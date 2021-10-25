600 млн євро від ЄС необхідно використовувати для підтримки вразливих верств населення, малого і середнього бізнесу, - Порошенко

П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав владу направити кошти макрофінансової допомоги від ЄС на підтримку тих, хто найбільше постраждав від кризи - людей вразливих категорій, а також малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Виділення Євросоюзом 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги – вчасний та потрібний крок для підтримки нашої держави в умовах економічних та енергетичних викликів, спричинених як діями україноненависницького російського агресора, так і неефективною політикою влади", – пише у Facebook Порошенко.

За словами лідера "ЄС", Євросоюз як надійний партнер і союзник продовжує рішуче стояти пліч-о-пліч з Україною у протидії небезпечним загрозам.

"Очікуємо, що команда Зеленського використає ці важливі ресурси на допомогу вразливим верствам суспільства, а також малому та середньому бізнесу, а не на сумнівні популістичні проєкти", - підсумував Порошенко.

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