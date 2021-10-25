В окупованому РФ Криму зростає смертність від COVID-19: морги вже не справляються з навантаженням
Морги в окупованому РФ Криму не справляються з навантаженням, а так звана влада регіону змушена докуповувати модульні холодильники, щоб зберігати померлих "в більш-менш належному стані".
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Коммерсант", про це повідомив на брифінгу щодо ситуації з коронавірусом так званий т.в.о. міністра охорони здоров'я регіону Костянтин Скорупський.
Зокрема, за його словами, жителі Сімферополя неодноразово скаржилися на те, що їм видавали тіла померлих родичів в поганому стані.
"Через зростання смертності збільшується навантаження на всі відділення: як судово-медичної експертизи, так і патологоанатомічні. Зараз опрацьовується варіант придбання модульного холодильного обладнання, щоб розвантажити морги і щоб зберігати тіла померлих в більш-менш належному стані", - уточнив "міністр".
Він також зазначив, що в регіоні після запровадження обов'язкової вакцинації і системи QR-кодів на третину зросла кількість бажаючих зробити щеплення від коронавірусу. За минулі вихідні, додав він, вакцинували на 4,5 тис. громадян більше, ніж тижнем раніше, - 14 774 осіб.
Нагадаємо, з жовтня в окупованому РФ Криму 23 рази поспіль оновлювався добовий коронавірусний рекорд, 25 жовтня, за останніми даними так званого МОЗ РК, в республіці виявили 655 нових заражених. З початку пандемії кількість тих, що заразилися COVID-19, перевищила 92 тис. осіб, 2,9 тис. пацієнтів померли.
Раніше "влада" республіки оголосила неробочі дні зі збереженням зарплати працівникам підприємств з 30 жовтня по 7 листопада. Крім цього в окупованому РФ Криму з 25 жовтня ввели обов'язкові QR-коди для заселення в готелі і санаторії, відвідування кінотеатрів, торгових центрів і кафе, а також заборонили літнім людям залишати свої будинки.
У Росії за минулу добу зареєстрували 37 930 випадків зараження коронавірусом. Це максимум з початку пандемії. Загальна кількість заражених досягла 8 279 573. Померли 1069 осіб. З початку пандемії число жертв COVID-19 досягло 231 669.
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Сало - 50 грн за кіло
Гречка - 12 грн за кіло
Говядина - 50 грн за кіло (але можна й по 20 взяти)
Та і вообщє - ціни не ростуть.
Що ви усі видумляєте )))))
ну-ну.
- Знаю! Ми, українці , хочемо жить довго і щасливо в Україні , а кацапи - "умереть в Рассєє"!
Просто розумієте, кацапи із задоволенням прорідять ряди кримчан, вони, все ж таки, чужі, жили при Україні, мають наш менталітет.
Вони використовують ковід, щоб заселити Крим кацапами. Тоді ми його вже не повернемо.
А тепер прикликали біду собі на голову і дітям своїм життя поламали
Мене більше хвилює стадо зебілів, яке псує майбутнє України.
Если шо я сам с крыма. Расскажи мне.
Расскажи мне про ковид в Крыму с фактажем. Я дам почитать крымчанам они поржут и поплачут одновременно от ненависти к вам свинособакам.
Недолікованих з температурою під 40 з лікарень виганяють.
спутинк , он первый раз падымает кацапа в небеса,
а второй - апускает яго с небес прям в землю
А мост зачем строили?
С моста их... в море !
Вот у нас тоже так хотят, многие радуюцца (сейчас снизу радостные поотмечаются)
Еще и крематроии сюда приплели...тоже не справляются газа нету!
Бобики, вам не стыдно за себя? А то кричат - мы за зеленского не голосовали, а если он говорит, то это правда! Из каждой будки идет вой - мы патерпаем от кАронавируса! Но по факту есть 2 терпилы - Румыния и Украина! С Великобританией, Исландией и Израилем все хорошо! Там просто вакцина не сработала