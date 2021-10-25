УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11445 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 953 171

У COVID-лікарнях Чернігова кисню для хворих залишилося на декілька годин, - міськрада

У COVID-лікарнях Чернігова кисню для хворих залишилося на декілька годин, - міськрада

Для пацієнтів із COVID-19 у лікарнях Чернігова кисню залишилося лише на декілька годин. Поставку очікують завтра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернігівської міськради.

"На сьогодні в лікарнях міста, які надають допомогу хворим на COVID-19 склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на декілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. При цьому невідомо в який саме час доби ця поставка відбудеться" , - зазначив генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

Крім того, проблеми з киснем є і в лікарняних установах Херсонщини.

Заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко заявив: "Наразі дуже складна ситуація з киснем - вона не критична, вона складна. У нас на три доби кисню вистачає".

За його словами, за добу використовується майже 15 тонн кисню.

Читайте також: МОЗ домовився про постачання медичного кисню з Польщі, - Ляшко

Автор: 

лікарня (1364) карантин (18172) Чернігів (795) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71) Херсонська область (5876)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
25.10.2021 16:43 Відповісти
+17
В Харкові за вчора по швидкій поступило 600 запитів на госпіталізацію з ковідом, а змогли госпіталізувати тільки 200, бо немає вільних місць. Якщо це ще не велика зелена дупа, то що це?
показати весь коментар
25.10.2021 16:45 Відповісти
+17
Только вот вакцинация в Украине началась почти на полгода позже всех стран Европы. И за организацию вакцинации, а также за разъяснительную работу и т.д отвечает именно власть.
показати весь коментар
25.10.2021 16:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
25.10.2021 17:49 Відповісти
на цьому ж фото чудово виглядав твій улюбленець Ляшко та й будь-який депутат ВР чи чиновник з Кабміну
показати весь коментар
25.10.2021 17:51 Відповісти
НІ,ФОТКА СУТО ІЛЮСТРАЦІЯ.

твого коменту
показати весь коментар
25.10.2021 17:53 Відповісти
Тому ми так і живемо, що віримо різним "відомствам", а не думаємо власними головами...
показати весь коментар
25.10.2021 21:16 Відповісти
Спамлять вас ботяри люто.
показати весь коментар
25.10.2021 21:19 Відповісти
Переводите невакцинированных пациентов на технический. Они это заслужили.
показати весь коментар
25.10.2021 17:02 Відповісти
только там в реальности больше половины дважды уколотых, ой
показати весь коментар
25.10.2021 17:07 Відповісти
И пруфы есть? Или ты обычный киздун?
показати весь коментар
25.10.2021 17:15 Відповісти
а ты, выходит, слепо веришь Ляшку
ну и дурак
показати весь коментар
25.10.2021 17:41 Відповісти
Тоесть пруфов нет, и ты - обычное киздло .
Что и требовалось доказать
показати весь коментар
25.10.2021 17:42 Відповісти
так же, как у тебя или у кого-либо другого, что "90-95-99% больных - непривитые"

по статистике Англии 70% умирающих от ковида дважды привиты
наверное, там дельта другая
показати весь коментар
25.10.2021 17:46 Відповісти
Киздун не может не киздеть .
Где я писал про непривитых? Не виляй задом. Чесно признайся - соврал уважаемой публике.
показати весь коментар
25.10.2021 17:48 Відповісти
нет, это правда, пока ты не доказал обратное
показати весь коментар
25.10.2021 17:52 Відповісти
по статистике Англии 70% умирающих от ковида дважды привиты


ЗА ТАКИЙ НАГЛИЙ ПІ..ЬОЖ,СЄРЬОЖА,ВОЗЯТЬ РИЛОМ ПО АСФАЛЬТУ!
показати весь коментар
25.10.2021 17:51 Відповісти
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019992/Vaccine_surveillance_report_-_week_38.pdf https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019992/Vaccine_surveillance_report_-_week_38.pdf
показати весь коментар
25.10.2021 17:52 Відповісти
МАНІПУЛЯЦІЯ: В Англії вакциновані помирають від штаму Delta частіше, ніж невакциновані

