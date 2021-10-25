Поранили двох військових: близько 60 нелегалів із Білорусі намагалися прорватися до Польщі, серед них були білоруські солдати в цивільному, які розрізали дріт

На польсько-білоруському кордоні, група із приблизно 60 мігрантів намагалася прорватися до Польщі. Внаслідок інциденту постраждали двоє військовослужбовців.

Під час спроби прорватися, іноземці використовували палиці і кидали каміння в польських прикордонників і військовослужбовців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Один із солдатів зазнав удару гілкою по обличчю, а інший - каменем по обличчю. Їх обох довелося доставити в лікарню в Білостоці. Їхньому життю ніщо не загрожує, їх вже виписали з лікарні", - пише пресслужба.

Деякі з прикордонників також зазнали легких травм.

Зазначається, що серед мігрантів офіцери впізнали і білоруських солдатів у цивільному, які намагалися розрізати дротову огорожу.

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