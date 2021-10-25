Минулого тижня розпочато понад 80 кримінальних проваджень за фактами підробки COVID-документів, - Нацполіція

Минулого тижня поліцейські провели 20 обшуків в рамках розслідування виявлених випадків підроблених COVID-документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Так, було вилучено понад 150 міжнародних свідоцтв про вакцинацію і довідок про проходження ПЛР-тестів, а також 300 порожніх бланків медлабораторій.

Загалом упродовж минулого тижня слідчі та дізнавачі Нацполіції розпочали понад 80 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від COVID-19. З них 65 фактів виявили працівники Державної прикордонної служби під час перевірки документів при перетині державного кордону.

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Загалом із початку року відкрито понад 800 проваджень за аналогічними фактами. Найбільше – на Волині (212), у Києві (124) та на Закарпатті (85). У 50% розпочатих кримінальних провадженнях особи отримали повідомлення про підозру.



Всього з початку року до суду направлено 95 обвинувальних актів про вчинення понад 300 кримінальних правопорушень.



При цьому в Кримінальному кодексі України передбачена відповідальність і за використання підробленої COVID-документації. В підрозділах дізнання Нацполіції таких кримінальних проваджень зареєстровано 359, з них до суду скеровано 57 обвинувальних актів.