https://voxukraine.org/authors/kollektiv-avtorov/ Колектив авторів

https://voxukraine.org/category/voxcheck-uk/ Вокс Чек

22 Липня 2021828

Перевірка фейків у рамках партнерства з Facebook

У мережі https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1185154438619127&id=100013737461815 поширюють https://www.facebook.com/margaritas.freedoms/posts/126161119620251 інформацію про статистику померлих від COVID-19 у технічних брифінгах https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993879/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_15.pdf №15 та https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001359/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf №16 Агенції охорони громадського здоров'я Англії (Public Health England). Посилаючись на брифінг №15, кажуть, що вакциновані помирають у 9,09 разів більше, ніж невакциновані. У брифінгу ж №16 зазначають, що вакциновані помирають у 6 разів більше, а показник госпіталізації у вакцинованих перевищує аналогічний показник для невакцинованих. Підвищені показники смертності та госпіталізації у вакцинованих https://www.facebook.com/margaritas.freedoms/posts/126161119620251 пов'язують з https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1185154438619127&id=100013737461815 ефектом антитілозалежного посилення інфекції (Antibody-dependent Enhancement, ADE). Також https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1185154438619127&id=100013737461815 стверджують , що нові штами SARS-CoV-2 поширюються внаслідок вакцинації проти COVID-19.

Утім, інформація про вищі показники смертності у вакцинованих вирвана з контексту. Агенції охорони громадського здоров'я Англії не повідомляла, що вакциновані частіше помирають від COVID-19 або частіше стикаються з госпіталізацією в результаті захворювання. Ба більше, інформація в дописах протирічить науковим даним про вакцинацію від COVID-19.

Фейк щодо збільшення смертності вакцинованих в Англії вже перевірили https://www.ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories незалежні іноземні фактчекери з https://www.reuters.com/article/factcheck-delta-vaccinated-idUSL2N2OD2CJ Reuters і https://apnews.com/article/fact-checking-068028647355 AP Fact Check .
показати весь коментар
25.10.2021 17:58 Відповісти
З 3158 померлих від ковіду 730 невакцинованих. Сам порахуєш відсоток вакцинованих? Можу допомогти.
(3158-730)/3158*100%=0,7688*100%=76,88%

То що я неправильно написав?
показати весь коментар
25.10.2021 18:00 Відповісти
та пішов ти на..уй,падла лахтінська!
Якщо лікарні будуть заповнюватись нинішніми темпами, то буде колапс за 10-14 днів.

Такий невтішний прогноз зробив https://t.me/doctor_taras/371 львівський лікар Тарас Жиравецький, який працює в Biokurs private clinic, на підставі темпів https://dailylviv.com/news/medytsyna/novi-infikuvannya-koronavirusom-na-lvivshchyni-maizhe-polovyna-u-lvovi-92973 інфікування коронавірусом в Україні, пише https://dailylviv.com/news Dailylviv.com .

У нас катастрофа по госпіталізаціях - 5924 за добу. Це - новий рекорд! Нових випадків більше 20 000, летальних 386, але якщо лікарні будуть такими темпами заповнюватись, буде колапс за 10-14 днів. Не вистарчить медиків і ліжок, мабуть, також. Потрібен новий план зупинки хвилі, бо тільки https://dailylviv.com/news/medytsyna/lvivshchyna-tretya-za-tempamy-vaktsynatsiyi-94689 вакцинацією ми цього не зробимо, на жаль. Чи він є - питання риторичне…"
показати весь коментар
25.10.2021 18:05 Відповісти
Треба було йому написати про 59240 госпіталізацій. Чи мало заплатили?
показати весь коментар
25.10.2021 18:08 Відповісти
https://www.facebook.com/dostaukraine/videos/926536218260177 https://www.facebook.com/dostaukraine/videos/926536218260177

Дуже переповнена лікарня у Вінниці!

