киеве 250 тыс заболевших и 6 тыс смертей, в Крыму 92 тыс заболевших и 2,9 тыс смертей.
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25.10.2021 15:16 Відповісти
Свинособака , это кто тебе такую статистику скинул?
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25.10.2021 15:19 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/kiev/ https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/kiev/

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25.10.2021 15:22 Відповісти
Да ну по Киеву понятно, что будет правдивая инфа. Её никто не отрицает, а что там по оккупированному крыму?
Если шо я сам с крыма. Расскажи мне.
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25.10.2021 15:24 Відповісти
По Крыму инфа в самой статье.
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25.10.2021 15:28 Відповісти
Что ты несешь? В какой статье? , мокшанин, ты бояры перебрал?
Расскажи мне про ковид в Крыму с фактажем. Я дам почитать крымчанам они поржут и поплачут одновременно от ненависти к вам свинособакам.
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25.10.2021 15:33 Відповісти
С начала пандемии количество заразившихся COVID-19 превысило 92 тыс. человек, 2,9 тыс. пациентов умерли. Источник:
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25.10.2021 15:41 Відповісти
А що там по Криму ?
Недолікованих з температурою під 40 з лікарень виганяють.
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25.10.2021 15:34 Відповісти
а то шо данные за ТРИ, цуко, месяца, тебя не смущает???
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25.10.2021 15:25 Відповісти
Какие 3 месяца, это всего за все время ковида.
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25.10.2021 15:30 Відповісти
и кило сала по пицят...
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25.10.2021 15:23 Відповісти
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25.10.2021 15:11 Відповісти
кацапы , спутинком нада прывывацца - дважды !
спутинк , он первый раз падымает кацапа в небеса,
а второй - апускает яго с небес прям в землю
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25.10.2021 15:16 Відповісти
Морги не справляются?
А мост зачем строили?
С моста их... в море !
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25.10.2021 15:19 Відповісти
Я радий за них. Їх мрія "умереть на Родине" має всі шанси здійснитися. І Родина тут їм допоможе.
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25.10.2021 15:19 Відповісти
В Севастополе с 30 октября и до конца объявлённых выходных дней на въезде в город будут стоять блокпосты. Такие меры приняты из-за ситуации с ковидом в регионе. Всех въезжающих будут останавливать и проверять наличие сертификата о вакцинации, отрицательного пцр-теста или справки о болезни в течение последних полугода. (с)

Вот у нас тоже так хотят, многие радуюцца (сейчас снизу радостные поотмечаются)
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25.10.2021 15:22 Відповісти
Тема не раскрыта…иконки с ПУТлером в Крым завезены в достаточном количестве? Молитесь на него и коронавирус как рукой снимет Желательно молится 3-4 раза в день и перед сном
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25.10.2021 15:24 Відповісти
Зато бе биндер!!))
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25.10.2021 15:40 Відповісти
Как морги могут не справиться?

Еще и крематроии сюда приплели...тоже не справляются газа нету!

Бобики, вам не стыдно за себя? А то кричат - мы за зеленского не голосовали, а если он говорит, то это правда! Из каждой будки идет вой - мы патерпаем от кАронавируса! Но по факту есть 2 терпилы - Румыния и Украина! С Великобританией, Исландией и Израилем все хорошо! Там просто вакцина не сработала
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25.10.2021 15:49 Відповісти
У нас не лучше .
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25.10.2021 15:49 Відповісти
Слезы в горле мешают говорить
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25.10.2021 15:51 Відповісти
Смело умножайте на 10.
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25.10.2021 16:59 Відповісти
COVID - наш !
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25.10.2021 17:24 Відповісти
Это родная говень,а камни ещё впереди...
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25.10.2021 20:51 Відповісти
 
 