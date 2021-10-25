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Новини Боротьба з коронавірусом
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Невакцинованих чиновників і педагогів почнуть усувати від роботи з 8 листопада, - Кабмін

Невакцинованих чиновників і педагогів почнуть усувати від роботи з 8 листопада, - Кабмін

Відстороняти їх будуть без збереження зарплати і до тих пір, доки щеплення не будуть зроблені. Відсторонення не торкнеться тих, у кого протипоказання.

Про це йдеться у змінах Кабінету міністрів до постанови про карантин, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відсторонятимуть працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих держадміністрацій та сфери освіти (незалежно від типу і форми власності).

Контроль за проведенням щеплень покладено на керівників установ і органів.

Осіб, які відмовляються вакцинуватися, усунуть без збереження зарплати. Не торкнеться це тільки тих, у кого є медичний висновок про наявність протипоказань.

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Повернутися до роботи можна буде після вакцинації.

Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомляло, що перелік професій, представники яких зобов'язані вакцинуватися, можуть розширити. До нього увійдуть соцпрацівники, співробітники держпідприємств, установ, організацій, а також працівники критично важливих сфер економіки.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5401) робота (1246) чиновник (803) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+12
сейчас кто мешает вакцинироваться? за руки держит?
было ТРИ МЕСЯЦА - чтобы вакцинироваться до осенней вспышки, которая была вполне предсказуема.
Кто мешал? Выбор был 4 вакцины - астразенека, короновак, пфайзер и модерна. У меня все вакцинированы в семье, включая родителей. Я короноваком, ордители -кто модерной кто пфайзером.
Остальным кто мешал?
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25.10.2021 16:39 Відповісти
+7
Чем восточнее относительно Европы страна, тем дебильнее население.
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25.10.2021 16:39 Відповісти
+6
Покупать справки это уголовно-наказуемое деяние. Значит все ринутся за противопоказаниями.
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25.10.2021 16:35 Відповісти
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Покупать справки это уголовно-наказуемое деяние. Значит все ринутся за противопоказаниями.
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25.10.2021 16:35 Відповісти
Учителя херовые, а офшорные клоуны белые и пушистые. Не перепутать!
По факту больше года назад, все европейские государства договаривались с ведущими фарм компаниями по закупке вакцин. А чем занимались еперные клоуны в это время? Ждали гонцов, от фарм компаний по поводу откатов по тендерам по закупке вакцин. В результате, вакцинация полностью провалена в стране из-за жадности клоунов. Но виноваты учителя.
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25.10.2021 16:37 Відповісти
сейчас кто мешает вакцинироваться? за руки держит?
было ТРИ МЕСЯЦА - чтобы вакцинироваться до осенней вспышки, которая была вполне предсказуема.
Кто мешал? Выбор был 4 вакцины - астразенека, короновак, пфайзер и модерна. У меня все вакцинированы в семье, включая родителей. Я короноваком, ордители -кто модерной кто пфайзером.
Остальным кто мешал?
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25.10.2021 16:39 Відповісти
зараз Ляшко повинeн вжe був народити "протипоказання для шeплeння" Тiльки зараз. Карл!
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25.10.2021 16:49 Відповісти
вiдсутнiсть "протищeплeного протоколу" мiшало. хоча багато укололось хоч мають протипоказання. бабло важливiшe.
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25.10.2021 16:51 Відповісти
Цитата від лікаря - протипокази мають тільки обмежене коло людей. Їх мало, а не мільйони. Понапридумували собі ...
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25.10.2021 19:03 Відповісти
а дe я кажу що то усi з протипоказами? просто сeрeд них тeж можуть бути з протипоказами. а вeли сeбe усi так начe всi з протипоказами. чи нe знаєш як вчилки вмiють прибiднятися?
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25.10.2021 19:14 Відповісти
+++
Полностью соглашусь, но короновак - это "убитый" вирус, отличный выбор , но нагрузка на иммунную систему большая, астразенека комбинированный вариант, наименьший ответ по антителам, зато работают Т-клетки (у них память длиннее). пфайзер и модерна - наилучший ответ по антителам. А че выбрать? А тут ХЗ, НАУКА мочит, а верить шарлатанам от науки?)
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25.10.2021 17:03 Відповісти
Відповідь краща - ефект коротший.
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25.10.2021 19:04 Відповісти
И еще - как поменялись ПЕЙСАТЕЛИ коментов цензора!
От полного отрицания вакцинации, до практически полного одобрения)

