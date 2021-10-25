Актор "Кварталу 95" і кум Зеленського Пікалов: Із жартами над президентом у нас самоцензура

Перша леді Олена Зеленська далі працює сценаристом для "Жіночого кварталу", а "Квартал 95" намагається не жартувати гостро над президентом.

Про це один із ключових акторів "Кварталу 95", художній керівник "Жіночого кварталу" і кум Володимира і Олени Зеленських Олександр Пікалов розповів в інтерв'ю "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли зараз ми починаємо трохи чорніти в гуморі, Лєнка (перша леді Олена Зеленська. - Ред.) каже: "тихо-тихо". Раніше ми десь щось почули, десь щось вичитали, десь якась новина і починаєш її розкручувати. А зараз, наприклад, починаємо реготати з приводу грошей для дітей, які народилися. А Лєна в темі і каже: "не так". Я кажу: "Лєна, це ж гумор". А вона каже: "гумор має бути правдивим"", - розповів Пікалов.

"Да, цензура. З'явилася в нас така цензура, звідки не чекали", - додав він.

При цьому Пікалов підкреслив, що Зеленська працює як автор тільки для "Жіночого кварталу", який є аполітичним.

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На зауваження журналіста про те, що стосовно президента чути тільки дуже акуратні жарти Пікалов відповів: "Так, це самоцензура. Він наш товариш, ми не можемо зараз оцінювати все. Але я тобі скажу, що насправді зміни в країні таки відбуваються" .

Пікалов додав, що "Квартал 95" не узгоджує жарти з Офісом президента.

При цьому, за його словами, помічник президента Сергій Шефір далі бере участь у роботі студії, періодично працюючи як редактор для жартів у "Чисто News".

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"Як це відбувається: наші автори десь загулюють в своїх думках і він може сказати: "ні". І це стосується не обов’язково жартів у сторону президента Зеленського, чи в сторону опозиції – це стосується всіх", - пояснив Пікалов.

""Та годі вже д##чити в кишені на Киву. Все". Він каже: "у вас чогось забагато", або "пошлятини багато – нах#р, цього багато – нах#р, це – хто вам сказав"? Так ось же написано. "Ні, це х#рня. Цього немає". І отак", - описав Пікалов роботу з Шефіром.