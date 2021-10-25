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Актор "Кварталу 95" і кум Зеленського Пікалов: Із жартами над президентом у нас самоцензура

Актор

Перша леді Олена Зеленська далі працює сценаристом для "Жіночого кварталу", а "Квартал 95" намагається не жартувати гостро над президентом.

Про це один із ключових акторів "Кварталу 95", художній керівник "Жіночого кварталу" і кум Володимира і Олени Зеленських Олександр Пікалов розповів в інтерв'ю "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли зараз ми починаємо трохи чорніти в гуморі, Лєнка (перша леді Олена Зеленська. - Ред.) каже: "тихо-тихо". Раніше ми десь щось почули, десь щось вичитали, десь якась новина і починаєш її розкручувати. А зараз, наприклад, починаємо реготати з приводу грошей для дітей, які народилися. А Лєна в темі і каже: "не так". Я кажу: "Лєна, це ж гумор". А вона каже: "гумор має бути правдивим"", - розповів Пікалов.

"Да, цензура. З'явилася в нас така цензура, звідки не чекали", - додав він.

При цьому Пікалов підкреслив, що Зеленська працює як автор тільки для "Жіночого кварталу", який є аполітичним.

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На зауваження журналіста про те, що стосовно президента чути тільки дуже акуратні жарти Пікалов відповів: "Так, це самоцензура. Він наш товариш, ми не можемо зараз оцінювати все. Але я тобі скажу, що насправді зміни в країні таки відбуваються" .

Пікалов додав, що "Квартал 95" не узгоджує жарти з Офісом президента.

При цьому, за його словами, помічник президента Сергій Шефір далі бере участь у роботі студії, періодично працюючи як редактор для жартів у "Чисто News".

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"Як це відбувається: наші автори десь загулюють в своїх думках і він може сказати: "ні". І це стосується не обов’язково жартів у сторону президента Зеленського, чи в сторону опозиції – це стосується всіх", - пояснив Пікалов.

""Та годі вже д##чити в кишені на Киву. Все". Він каже: "у вас чогось забагато", або "пошлятини багато – нах#р, цього багато – нах#р, це – хто вам сказав"? Так ось же написано. "Ні, це х#рня. Цього немає". І отак", - описав Пікалов роботу з Шефіром.

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Квартал-95 (185) Олена Зеленська (254) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+56
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25.10.2021 16:09 Відповісти
+44
так чего он там у тебя "украл", зебил?)) давай по списку..
только, чур, не мозги, их у тебя отродясь не было
Да и арестиович, СОВЕТНИК зеленского, врать не будет, верно же?))
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25.10.2021 16:14 Відповісти
+41
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25.10.2021 16:09 Відповісти
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Какая самоцензура!? Скажи прямо:
- У нас очко жим-жим !
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25.10.2021 16:28 Відповісти
т.е. про Украину, Майдан, Голодомор и Томос... шутить можно было... а вот про зельца - низзя?
андоны драные !
и ЗЕ-Ленка успевает сценарии писать??? лучше бы она преЗЕнелошкину дозу уменьшила...
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25.10.2021 16:29 Відповісти
Жартувати про зельцмана це антисемітизм.
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25.10.2021 19:03 Відповісти
Ну это же как же подкалываться над президентом зеленским? Вот когда ПРЕЗИДЕНТОМ был ПОРОШЕНКО, тогда пан шоумен зеленский ни сколь не смущаясь выливал ведрами помои на Порошенко.
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25.10.2021 16:30 Відповісти
головне що послідовні
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25.10.2021 16:31 Відповісти
Да все подумали после выступления шифера шуврича ,что он ранен,оказалось что пикалов подтвердил ,он на самом деле просто дебил,который без мата не может связанно составить предложение.
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25.10.2021 16:38 Відповісти
это ваше личное - говнозеленое дело...
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25.10.2021 16:39 Відповісти
А чого так ?
Над всіма президентами ржали, навіть була така тематика у часи Буша - ржали над Саакашвілі, ніби він перед штатами плазує.
А Зека завжди зобржали незлобним увальнем. А потім він наказав людей на Майдані вбивати.
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25.10.2021 16:39 Відповісти
а зря! там даже пародировать не надо было и ничего придумывать, просто показывать видосики с зеленским))) кличко и янукович вместе взятые отдыхают которых так любил кривлять зеленский, тупее этого вылупка больше нет
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25.10.2021 16:49 Відповісти
Стесняются Зельцмана назвать ****** и вором.
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25.10.2021 17:00 Відповісти
Это не самоцензура, это у них просто языки в очке у ГринПоца Величайшего застряли !
Ющенко, Бандюковича и Пороха у них обсирать гораздо лучше получалось почему-то ...
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25.10.2021 17:02 Відповісти
У бубочки дуже ніжна та чутлива душа ?
Не хочеться гівну щоб над ним жартували. Це так неприємно та принижує самооцінку.
Над іншими то будь-ласка,це весело та смішно.
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25.10.2021 17:08 Відповісти
Похоже петрович на форуме единственный последний ,,поклонник,,голобородька. Как платят то,на стекломой хоть хватает?
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25.10.2021 17:14 Відповісти
хм нова назва ансулізінга
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25.10.2021 17:23 Відповісти
Я еще в первый день президенства Зели сказал что 95-Квартал все...
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25.10.2021 17:43 Відповісти
Не розуміють Пікалов з Лєнкою,що краще випустити пар шутками,аніж потім тюрмою...
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25.10.2021 17:48 Відповісти
Після 2024 року "язики розвяжете", якщо не розбіжитеся.
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25.10.2021 18:04 Відповісти
не досидить вова до 24-го
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25.10.2021 18:28 Відповісти
А что разве клоун обещал вас покинуть после 24 года?
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26.10.2021 08:21 Відповісти
Мало что он обещал.
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26.10.2021 09:29 Відповісти
квартальньіе бл@ди ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
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25.10.2021 18:06 Відповісти
членограй табу
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25.10.2021 18:48 Відповісти
Одним словом, ворон ворону глаз не выклюет. Подонки, однако...
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25.10.2021 18:51 Відповісти
Он куди оглоблі повернули... Але вічного нічого немає, і президентів в тому числі. Так що все попереду! А жарти ж будуть...
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25.10.2021 18:51 Відповісти
Усе гниле ,брехливе .та підле нутро ,як у дзеркалі у цьому матеріалі- самоцензура однако.
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25.10.2021 20:00 Відповісти
Смеяться над уродом -это кощунство.
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25.10.2021 20:05 Відповісти
дарю шютку про ********* паличку для першої блєді по виробництву електроенергії поки вава прєзідєнтствує. не дякуйте.
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25.10.2021 20:31 Відповісти
по моему квартал 95 давно исчерпал себя....причем и в юморе и в политике...завязывайте, ребята. Едьте на свои офшоры и освободите телевизор от своих харь, а то уже даже один лысый в экран не помещается...а если с Пикаловым, то даже название канала не помещается...)))
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25.10.2021 20:47 Відповісти
самое главное в этом интервью, это то что оказывается второй человек в коллективе не в курсе что зеля с беней крутит бабками. т.е. он не в курсе что те 42 ляма баксов были платой за "творчество" квартала. а это зашквар
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25.10.2021 22:19 Відповісти
правильно сказал.
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26.10.2021 01:14 Відповісти
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