У COVID-лікарнях Чернігова кисню для хворих залишилося на декілька годин, - міськрада

Для пацієнтів із COVID-19 у лікарнях Чернігова кисню залишилося лише на декілька годин. Поставку очікують завтра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернігівської міськради.

"На сьогодні в лікарнях міста, які надають допомогу хворим на COVID-19 склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на декілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. При цьому невідомо в який саме час доби ця поставка відбудеться" , - зазначив генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

Крім того, проблеми з киснем є і в лікарняних установах Херсонщини.

Заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко заявив: "Наразі дуже складна ситуація з киснем - вона не критична, вона складна. У нас на три доби кисню вистачає".

За його словами, за добу використовується майже 15 тонн кисню.

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