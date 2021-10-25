Минулого тижня розпочато понад 80 кримінальних проваджень за фактами підробки COVID-документів, - Нацполіція
Минулого тижня поліцейські провели 20 обшуків в рамках розслідування виявлених випадків підроблених COVID-документів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Так, було вилучено понад 150 міжнародних свідоцтв про вакцинацію і довідок про проходження ПЛР-тестів, а також 300 порожніх бланків медлабораторій.
Загалом упродовж минулого тижня слідчі та дізнавачі Нацполіції розпочали понад 80 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від COVID-19. З них 65 фактів виявили працівники Державної прикордонної служби під час перевірки документів при перетині державного кордону.
Загалом із початку року відкрито понад 800 проваджень за аналогічними фактами. Найбільше – на Волині (212), у Києві (124) та на Закарпатті (85). У 50% розпочатих кримінальних провадженнях особи отримали повідомлення про підозру.
Всього з початку року до суду направлено 95 обвинувальних актів про вчинення понад 300 кримінальних правопорушень.
При цьому в Кримінальному кодексі України передбачена відповідальність і за використання підробленої COVID-документації. В підрозділах дізнання Нацполіції таких кримінальних проваджень зареєстровано 359, з них до суду скеровано 57 обвинувальних актів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
даже мелких воров не ловят, все силы брошены против "фальшивых сертификатов"
хотя никто понятия не имеет, как должен выглядеть ОРИГИНАЛ этого документа, ибо вариантов у него множество
@Myfreename
·
https://twitter.com/Myfreename/status/1452622122233339908 1 ч
Фейкові сертифікати, фейкова ДІЯ, фейкова боротьба з корупцією, фейкові кримінальні справи, фейкова висадка дерев, фейкові інвестиції, фейкові опитування, фейковий курс доллара, фейкові зарплати, фейкова вартість комуналки, фейкова влада... А срака справжня.
Да никому неинтересно, как неинтересно, сколько умерло от рака, инсульта, инфаркта, туберкулеза.
Все ковид заполонил.