Поширюй далі свою брехню, сепар.
показати весь коментар
25.10.2021 18:09 Відповісти
За статистикою при дельті лише 0,5% інфікованих потребують госпіталізації. 20000*0,5%=100 на всю країну! Ну нехай 200. Твій лікар - брехунець.
показати весь коментар
25.10.2021 18:11 Відповісти
Все неправильно написал, такая математика здесь не работает) Вакцина не защищает на 100%. А это значит, что если даже 100% населения привьются, кто-то со слабым иммунитетом попадет в больницу, кто-то умрет. И они будут на 100% вакцинированы. Поэтому нужно смотреть не на проценты, а на общее количество смертей от ковида на количество населения. И по этим показателям, к сожалению Украина на первом месте в мире. А не вакцинированные Англия или Израиль.
показати весь коментар
25.10.2021 22:06 Відповісти
тесты да, а смерти нет. Думаешь они трупы выдумывают в украинских моргах?
показати весь коментар
25.10.2021 22:20 Відповісти
думаешь, до 2020 года люди не умирали?
показати весь коментар
25.10.2021 23:56 Відповісти
ежегодно от пневмонии умирает несколько миллионов людей, только раньше это никого особо не волновало
показати весь коментар
25.10.2021 23:57 Відповісти
Фигня. Несколько миллионов от пневмонии во всем Мире раньше. А сейчас их может быть сотни тысяч в Украине. Каждый человек гораздо важнее абстрактных мировых. Потому что родственник, друг, знакомый.
показати весь коментар
26.10.2021 01:11 Відповісти
так есть или может?
ты можешь насиловать и убивать, так что тебя в тюрьму сажать на всякий случай?
показати весь коментар
26.10.2021 01:16 Відповісти
Що таке воксчек? хто написав цю статтю? яка освіта у її автора? хто її платить за статтю?
Ти що із смітника харчуєшся?
показати весь коментар
25.10.2021 18:01 Відповісти
лахта..принюхайся біля себе...
показати весь коментар
25.10.2021 18:06 Відповісти
так це ти притягнув сюди лайно з воксчек-смітника
показати весь коментар
25.10.2021 18:07 Відповісти
З 3158 померлих від ковіду 730 невакцинованих. Сам порахуєш?
показати весь коментар
25.10.2021 17:56 Відповісти
есть пруфы, что "переполненные больницы" - это вранье
ну и что? тебе это неинтересно
готовься к бесконечным бустерным дозам
показати весь коментар
25.10.2021 17:42 Відповісти
Проверьте больницы лично. Когда нет доверия "злочынний влади", можно лично все проверять.
показати весь коментар
26.10.2021 01:13 Відповісти
Брехня.
показати весь коментар
25.10.2021 17:23 Відповісти
ну, кагбы, деонтологию вы должны были проходить) не юридическую так хоть медицинскую)
показати весь коментар
25.10.2021 22:52 Відповісти
На Яцево дорога огонь.
показати весь коментар
25.10.2021 17:03 Відповісти
Там просто для тренировки лыжников ее делали.
Но алегория отличная!
показати весь коментар
25.10.2021 17:58 Відповісти
ааа... наверное, если до завтра уколется 1000 или 10000 черниговчан, КИСЛОРОД ВОЛШЕБНЫМ ОБРАЗОМ ПОЯВИТСЯ (НЕТ)
чем занимались ублюдки из МОЗ полгода с прошлой волны?
показати весь коментар
25.10.2021 17:06 Відповісти
Ублюдки из Моз звали даунов из народа прийти на вакцину. Дауны саботировали вакцину. Нынче дауны возмущаются что их раньше не позвали. Ну дауны - таакие дауны! )
показати весь коментар
26.10.2021 01:16 Відповісти
ты будешь есть дерьмо? почему нет? ты АНТИедок что ли?
показати весь коментар
26.10.2021 01:17 Відповісти
Один литр жидкого кислорода весит 1,13 кг и при испарении дает около 800 л газа.
Наиболее распространенным и дешевым является способ получения кислорода из атмосферного воздуха
показати весь коментар
25.10.2021 17:25 Відповісти
Не вірте. Паніку створюють від дохтура Комаровського до пана Ляшка. Воз дав цуцу і план пропаганди включив третю швидкість.
показати весь коментар
25.10.2021 17:34 Відповісти
Зато какой асфальт Атроха положил в городе через свои фирмы- прокладки!
Атрохафилы будут довольны- на кладбище по новым дорогам поедут
показати весь коментар
25.10.2021 17:50 Відповісти
Значить треба згадати книгу Севастьяна Кнейпа "Моё водолечение" (1883) і почати робити всім хто з запаленням легенів укутування аби люди одужали, а не померли. Чи одужання людей не входить в плани МОЗ?
показати весь коментар
25.10.2021 17:55 Відповісти
Красноголовець..Повернімось краще до теми лазерів!
показати весь коментар
25.10.2021 18:00 Відповісти
https://www.facebook.com/dostaukraine/videos/926536218260177 https://www.facebook.com/dostaukraine/videos/926536218260177


