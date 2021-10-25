У Сімферополі окупанти затримали 21 кримського татарина під час "суду" у справі "Червоногвардійської групи" Хізб ут-Тахрір. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому Криму російські силовики знову затримали кримських татар і журналістів біля будівлі підконтрольного Кремлю Кримського гарнізонного суду.

Про це повідомляє Кримська солідарність, передає Цензор.НЕТ.

25 жовтня проходить "апеляція" у справі "Червоногвардійської групи" Хізб ут-Тахрір.

Слухачі і журналісти, що перебувають у будівлі "суду" в Сімферополі, затримуються і поміщаються в автобус поліції.

У прямих ефірах, знятих кореспондентами "Грани.ру" і "Кримської солідарності" видно, що кілька людей чекали біля воріт "Кримського гарнізонного військового суду".

Російські окупанти вимагали від присутніх розійтися, посилаючись нібито на карантинні норми.

Приблизно об 11:20 десятки російських силовиків у камуфляжі, які очікували осторонь, висунулися в бік слухачів і грубо заштовхали їх у заздалегідь підігнані автобуси. Кореспондент, який знімає те, що відбувається на відео, кричав окупантам, що він журналіст, перш ніж його схопили правоохоронці.

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Затриманих кримських татар, які приїхали на суд в Сімферополі, доставили до відділу "поліції" "Центральний"

Стало відомо, що окупанти затримали 21 кримського татарина, які прийшли як слухачі на розгляд "апеляції" у справі "Червоногвардійської групи" Хізб ут-Тахрір у "Кримський гарнізонний військовий суд" в Сімферополі. Захищати їх буде юрист Рустем Кямілєв.

Серед доставлених до відділку числяться: Ісмаїл Ваапов 1996 р.н., Ремзій Бекіров 1986 р.н., Мустафа Бекіров 1996 р.н., Зідан Аджікелямов 1985 р.н., Руслан Параламов 1988 р.н., Длявер Ібрагімов 1990 р .р., Енвер Абселямов 1991 р.н., Дилявер Меметов 1983 р.н., Раїм Сейтхалілов 1992 р.н., Ельдар Якубов 1980 р.н., Ереджеп Мемешев 1992 р.н., Аметхан Умеров 1986 р.н., Ервін Еміралієв 1982 р.н., Решат Халілов 1988 р.н., Енвер Німетулаєв 1980 р.н., Ескендер Салієв 1973 р.н., Заїр Абдулжемілев 1977 р.н., Юнус Булатов 1969 р.н., Айдер Гемеджі 1981 р.н., Дилявер Меметов, Мір Ібрагім Ібрагімов 1980 р.н.

Затриманих знімають на камеру в залі, де вони зараз масово перебувають - без дотримання соціальної дистанції.

Повідомляється, що "суд" задовольнив вимогу допустити в зал "Кримського гарнізонного військового суду" 5 слухачів, але вже після затримань кримських татар окупантами на вулиці.

Кореспондент "Кримської солідарності" Зідан Аджикелямов здійснював відеозйомку зовні "Кримського гарнізонного військового суду" і був затриманий одним з перших, незважаючи на те, що повідомив силовиків про свій статус представника ЗМІ: "Я їм казав, що я журналіст і у мене є дозвіл. Мені відповіли, - "Там поговоримо", і відразу скрутили руки, гукаючи, - "Не чини опір!" Я повідомив їм, що їхні дії незаконні, але їм було плювати", - передав Аджикелямов.



















