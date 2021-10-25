Невакцинованих чиновників і педагогів почнуть усувати від роботи з 8 листопада, - Кабмін

Відстороняти їх будуть без збереження зарплати і до тих пір, доки щеплення не будуть зроблені. Відсторонення не торкнеться тих, у кого протипоказання.

Про це йдеться у змінах Кабінету міністрів до постанови про карантин, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відсторонятимуть працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих держадміністрацій та сфери освіти (незалежно від типу і форми власності).

Контроль за проведенням щеплень покладено на керівників установ і органів.

Осіб, які відмовляються вакцинуватися, усунуть без збереження зарплати. Не торкнеться це тільки тих, у кого є медичний висновок про наявність протипоказань.

Читайте також: Директора львівської гімназії оштрафували на 34 тис. грн через невакцинованих співробітників

Повернутися до роботи можна буде після вакцинації.

Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомляло, що перелік професій, представники яких зобов'язані вакцинуватися, можуть розширити. До нього увійдуть соцпрацівники, співробітники держпідприємств, установ, організацій, а також працівники критично важливих сфер економіки.