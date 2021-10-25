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Для стимулювання до вакцинації проти COVID-19 "червону" зону карантину не запроваджуватимуть, - головний санлікар Кузін. ВIДЕО
Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, чи можуть запровадити "червону" зону по всій Україні для стимулювання вакцинації. Це залежить від COVID-показників в областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За словами Кузіна, впровадження "червоної" зони регулюється виключно постановою 1236.
"Червона" зона застосовується лише за епідемічними показниками. Для стимулювання людей вакцинуватися "червону" зону не впроваджуватимуть. Таке питання не розглядатиметься", - заявив головний санлікар.
Топ коментарі
+12 Leopard Leoparda
показати весь коментар25.10.2021 15:16 Відповісти Посилання
+9 Странник Виртуальный #486477
показати весь коментар25.10.2021 15:46 Відповісти Посилання
+7 Leopard Leoparda
показати весь коментар25.10.2021 15:20 Відповісти Посилання
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Більшість зебілів переконані антивакцинатори, тому Зе і видаляє зі своїх сторінок відосики із закликами щепитись вакциною.
при чому тут зеленський
а якби порошенко то всі би вакцинувались? не всі ж такі тупорилі без своєї голови
почитай про віруси та вакцини- може тобі щось дійде
Невже за 6 місяців не набере наше населення? для їхніх 80% вакцинованих
Учитывая то, что вакцинация бесплатно, и в первую очередь укололись халявщики, которые и так налоги не платят
С каких это пор стали парашники интересоваться моими отчислениями в бюджет?
Про індустрію підробних сертифікатів в Україні пишуть New York Times. А Володька ЗелЬОнський роздає інтерв'ю де тішиться що "пан Порошенко" нічого на нього не накопав.🙁
25 жовтня 2021
За добу 24 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 14 634 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 999, медпрацівників - 173).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 955 360 щеплень.
Для ваших высоких прыжков на минном поле мы не будем его разминировать.
Кожна пише про свої соплі вже набридло читати як вони Чуть не умерли
а ви скільки раз вже короною перехворіли?
На зараз видно, що локдауни не допомогли і вакцина теж. Та і за 1.5 роки вже все населення перехворіло. Ми ж не всі ходимо на аналізи на антитіла.
Кого вони вакцинують? перехворівших
які хворіють знов
брехня все це
Не 1,5 лет... а уже ТРЕТИЙ год - ковид-19 потому и называется, что он с 2019 года !
2-2. З 17 червня 2021 р. на території України встановлюється "зелений" рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється:
u2-2:nz_1" id="n481" name="n481">1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
u2-2:nz_1" id="n482" name="n482">2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні;
3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
7) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) без одягнутих усіма учасниками та організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього COVID-сертифіката України.
11) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 1,5 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв); Аха-ха
Там еще больше! https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text
Сьогодні зволожувач вся ніч і весь день працює на максимумі, а вологість не піднімалась вище 53%. Тримається на 48%.
У сезон короновірусу, грипу і ГРВІ ваша слизова ваш найкращий друг!
Жадібні виробники шин, псевдоінженери, продажні журналісти і блогери з усіх щілин будуть вмовляти вас платити космічні гроші за абсолютно непотрібний і навіть небезпечний продукт. Не піддавайтеся і не ставай рабами світової шинної закуліси. Зимова шина-фейк. Ось кілька фактів, про які замовчує ******* наука та виробники.
В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР.
Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але до сих пір не поставляють їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?
Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.
На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?
Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником. Одного разу мій дідусь влетів на жигулі в лоба вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався на траєкторії і злетів у кювет. Друга вдача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в сноп сіна. У підсумку, в діда ні подряпини! Думайте!
Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!
Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно десятирічну лису гуму, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.
У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він ставить зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.
Останнім часом розумні люди задають важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?
У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.
Все це гарно, а от як би було ще по Конституції України, то була б хфантастика.
А то у транспорт не пускають, автобус, потяг. Якось підозріло, благімі намєрєніямі...