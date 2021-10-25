У COVID-лікарнях Чернігова кисню для хворих залишилося на декілька годин, - міськрада
Для пацієнтів із COVID-19 у лікарнях Чернігова кисню залишилося лише на декілька годин. Поставку очікують завтра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернігівської міськради.
"На сьогодні в лікарнях міста, які надають допомогу хворим на COVID-19 склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на декілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. При цьому невідомо в який саме час доби ця поставка відбудеться" , - зазначив генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.
Крім того, проблеми з киснем є і в лікарняних установах Херсонщини.
Заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко заявив: "Наразі дуже складна ситуація з киснем - вона не критична, вона складна. У нас на три доби кисню вистачає".
За його словами, за добу використовується майже 15 тонн кисню.
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твого коменту
ну и дурак
Что и требовалось доказать
по статистике Англии 70% умирающих от ковида дважды привиты
наверное, там дельта другая
Где я писал про непривитых? Не виляй задом. Чесно признайся - соврал уважаемой публике.
ЗА ТАКИЙ НАГЛИЙ ПІ..ЬОЖ,СЄРЬОЖА,ВОЗЯТЬ РИЛОМ ПО АСФАЛЬТУ!
https://voxukraine.org/authors/kollektiv-avtorov/ Колектив авторів
https://voxukraine.org/category/voxcheck-uk/ Вокс Чек
22 Липня 2021828
Перевірка фейків у рамках партнерства з Facebook
У мережі https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1185154438619127&id=100013737461815 поширюють https://www.facebook.com/margaritas.freedoms/posts/126161119620251 інформацію про статистику померлих від COVID-19 у технічних брифінгах https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993879/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_15.pdf №15 та https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001359/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf №16 Агенції охорони громадського здоров'я Англії (Public Health England). Посилаючись на брифінг №15, кажуть, що вакциновані помирають у 9,09 разів більше, ніж невакциновані. У брифінгу ж №16 зазначають, що вакциновані помирають у 6 разів більше, а показник госпіталізації у вакцинованих перевищує аналогічний показник для невакцинованих. Підвищені показники смертності та госпіталізації у вакцинованих https://www.facebook.com/margaritas.freedoms/posts/126161119620251 пов'язують з https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1185154438619127&id=100013737461815 ефектом антитілозалежного посилення інфекції (Antibody-dependent Enhancement, ADE). Також https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1185154438619127&id=100013737461815 стверджують , що нові штами SARS-CoV-2 поширюються внаслідок вакцинації проти COVID-19.
Утім, інформація про вищі показники смертності у вакцинованих вирвана з контексту. Агенції охорони громадського здоров'я Англії не повідомляла, що вакциновані частіше помирають від COVID-19 або частіше стикаються з госпіталізацією в результаті захворювання. Ба більше, інформація в дописах протирічить науковим даним про вакцинацію від COVID-19.
Фейк щодо збільшення смертності вакцинованих в Англії вже перевірили https://www.ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories незалежні іноземні фактчекери з https://www.reuters.com/article/factcheck-delta-vaccinated-idUSL2N2OD2CJ Reuters і https://apnews.com/article/fact-checking-068028647355 AP Fact Check .
(3158-730)/3158*100%=0,7688*100%=76,88%
То що я неправильно написав?
Якщо лікарні будуть заповнюватись нинішніми темпами, то буде колапс за 10-14 днів.
Такий невтішний прогноз зробив https://t.me/doctor_taras/371 львівський лікар Тарас Жиравецький, який працює в Biokurs private clinic, на підставі темпів https://dailylviv.com/news/medytsyna/novi-infikuvannya-koronavirusom-na-lvivshchyni-maizhe-polovyna-u-lvovi-92973 інфікування коронавірусом в Україні, пише https://dailylviv.com/news Dailylviv.com .
У нас катастрофа по госпіталізаціях - 5924 за добу. Це - новий рекорд! Нових випадків більше 20 000, летальних 386, але якщо лікарні будуть такими темпами заповнюватись, буде колапс за 10-14 днів. Не вистарчить медиків і ліжок, мабуть, також. Потрібен новий план зупинки хвилі, бо тільки https://dailylviv.com/news/medytsyna/lvivshchyna-tretya-za-tempamy-vaktsynatsiyi-94689 вакцинацією ми цього не зробимо, на жаль. Чи він є - питання риторичне…"
Дуже переповнена лікарня у Вінниці!
Поширюй далі свою брехню, сепар.
ты можешь насиловать и убивать, так что тебя в тюрьму сажать на всякий случай?
Ти що із смітника харчуєшся?
ну и что? тебе это неинтересно
готовься к бесконечным бустерным дозам
Но алегория отличная!
чем занимались ублюдки из МОЗ полгода с прошлой волны?
Наиболее распространенным и дешевым является способ получения кислорода из атмосферного воздуха
Атрохафилы будут довольны- на кладбище по новым дорогам поедут
дуже "переповнена" лікарня у Вінниці
на видео явно видно. что больница полупуста
но ты ведь в глаза долбишься
у меня в семье два медика. мне не надо смотреть неизвестно когда и где снятые видосы в соцсетях чтобы знать реальное положение дел.
"реальное" положение дел со слов тех, кому доплачивают за нагнетание паники?
или в том, что на 50 больных одна медсестра, вирус виноват? ты, видимо, из своих долб*в - первый долбо*б
а у меня в семье 4 медика, дальше что? потому реальное положение дел знаю лучше тебя
ублюдки посокращали количество больниц, позволили медперсоналу свалить в Молдову и Румынию за лучшими зарплатами, закатали миллионы в асфальт, а теперь вирус и непривитые виноваты
а еще давайте позволим ковидиотам закрыть глаза на тот факт, что с 1991 года количество гос. больниц в Украине сократилось в 5 раз, ведь это никак не влияет на их заполненность (вероятно, украинцы так хорошо живут, что стали меньше болеть, ну или их стало в 5 раз меньше, чем в 91м)
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/dmitrij-yarosh-1.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/dmitrij-yarosh-1.htm Дмитро Ярош
- Тому, коли постало питання вакцинації, я не задумувався - моя родина вакцинувалася вся. І якщо буде рішення про вакцинацію дітей від цієї зарази - мій син теж буде вакцинований. Однозначно.
- Також одним із аргументів для мене було те, що від самого народження мої діти та онуки отримують всі заплановані щеплення і є, слава Богу, цілком здоровими!
- Але, при цьому всьому, я категоричний противник насильства у справі вакцинації. Розумію всі загрози цього вислову, і, можливо, буду цинічним, але людина має сама робити свій вибір.
Це як із самогубцями. Скільки його не рятуй, він все одно здійснить те, що планував, бо диявол йому "шепче". Але це його свідомий вибір.
- Так, погано, що люди помирають і заражають інших. Так, усілякі конспірологи і "хронічні протестанти" отримують кайф від заперечення пандемії або необхідності вакцинації. Так, це шкодить не тільки їм, а й тим, хто їх оточує. Але нав'язувати вакцинацію репресивними методами - неправильно, бо це позбавляє Людину головного вибору: жити або померти.
Особливо це стосується людей із ліберальним світоглядом.
Мені легше - я не ліберал
Начнется игра..
хоч пасмійомся