Виші в п'яти областях перейшли на дистанційне навчання до 15 листопада, - Міносвіти

У п'яти областях України вищі навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання до 15 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

"Для збереження здоров’я педагогів і здобувачів освіти в закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління, минулого тижня Міністерством освіти і науки було рекомендовано запровадження дистанційного навчання з 25 жовтня до 15 листопада. За оперативною інформацією МОН, університети 5-ти областей перейшли на дистанційну форму навчання", - вказується в повідомленні.

На дистанційну форму навчання перейшли 100% вишів в Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській і Сумській областях.

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"Деякі ЗВО використовують змішану форму навчання. Найбільше таких університетів у Харківській області – 8 закладів, а також по 2 університети в Київській та Чернігівській областях", - зазначили в Міносвіти.

За даними міністерства, в очному режимі продовжують працювати вищі навчальні заклади Черкаської області - 8 університетів, а також 5 університетів Житомирської області.