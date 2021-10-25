Поранили двох військових: близько 60 нелегалів із Білорусі намагалися прорватися до Польщі, серед них були білоруські солдати в цивільному, які розрізали дріт
На польсько-білоруському кордоні, група із приблизно 60 мігрантів намагалася прорватися до Польщі. Внаслідок інциденту постраждали двоє військовослужбовців.
Під час спроби прорватися, іноземці використовували палиці і кидали каміння в польських прикордонників і військовослужбовців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Один із солдатів зазнав удару гілкою по обличчю, а інший - каменем по обличчю. Їх обох довелося доставити в лікарню в Білостоці. Їхньому життю ніщо не загрожує, їх вже виписали з лікарні", - пише пресслужба.
Деякі з прикордонників також зазнали легких травм.
Зазначається, що серед мігрантів офіцери впізнали і білоруських солдатів у цивільному, які намагалися розрізати дротову огорожу.
Топ коментарі
+48 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар25.10.2021 16:58 Відповісти Посилання
+42 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар25.10.2021 17:00 Відповісти Посилання
+40 Aleksey NotBad
показати весь коментар25.10.2021 16:59 Відповісти Посилання
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среди них были белорусские солдаты в штатском, которые разрезали проволоку.. кто бы сомневался
********
Серед негрів і смаглявих арабів з пакистанцями білорусів було визначити доволі важко...
Ну как тебе новое слово, которое придумал Кот?
У нас просто в голове образ советского пограничника, который по уставу обязан стрелять в каждого, кто хочет сбежать из социалистического рая.
"Один из солдат получил удар веткой по лицу, а другой - камнем по лицу. Их обоих пришлось доставить в больницу в Белостоке.
Что то не похоже на безобидный переход границы или просьба о политубежища
То не лізли би.
чы другое племя гурманов...
А оце і єсть те ''хоч би хто аби не Порох''.
в этом году .