вспомнилось
- Ватсон, а что там за шум за окном?
- Геи требуют свободной любви.
- Им запрещают?
- Нет, Холмс!
- Так чего они верещат?
- Пи.арасы, сер. )
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25.10.2021 17:09 Відповісти
А як щодо черг на вакцинацію ? Ась ? Про що літом думали ??
Їм же писали усюди - прийде осінь, прийде осінь ...
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25.10.2021 19:05 Відповісти
Люди имеют право выбора. Уважать мнение других -это признак цивилизованного общества, а не процент вакцинированных.
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25.10.2021 22:20 Відповісти
з липня нiяких проблeм з кiлькiстю вакцин. що iм заважало уколотись до вeрeсня i у вeрeснi? Тeпeр можуть iти санiтарками у лiкарнi бо школа нe платитeмe
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25.10.2021 16:48 Відповісти
Самодурство вчителів воно найвищого гатунку. Якщо ушнипило, що вакцина якась нета, все помре але ніяких уколів. Дурніше їх самодури лікарі, які і відмовляють людей вакцінуватись своїми порадами про 50 на 50, тут невгадаєшь, може почекати реакцію перших або почекати кралї вакцини.
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25.10.2021 16:48 Відповісти
Що тих, що тих треба звільняти і позбавляти диплому. Лікарі-антивакцинатори - це позанаукові шарлатани, а подібні педагоги - це невігласи, які відстали від життя, щонайменше, на 200 років і не мають пава навчати підростаючу молодь.
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25.10.2021 17:21 Відповісти
давно пора.
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25.10.2021 16:37 Відповісти
Я бы хотел лично вакцинировать одного бывшего чиновника. МОЖНО Я ВАКЦИНИРУЮ СТЕПАНОВА?!
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25.10.2021 16:38 Відповісти
Так якже ти з мозькви його вакцінуєшь.
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25.10.2021 16:40 Відповісти
Свинцом в голову?
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25.10.2021 16:40 Відповісти
Это слишком легко и быстро. А у меня к этому ишаку масса вопросов.
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26.10.2021 08:04 Відповісти
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25.10.2021 16:38 Відповісти
Чем восточнее относительно Европы страна, тем дебильнее население.
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25.10.2021 16:39 Відповісти
хуже только в Албании. Дожились.
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25.10.2021 16:40 Відповісти
В Украине 18%. В Албании 22%.

Так что хуже, чем в Украине, в Европе просто нет.
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25.10.2021 16:42 Відповісти
Албанія - 29,4% повністю вакцинованих.
Україна - 15,6%.

https://www.pharmaceutical-technology.com/covid-19-vaccination-tracker/
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25.10.2021 20:19 Відповісти
Боснія і Герцеговина - 15,3%.
Країна з найменшою кількістю вакцинованих у Європі.
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25.10.2021 20:25 Відповісти
Стран с населением, как в не особо большом городе, на этой карте просто не видно.
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25.10.2021 20:48 Відповісти
Болгары тоже оказались "гениями".
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25.10.2021 16:43 Відповісти
Везде, где потоптался ссср...
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25.10.2021 17:13 Відповісти
По сути да.

Только Балтия, Польша, Венгрия и Чехия более-менее.
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25.10.2021 18:12 Відповісти
Але найбільше захоплення викликає Демократична Республіка Конго (колишній Заїр), - 0% вакцинованих. Країна вільних людей.
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25.10.2021 20:30 Відповісти
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26.10.2021 09:11 Відповісти
10 хвилин і жодного патєрпелого.
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25.10.2021 16:39 Відповісти
"iх вiдстрлюють" тут адмiни
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25.10.2021 16:53 Відповісти
еще пенсионеров можно отстранить. бюджет тогда немного еще можно будет попилить.
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25.10.2021 16:57 Відповісти
"
Невакцинованих чиновників і педагогів почнуть усувати від роботи з 8 листопада, - Кабмін" - це на словах ,чи сригаль ризикне якись папірчик підписати?
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25.10.2021 17:05 Відповісти
Ну а чому лише педагогів та чиновників, усувайте всіх невакцинованих від роботи. Хай обрані за них працюють. А за кілька днів подивимось на їх досягнення.
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25.10.2021 18:06 Відповісти
Нефиг делать. Большая часть антиваксеров на базарах, в такси и парикмахерских работает.
Вот просто все остановится, если тетя Галя завтра колбасой не пойдет торговать с тротуара.
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25.10.2021 18:14 Відповісти
80 % населення на базарах торгує? Кумедний, пиши ще!
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25.10.2021 18:16 Відповісти
Условно на базарах. Буквально просто перепродает что-то или оказывает мелкие услуги.

Если все выглядит иначе, то где все то, что вы производите, кроме шума и говна?
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25.10.2021 18:20 Відповісти
О як, вже умовно. Ну говно лише з тебе ллється. Я вже писав, якщо на підприємстві де я працюю, та звісно решту профільних, де невакцинованих понад 75%, будуть їх усувати від роботи, то обрані залишаться без електроенергії. І так, куди не подивись.
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25.10.2021 18:26 Відповісти
Невакцинированных чиновников и педагогов начнут отстранять от работы
*************
Спочатку прочитав, як "отстрєлівать".
Ну, думаю, невже почалося?
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25.10.2021 20:04 Відповісти
Це ці 18% уколотих терор намагаються зробити... НЮ-НЮ... Дивіться бо з часом довідка про те, що не уколотий буде набагато дорожче... Але, як на сьогодні, то Агресія з цих особєй зі слюною аж зашкалює. Тобто один наслідок вакцинації точно задокументовано...
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25.10.2021 22:15 Відповісти
таким образом украинские педагоги станут самыми вакцинированными из удаленно работающих и сидящих дома граждан страны. Но каков был запал!
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25.10.2021 20:44 Відповісти
устроят себе люди отпуск, отдохнут от работы, а когда закончится вакцинобесие, еще и денег отсудят у государства.
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25.10.2021 21:39 Відповісти
 
 