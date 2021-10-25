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Новини Коронавірус і карантин
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Виші в п'яти областях перейшли на дистанційне навчання до 15 листопада, - Міносвіти

Виші в п'яти областях перейшли на дистанційне навчання до 15 листопада, - Міносвіти

У п'яти областях України вищі навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання до 15 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

"Для збереження здоров’я педагогів і здобувачів освіти в закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління, минулого тижня Міністерством освіти і науки було рекомендовано запровадження дистанційного навчання з 25 жовтня до 15 листопада. За оперативною інформацією МОН, університети 5-ти областей перейшли на дистанційну форму навчання", - вказується в повідомленні.

На дистанційну форму навчання перейшли 100% вишів в Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській і Сумській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти рекомендує вишам і училищам із 25 жовтня перейти на дистанційне навчання

"Деякі ЗВО використовують змішану форму навчання. Найбільше таких університетів у Харківській області – 8 закладів, а також по 2 університети в Київській та Чернігівській областях", - зазначили в Міносвіти.

За даними міністерства, в очному режимі продовжують працювати вищі навчальні заклади Черкаської області - 8 університетів, а також 5 університетів Житомирської області.

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виш (553) карантин (18172) Міносвіти (1420) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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Дети в большинстве своем не умеют учиться самостоятельно, они динамят. Им надо школа.
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25.10.2021 16:49 Відповісти
Ну как бы в вузах не совсем дети учатся. Тут другой вопрос, что сами учебные программы в этих вузах никоим образом не рассчитаны на дистанционную форму обучения.
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25.10.2021 16:56 Відповісти
Треба було ще раніше переводити студентів та школярів на дистанційну форму навчання. Діти та молодь легко або непомітно хворіють, але несуть вірус додому. Яка ж бабуся чи дідусь втримається, щоб тісно не поспілкуватись з улюбленими онуками.... Ось і результат!
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25.10.2021 17:10 Відповісти
Ми до початку минулого навчального року саме так і зробили. Дитину перевели до ліцею з дістанційною формою навчання. Є в нас у місті такий. Так що для моєї дитини нічого не змінилося. Процес навчання триває і зараз за програмою дістанційної форми, яка там розроблена та затверджена відповідним чином. Але щоб загал перевести треба облаштувати всі навчальні заклади відповдною базоу, та затвердити відповідні програми. Чтого власне немає. Тому можно казати, що черговий навчальний рік злито в каналізацію. Кількість невігласів збільшилася.
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25.10.2021 17:50 Відповісти
 
 