дуже "переповнена" лікарня у Вінниці
показати весь коментар
25.10.2021 18:11 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2021 18:33 Відповісти
і що це? спростування факту, що лікарня пуста?
показати весь коментар
25.10.2021 19:06 Відповісти
то тебе послание от собрата по уровню долб..изма
показати весь коментар
25.10.2021 19:13 Відповісти
ну долб...зм проявил здесь только ты
на видео явно видно. что больница полупуста
но ты ведь в глаза долбишься
показати весь коментар
25.10.2021 19:16 Відповісти
ты будешь третьим долб..бом которому я отвечу
у меня в семье два медика. мне не надо смотреть неизвестно когда и где снятые видосы в соцсетях чтобы знать реальное положение дел.
показати весь коментар
25.10.2021 19:22 Відповісти
"мне не надо смотреть неизвестно когда и где снятые видосы в соцсетях чтобы знать реальное положение дел."
"реальное" положение дел со слов тех, кому доплачивают за нагнетание паники?
или в том, что на 50 больных одна медсестра, вирус виноват? ты, видимо, из своих долб*в - первый долбо*б

а у меня в семье 4 медика, дальше что? потому реальное положение дел знаю лучше тебя
ублюдки посокращали количество больниц, позволили медперсоналу свалить в Молдову и Румынию за лучшими зарплатами, закатали миллионы в асфальт, а теперь вирус и непривитые виноваты
показати весь коментар
25.10.2021 20:42 Відповісти
Стрелок, дайте селюкам иллюзию безопасности! Они ж хотят этого!!
показати весь коментар
26.10.2021 01:24 Відповісти
вот послание тебе от предка твоего

показати весь коментар
25.10.2021 19:16 Відповісти
А давайте оставим селюкам иллюзию что больницы пустуют и короновирус это грипп! Они ж так этого хотят! Но лечить селюков строго от гриппа! Никакого кислорода и препаратов от ковида!!!
показати весь коментар
26.10.2021 01:23 Відповісти
а давайте ковидиотам оставим иллюзию, что до 2020 года люди были бессмертными, не болели ОРВИ и пневмониями,а больницы были пустыми, потом врачам приходилось плевать в потолок

а еще давайте позволим ковидиотам закрыть глаза на тот факт, что с 1991 года количество гос. больниц в Украине сократилось в 5 раз, ведь это никак не влияет на их заполненность (вероятно, украинцы так хорошо живут, что стали меньше болеть, ну или их стало в 5 раз меньше, чем в 91м)
показати весь коментар
26.10.2021 01:30 Відповісти
як далеко пішла наука...
показати весь коментар
25.10.2021 19:06 Відповісти
Зашибись!!! Братья Стругацкие нервно курят в сторонке!!!
показати весь коментар
26.10.2021 00:20 Відповісти
Я проти примусової вакцинації: рятувати самогубців - справа марна

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/dmitrij-yarosh-1.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/dmitrij-yarosh-1.htm Дмитро Ярош

- Тому, коли постало питання вакцинації, я не задумувався - моя родина вакцинувалася вся. І якщо буде рішення про вакцинацію дітей від цієї зарази - мій син теж буде вакцинований. Однозначно.

- Також одним із аргументів для мене було те, що від самого народження мої діти та онуки отримують всі заплановані щеплення і є, слава Богу, цілком здоровими!

- Але, при цьому всьому, я категоричний противник насильства у справі вакцинації. Розумію всі загрози цього вислову, і, можливо, буду цинічним, але людина має сама робити свій вибір.

Це як із самогубцями. Скільки його не рятуй, він все одно здійснить те, що планував, бо диявол йому "шепче". Але це його свідомий вибір.

- Так, погано, що люди помирають і заражають інших. Так, усілякі конспірологи і "хронічні протестанти" отримують кайф від заперечення пандемії або необхідності вакцинації. Так, це шкодить не тільки їм, а й тим, хто їх оточує. Але нав'язувати вакцинацію репресивними методами - неправильно, бо це позбавляє Людину головного вибору: жити або померти.

Особливо це стосується людей із ліберальним світоглядом.

Мені легше - я не ліберал
показати весь коментар
25.10.2021 19:05 Відповісти
Взагалі не бачу проблеми . Нада просто вакцинуватись було . І все .
показати весь коментар
25.10.2021 21:54 Відповісти
По мотивам нашумевшого сериала..
Начнется игра..
показати весь коментар
25.10.2021 22:30 Відповісти
цвет костюмов - зільоний, що символізує...........

хоч пасмійомся
показати весь коментар
25.10.2021 22:37 Відповісти
Для пациентов с COVID-19 в больницах Чернигова кислорода осталось лишь на несколько часов. Поставку ожидают завтра. Источник:
показати весь коментар
26.10.2021 01:06 Відповісти
компания поставщик поставит завтра. виноват Зе. логично.
показати весь коментар
26.10.2021 01:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 