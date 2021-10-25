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Поранили двох військових: близько 60 нелегалів із Білорусі намагалися прорватися до Польщі, серед них були білоруські солдати в цивільному, які розрізали дріт

Поранили двох військових: близько 60 нелегалів із Білорусі намагалися прорватися до Польщі, серед них були білоруські солдати в цивільному, які розрізали дріт

На польсько-білоруському кордоні, група із приблизно 60 мігрантів намагалася прорватися до Польщі. Внаслідок інциденту постраждали двоє військовослужбовців.

Під час спроби прорватися, іноземці використовували палиці і кидали каміння в польських прикордонників і військовослужбовців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Один із солдатів зазнав удару гілкою по обличчю, а інший - каменем по обличчю. Їх обох довелося доставити в лікарню в Білостоці. Їхньому життю ніщо не загрожує, їх вже виписали з лікарні", - пише пресслужба.

Деякі з прикордонників також зазнали легких травм.

Зазначається, що серед мігрантів офіцери впізнали і білоруських солдатів у цивільному, які намагалися розрізати дротову огорожу.

Читайте також: Ключ до вирішення ситуації з мігрантами з Білорусі лежить у Москві, - глава МВС Німеччини Зеєгофер

Автор: 

Білорусь (7968) кордон (4820) мігранти (1119) нелегали (384) Польща (8625)


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Топ коментарі
+48
....
среди них были белорусские солдаты в штатском, которые разрезали проволоку.. кто бы сомневался
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25.10.2021 16:58 Відповісти
+42
Если эти замечательные мигранты кидают камнями в пограничников уже на границе, то что они будут творить на месте, когда доедут?... Зачем всё ЭТО в Европе, для чего?
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25.10.2021 17:00 Відповісти
+40
Говоришь Беларусь подразумеваешь кацапия.
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25.10.2021 16:59 Відповісти
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....
среди них были белорусские солдаты в штатском, которые разрезали проволоку.. кто бы сомневался
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25.10.2021 16:58 Відповісти
польским снайперам нужно отшибать клешни этим солдатам - другие не полезут
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25.10.2021 17:44 Відповісти
Лучше сразу головы.
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25.10.2021 19:55 Відповісти
серед них були білоруські солдати в цивільному
********
Серед негрів і смаглявих арабів з пакистанцями білорусів було визначити доволі важко...
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25.10.2021 20:38 Відповісти
Так в Киеве и донецких предателей не сразу узнаешь-очень похожи на людей Ну кроме негров из ФК БОМЖ и педиков типа Палкина
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25.10.2021 23:10 Відповісти
Говоришь Беларусь подразумеваешь кацапия.
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25.10.2021 16:59 Відповісти
Это государственная политика товарища Путина и его прихвостня..
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25.10.2021 17:00 Відповісти
Слово прихвостень значит при хвосте. А уссатый Лука, если быть точным, не при хвосте у фюрера репоедов, а под хвостом у него. Значит, уссатый Лука заработал новое определение, он подхвостень
Ну как тебе новое слово, которое придумал Кот?
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25.10.2021 17:07 Відповісти
************. І цим все сказано.

