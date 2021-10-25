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Минулого тижня розпочато понад 80 кримінальних проваджень за фактами підробки COVID-документів, - Нацполіція

Минулого тижня розпочато понад 80 кримінальних проваджень за фактами підробки COVID-документів, - Нацполіція

Минулого тижня поліцейські провели 20 обшуків в рамках розслідування виявлених випадків підроблених COVID-документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Так, було вилучено понад 150 міжнародних свідоцтв про вакцинацію і довідок про проходження ПЛР-тестів, а також 300 порожніх бланків медлабораторій.

Загалом упродовж минулого тижня слідчі та дізнавачі Нацполіції розпочали понад 80 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від COVID-19. З них 65 фактів виявили працівники Державної прикордонної служби під час перевірки документів при перетині державного кордону.

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Загалом із початку року відкрито понад 800 проваджень за аналогічними фактами. Найбільше – на Волині (212), у Києві (124) та на Закарпатті (85). У 50% розпочатих кримінальних провадженнях особи отримали повідомлення про підозру.

Всього з початку року до суду направлено 95 обвинувальних актів про вчинення понад 300 кримінальних правопорушень.

При цьому в Кримінальному кодексі України передбачена відповідальність і за використання підробленої COVID-документації. В підрозділах дізнання Нацполіції таких кримінальних проваджень зареєстровано 359, з них до суду скеровано 57 обвинувальних актів.

Автор: 

МВС (3511) підробка (441) Нацполіція (15272) сертифікат (427) COVID-19 (19765)


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Опять Надюху будут прессовать
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25.10.2021 16:20 Відповісти
Надя правильно сказала про ветеринарную медицину, Дію,тайну личной информации и нарушение Концтитуции!!! Жалко только что не выполнила обещание с ВР в своё время.... Еще не поздно!
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25.10.2021 20:47 Відповісти
Прочиталось...На прошлой неделе начато более 80 уголовных производств по фактам коррупции высшей власти
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25.10.2021 16:26 Відповісти
такое может только приснится
даже мелких воров не ловят, все силы брошены против "фальшивых сертификатов"
хотя никто понятия не имеет, как должен выглядеть ОРИГИНАЛ этого документа, ибо вариантов у него множество
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25.10.2021 18:29 Відповісти
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25.10.2021 16:28 Відповісти
Насправді сама поліція суцільна підробка.
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25.10.2021 16:51 Відповісти
Останній реченець


@Myfreename

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https://twitter.com/Myfreename/status/1452622122233339908 1 ч



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25.10.2021 17:06 Відповісти
А сколько словили и посадили воров, насильников, убийц, наркоманов, дебоширов?
Да никому неинтересно, как неинтересно, сколько умерло от рака, инсульта, инфаркта, туберкулеза.
Все ковид заполонил.
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25.10.2021 18:27 Відповісти
Ну, кто нам виноват , что мы вырастили ментов-сыновей-подонков? Что мы стадо, а не народ... Что "моя хата скраю"....Незрелая нация!
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25.10.2021 20:45 Відповісти
 
 