600 млн євро від ЄС необхідно використовувати для підтримки вразливих верств населення, малого і середнього бізнесу, - Порошенко
П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав владу направити кошти макрофінансової допомоги від ЄС на підтримку тих, хто найбільше постраждав від кризи - людей вразливих категорій, а також малого та середнього бізнесу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Виділення Євросоюзом 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги – вчасний та потрібний крок для підтримки нашої держави в умовах економічних та енергетичних викликів, спричинених як діями україноненависницького російського агресора, так і неефективною політикою влади", – пише у Facebook Порошенко.
За словами лідера "ЄС", Євросоюз як надійний партнер і союзник продовжує рішуче стояти пліч-о-пліч з Україною у протидії небезпечним загрозам.
"Очікуємо, що команда Зеленського використає ці важливі ресурси на допомогу вразливим верствам суспільства, а також малому та середньому бізнесу, а не на сумнівні популістичні проєкти", - підсумував Порошенко.
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Из всех уязвленных самолюбий и психик, их психики и самолюбия уязвлены наиболее сильно - более длинными яхтами, ногами эскортниц и цифрами на офшорных счетах у их попередников ....
На излечение их уязвленных психик и самолюбий эти евры и будут потрачены.
ДТЕК Нафтогаз видобув більше 1,5 млрд куб. м природного газу за три квартали 2021 року та збільшив видобуток на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляється на сайті компанії.
Компанія збільшила видобуток завдяки успішній реалізації програми буріння, капітальних ремонтів та інтенсифікації свердловин на родовищах у Полтавській області. Зокрема, 12 вересня ДТЕК Нафтогаз ввів у експлуатацію свердловину №58 Мачухського родовища. Свердловина глибиною 5360 м була пробурена за 97,5 діб, що є рекордним показником для України. Дебіт свердловини складає 300 тис. м3 газу на добу. Загалом у 2021 році компанія завершила буріння 4 свердловин.
Збільшення видобутку, а також рекордні строки буріння стали можливими завдяки використанню ************** обладнання, а також упровадженню новітніх технологій та ******** технологічних рішень по всьому виробничому ланцюжку.
Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров зазначив: «Завдяки системному впровадженню технологій ДТЕК Нафтогаз демонструє рекордну швидкість буріння свердловин та стабільно високі показники видобутку газу. Компанія залучає в Україну ******* технології, чим сприяє розвитку всієї нафтогазової галузі України. Інвестиції в галузь є надважливим завданням для зміцнення енергетичної безпеки країни, тож бізнес розраховує на стабільність законодавства і на підтримку держави у вигляді стимулюючих механізмів».
Як повідомлялося раніше, ДТЕК Нафтогаз веде розробку двох родовищ, а також продовжує геологорозвідувальні та камеральні роботи ще на трьох ділянках у Полтавській області, у тому числі на Зінківській площі. На першому етапі інвестиції в розвідувальні роботі по Зінківській площі складуть більше 1 млрд грн.
Нагадаємо, у вересні ДТЕК Нафтогаз завершив будівництво блочної холодильної установки (БХУ) із випередженням термінів. Завдяки введенню в експлуатацію холодильного обладнання, ДТЕК Нафтогаз уже до кінця 2021 року отримає додатково майже 20 млн кубометрів газу і збільшить річний видобуток газу у порівнянні з показниками минулого року.
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УРЯД МАЄ НАПРАВИТИ ЦІ КОШТИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДОБУТКУ ГАЗУ ТА ВУГІЛЛЯ В НАШІЙ КРАЇНІ !!!
Системы ПВО вокруг Киева нет,от слова совсем...все продано и пропито армией Индюковича и министром обороны Украины Павлом Лебедевым...,нужны радары,РЛС запчасти к ним,системы связи,...и т.д...,Даля Грибаускайте все нашла ...,даже аккумуляторы для БТРов самолетов вертолетов...,донецкие хмыри все просрали с 2010 по 2013 г,...На сегодня Паша Лебедев купил хатынку в Крыму за 200 миллионов долларов...откуда баблосы?Отвечу за пророжу военного имущества украинской армии...
Кстати вот видео для тех кому это будет интересно.
Унікальний FED: без чого не злетить Ан-178 та "Нептун"
https://www.youtube.com/watch?v=9Je9qgwXjF8&t=5s&ab_channel=DefenseExpressChannel
Про петю и станки там с 6-10 по времени.
Ну , а вообще всем советую посмотреть выпуск от и до.
Да. Чуть не забыл. Пете респект. не только пистит, но и делает.
Хмырь Гиркин-Стрелков у Максима Калашникова сказал.... не подлеэжащих воспитани....
БЫДЛО ТУПОЕ,вы не достойны Порошенко...вас 73 БАРАНОВ...а это огромное СТАДО ДЕБИЛОВ... не подлежащих воспитанию....краснопузые Шариковы...
Вы даже квартир, даже общаг бесплатных не выделили беженцам.
Я не считаю, что Порошенко - дьявол во плоти и во всем его вина. Но очевидное желание видеть себя исключительно в белом пальто несколько бесит.
Вы даже квартир, даже общаг бесплатных не выделили беженцам.
Я не считаю, что Порошенко - дьявол во плоти и во всем его вина. Но очевидное желание видеть себя исключительно в белом пальто несколько бесит.