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25.10.2021 20:44 Відповісти
вариант "Сириюшка-2", который он прокатал с Европой
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25.10.2021 17:45 Відповісти
Если эти замечательные мигранты кидают камнями в пограничников уже на границе, то что они будут творить на месте, когда доедут?... Зачем всё ЭТО в Европе, для чего?
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25.10.2021 17:00 Відповісти
Ну там эти обезьяны будут кидаться говном.
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25.10.2021 17:31 Відповісти
Лука остаточно "пішов по "бєспрєделу"!
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25.10.2021 17:00 Відповісти
Бульбофюрер упорно провоцирует Европейских погранцов на стрельбу на поражение.
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25.10.2021 17:03 Відповісти
Интересно зачем? Они же в своём праве.
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25.10.2021 17:06 Відповісти
Вряд ли им разрешено открывать огонь на поражение, если их жизни не угрожает опасность. Скорее всего, там правила как у копов.
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25.10.2021 17:08 Відповісти
100%, как, кстати, и у территориальной обороны, которую они на границу стягивают.
У нас просто в голове образ советского пограничника, который по уставу обязан стрелять в каждого, кто хочет сбежать из социалистического рая.
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25.10.2021 17:44 Відповісти
Nelzia streliat .Ploxo sto vsiakyje Frontex tam smotrit potom dajut dokladi ES po narusenijam imeno so storoni nasix pogranicnikov,vot eti sovsem nenuzni zdes.
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25.10.2021 17:50 Відповісти
А я бы стрелял. Откуда тебе знать что у *нелегалов* на уме или под курткой? А может у них химическое или бактериологическое оружие, например *Новичек*?
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25.10.2021 18:35 Відповісти
Во время попытки пробраться, иностранцы использовали палки и бросали камни в польских пограничников и военнослужащих

"Один из солдат получил удар веткой по лицу, а другой - камнем по лицу. Их обоих пришлось доставить в больницу в Белостоке.
Что то не похоже на безобидный переход границы или просьба о политубежища
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25.10.2021 18:38 Відповісти
А відстрілювати не пробували ?
То не лізли би.
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25.10.2021 17:03 Відповісти
Одному прострелить колени,остальные разбегутся в обратном направлении.
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25.10.2021 17:53 Відповісти
Зачем погранцам оружие, пиво открывать?
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25.10.2021 17:03 Відповісти
у поляков открывашек для пива в оружии нету в отличии от автоматов страны богоизбранных реформаторов типа галил.
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25.10.2021 17:07 Відповісти
У поляков есть опыт 1939 года.
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25.10.2021 17:16 Відповісти
Ну в принципе да. Мне приходилось с ними работать по соседству. Не стройбат но около. Ихняя основная задача что бы свой народ не сбежал, а остальное до задницы. Пересечь границу как в туалет сходить ( это я про наших, тех време). Думаю сейчас все тоже самое
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25.10.2021 17:25 Відповісти
со стороны франеков беженцев должны принимать родычи бокассы...
чы другое племя гурманов...
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25.10.2021 17:04 Відповісти
Зачем поляки миндальничают? Им запрещено стрелять в нарушителей границы? Выдайте им порцию дубинала. Афганцы и прочие иранцы не такие дураки, как кажутся. Если их хорошо бить, то они не будут никуда лезть.
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25.10.2021 17:05 Відповісти
Можно и так в Европу попасть без соглашений и домашних заданий и без реформ
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25.10.2021 17:07 Відповісти
Угу, как карлсоношвили в Грузию.
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25.10.2021 17:12 Відповісти
бульбафюрер с ****** не дремлют: как только Польша и Литва забетонируют свою границу, все нелегалы из Беларуси, а также агенты ФСБ/КГБ под видом беженцев потянутся в Украину. И вот тут наступит полный пздц.
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25.10.2021 17:07 Відповісти
А дебіли катаються на самокатах та танцюють в Трускавці...😢
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25.10.2021 17:12 Відповісти
А, забув, ще рятують шофера шефіра
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25.10.2021 17:14 Відповісти
Так солдати НДР ДО Бундесу утікали.
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25.10.2021 17:13 Відповісти
Чомусь згадався прорив кордону в сторону України Саакашвільой з польської території. Ну як же ж так , шо в Польщі ось тут можна , а ото там ніззя?
А оце і єсть те ''хоч би хто аби не Порох''.
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25.10.2021 17:21 Відповісти
Бялосток,Ломжа...Там,за висловами самих поляків проживає найбільш придурковате населення Польщі...Тепер додався новий кавал - ударений "вєткою" ломжак-погранічнік...
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25.10.2021 17:29 Відповісти
Та стрелять просто надо в мыгрантов этих...
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25.10.2021 17:34 Відповісти
Nado streliat riazynovim puliami i gaz zapustit.Po drugomu nepojmut.
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25.10.2021 17:38 Відповісти
вас специально заселяют мигрантами . с молчаливого согласия Германии и Франции . Что они говорят в Брюсселе ? Нельзя нарушать принципы гуманизма и это в разгар гибридной войны . Через год у вас в Вильнюсе на площади Гедемина будут намаз совершать и вы уже ничего не сделаете. Если вы впустили толпу назад они никогда не вернуться . У вас в лагерях уже сколько? тысячи две нелегалов ?
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25.10.2021 19:16 Відповісти
Vse eti imigranti sbezit Germaniju ili FRanciju,a tam Francija perepravit v britam.Pol goda ix mozno derzat,a potom svoboda pod razpisku jedut v Germaniju.Za 2 mesiaca 700 sbezali eto pri tom sto ix oxraniajet.A kogda ix otpustit kak dumajete kogda oni budet v Germaniji?Vsego 2 dali ubezyce iz tex 1/3 sto peresmotreli ix prosbi, vsem otkaz jezdzaj domoj
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25.10.2021 19:28 Відповісти
Mi ix teper obvaracyvajem obratno.Ranse dolzni byli puskat,a teper net.Teper daze naxodias vnutri nasej strani jesli pojmali pogranicniki otvozit obratno granice i oni dobrovolno idut obratno v Belorus otkuda prisli
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25.10.2021 19:33 Відповісти
Именно так на все 1000% !!!!! Эти крысы невозвратны,они как чума,холера,саранча..
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14.11.2021 17:18 Відповісти
раньше при союзе через забор лезли с завода/на завод и то могли с нагана стрельнуть...
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25.10.2021 17:43 Відповісти
Я вот не могу одного понять: если нарушитель пытается пересечь госграницу другого государства, пограничникам нельзя открывать огонь на поражение? Что эти поляки играются? То балончиком газовым, как девочки, брызгают, сейчас уже двоих ранили... Стрелять когда будете?
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25.10.2021 18:08 Відповісти
Тут вже писали - бояться провокацій і приводу для війни, або чогось подібного.
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25.10.2021 18:54 Відповісти
мы будем двигать впереди нелегалов - и пусть попробуют стрелять!

