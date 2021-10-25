Невакцинованих чиновників і педагогів почнуть усувати від роботи з 8 листопада, - Кабмін
Відстороняти їх будуть без збереження зарплати і до тих пір, доки щеплення не будуть зроблені. Відсторонення не торкнеться тих, у кого протипоказання.
Про це йдеться у змінах Кабінету міністрів до постанови про карантин, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відсторонятимуть працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих держадміністрацій та сфери освіти (незалежно від типу і форми власності).
Контроль за проведенням щеплень покладено на керівників установ і органів.
Осіб, які відмовляються вакцинуватися, усунуть без збереження зарплати. Не торкнеться це тільки тих, у кого є медичний висновок про наявність протипоказань.
Повернутися до роботи можна буде після вакцинації.
Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомляло, що перелік професій, представники яких зобов'язані вакцинуватися, можуть розширити. До нього увійдуть соцпрацівники, співробітники держпідприємств, установ, організацій, а також працівники критично важливих сфер економіки.
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По факту больше года назад, все европейские государства договаривались с ведущими фарм компаниями по закупке вакцин. А чем занимались еперные клоуны в это время? Ждали гонцов, от фарм компаний по поводу откатов по тендерам по закупке вакцин. В результате, вакцинация полностью провалена в стране из-за жадности клоунов. Но виноваты учителя.
было ТРИ МЕСЯЦА - чтобы вакцинироваться до осенней вспышки, которая была вполне предсказуема.
Кто мешал? Выбор был 4 вакцины - астразенека, короновак, пфайзер и модерна. У меня все вакцинированы в семье, включая родителей. Я короноваком, ордители -кто модерной кто пфайзером.
Остальным кто мешал?
Полностью соглашусь, но короновак - это "убитый" вирус, отличный выбор , но нагрузка на иммунную систему большая, астразенека комбинированный вариант, наименьший ответ по антителам, зато работают Т-клетки (у них память длиннее). пфайзер и модерна - наилучший ответ по антителам. А че выбрать? А тут ХЗ, НАУКА мочит, а верить шарлатанам от науки?)
От полного отрицания вакцинации, до практически полного одобрения)
вспомнилось
- Ватсон, а что там за шум за окном?
- Геи требуют свободной любви.
- Им запрещают?
- Нет, Холмс!
- Так чего они верещат?
- Пи.арасы, сер. )
Їм же писали усюди - прийде осінь, прийде осінь ...
Так что хуже, чем в Украине, в Европе просто нет.
Україна - 15,6%.
https://www.pharmaceutical-technology.com/covid-19-vaccination-tracker/
Країна з найменшою кількістю вакцинованих у Європі.
Только Балтия, Польша, Венгрия и Чехия более-менее.
Невакцинованих чиновників і педагогів почнуть усувати від роботи з 8 листопада, - Кабмін" - це на словах ,чи сригаль ризикне якись папірчик підписати?
Вот просто все остановится, если тетя Галя завтра колбасой не пойдет торговать с тротуара.
Если все выглядит иначе, то где все то, что вы производите, кроме шума и говна?
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Спочатку прочитав, як "отстрєлівать".
Ну, думаю, невже почалося?