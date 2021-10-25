Перший препарат для лікування дорослих від COVID-19 за прискореною процедурою оцінюють в ЄС

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) почало прискорену процедуру вивчення препарату для лікування COVID-19 у дорослих.

Про це йдеться в заяві ЕМА, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Комітет EMA з ліків для людини (CHMP) почав огляд перорального противірусного препарату молнупіравір (також відомого як MK 4482 або Lagevrio), розробленого Merck Sharp & Dohme у співпраці з Ridgeback Biotherapeutics для лікування COVID-19 у дорослих", - сказано в заяві.

Рішення про початок процедури засноване на попередніх результатах лабораторних (доклінічних даних) і клінічних досліджень. Ці дослідження показують, що ліки можуть знизити здатність SARS CoV 2 (вірусу, що викликає COVID-19) розмножуватися в організмі, тим самим запобігаючи госпіталізації або смерті пацієнтів з COVID-19.

EMA оцінить більше даних про якість, безпечність та ефективність ліків. Поточний огляд триватиме до тих пір, поки компанія не отримає достатньо доказів для подачі офіційної заяви на отримання дозволу на продаж.

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EMA використовує дану процедуру прискорення оцінки перспективних ліків або вакцини під час надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я. Зазвичай всі дані про ефективність, безпечність та якість ліків або вакцини, а також всі необхідні документи повинні бути готові до початку оцінки в офіційній заявці на отримання дозволу на продаж.

У разі прискореної процедури комітет EMA розглядає дані в міру їх надходження в ході поточних досліджень. Як тільки буде отримано достатньо даних, компанія може подати офіційну заявку. Аналізуючи дані в міру їх надходження, комітет може швидше прийти до висновку про дозвіл на ліки.

В случае ускоренной процедуры комитет EMA рассматривает данные по мере их поступления в ходе текущих исследований. Как только будет получено достаточно данных, компания может подать официальную заявку. Анализируя данные по мере их поступления, комитет может быстрее прийти к заключению о разрешении на лекарство.

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