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25.10.2021 19:07 Відповісти
Дождались. В Украине были *зельоные человечки* а в Польше *нелегалы*. Скоро *нелегалы* откопают в болоте танки и поедут на Польшу
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25.10.2021 18:33 Відповісти
пановье польские пограничники - для защиты суверенитете вам ваша Польша выдала пулеметы....
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25.10.2021 19:11 Відповісти
Евробюрократы из Брюсселя довольны - не хотели поляки принимать беженцев из Сирии по квотам получите от путина через белорускую границу . На просьбу поляков укрепить восточную границу Евросоюза меркеле-вандерляйны ответили что в бюджете не предусмотрены средства для этого . То есть безопасность Евросоюза по боку . Это как у бидоновской администрации в Америке которые демонтируют стену на южной границе позволив 2 миллионам нелегалов пересечь границу с США
в этом году .
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25.10.2021 19:11 Відповісти
Tak vse te bezenci idut dalse v Germaniju im Polsa nenuzna.Uze okolo 6000 bezencev s Polsi pojavilis Germaniji.Realno tut kazdi za sebia .Te sami francuzi specialno zabrasyvajet britam imigrantov takze, oni zakryvajet glaza jesli i vydet sto imigranti plyvut v Angliju.
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25.10.2021 19:22 Відповісти
Выражаю глубокую озабоченность
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25.10.2021 19:58 Відповісти
Вопрос , а почему они не стреляют , ну на крайний случай электро шокер
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25.10.2021 21:15 Відповісти
Надо было объявить в мегафон, что там снимают фильм и выпустить Алека Болдуина с пистолетом.
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25.10.2021 21:37 Відповісти
почему проволочное ограждение не было подключено к электросети ?
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25.10.2021 23:35 Відповісти
Электрик агент ФСБ!
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14.11.2021 17:28 Відповісти
 
 