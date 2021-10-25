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Новини Боротьба з коронавірусом
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Перший препарат для лікування дорослих від COVID-19 за прискореною процедурою оцінюють в ЄС

Перший препарат для лікування дорослих від COVID-19 за прискореною процедурою оцінюють в ЄС

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) почало прискорену процедуру вивчення препарату для лікування COVID-19 у дорослих.

Про це йдеться в заяві ЕМА, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Комітет EMA з ліків для людини (CHMP) почав огляд перорального противірусного препарату молнупіравір (також відомого як MK 4482 або Lagevrio), розробленого Merck Sharp & Dohme у співпраці з Ridgeback Biotherapeutics для лікування COVID-19 у дорослих", - сказано в заяві.

Рішення про початок процедури засноване на попередніх результатах лабораторних (доклінічних даних) і клінічних досліджень. Ці дослідження показують, що ліки можуть знизити здатність SARS CoV 2 (вірусу, що викликає COVID-19) розмножуватися в організмі, тим самим запобігаючи госпіталізації або смерті пацієнтів з COVID-19.

EMA оцінить більше даних про якість, безпечність та ефективність ліків. Поточний огляд триватиме до тих пір, поки компанія не отримає достатньо доказів для подачі офіційної заяви на отримання дозволу на продаж.

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EMA використовує дану процедуру прискорення оцінки перспективних ліків або вакцини під час надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я. Зазвичай всі дані про ефективність, безпечність та якість ліків або вакцини, а також всі необхідні документи повинні бути готові до початку оцінки в офіційній заявці на отримання дозволу на продаж.

У разі прискореної процедури комітет EMA розглядає дані в міру їх надходження в ході поточних досліджень. Як тільки буде отримано достатньо даних, компанія може подати офіційну заявку. Аналізуючи дані в міру їх надходження, комітет може швидше прийти до висновку про дозвіл на ліки.

В случае ускоренной процедуры комитет EMA рассматривает данные по мере их поступления в ходе текущих исследований. Как только будет получено достаточно данных, компания может подать официальную заявку. Анализируя данные по мере их поступления, комитет может быстрее прийти к заключению о разрешении на лекарство.

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Автор: 

ліки (1333) Євросоюз (13648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Спешат... Видно, темпы ликвидации надо ускорять...
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25.10.2021 16:56 Відповісти
+4
Одне радує, що ліки даватимуть тільки реально хворим, а не всим вряд, як вакцину.
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25.10.2021 17:35 Відповісти
+3
Хоч одна нормальна новина.
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25.10.2021 17:19 Відповісти
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Спешат... Видно, темпы ликвидации надо ускорять...
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25.10.2021 16:56 Відповісти
новий форм- фактор яду,котрий потерпів крах.
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25.10.2021 17:23 Відповісти
Хоч одна нормальна новина.
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25.10.2021 17:19 Відповісти
Як нема віри такій кількості різних вакцин,які викинули однораово на ринок фарммонстри, так нема віри прискореним «лікам». Здається, ми зайві на цій Землі.
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25.10.2021 17:32 Відповісти
Одне радує, що ліки даватимуть тільки реально хворим, а не всим вряд, як вакцину.
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25.10.2021 17:35 Відповісти
Кто будет умирать - тот согласится на любой препарат, который будет давать шанс.
Все антиваксы умные, пока не при смерти.
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25.10.2021 20:38 Відповісти
Антиваксам це дуже не сподобається. Вони ще з приводу вакцин ніяк не заспокояться, а тут ще й ліки.
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25.10.2021 21:00 Відповісти
эффективность препарата под большим вопросом. к тому же, чтобы был эффект, препарат нужно принять в первые пять дней после инфицирования, т.е. когда фактически нет симптомов болезни и выявить ее можно только с помощью лабораторного теста. стоимость курса около 2-х тысяч долларов.
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25.10.2021 21:22 Відповісти
Тоже считаю, что на выходе будет пустышка. Очередной озельтамивир или ремдесивир. Нет, они конечно работают, если начинать принимать при первых симптомах, но это слишком дорого и практически невозможно. Ну какой дурак с насморком начнет глотать дорогой препарат с серьезными побочками?
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25.10.2021 23:43 Відповісти
Ось чому так жваво взялись вакцини х.ярить,навіть по "бєзпрєдєлу". "Конкурент"на підході.))
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25.10.2021 23:08 Відповісти
Вакцинатори проти ліків ... Очікувано.
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26.10.2021 05:29 Відповісти
 
 