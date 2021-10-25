Поставки вакцини Johnson&Johnson зараз не розглядаються, переговори не ведуться, - головний санлікар Кузін

Україна не розглядає поставки COVID-вакцини Johnson&Johnson, переговори з компанією не ведуться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

"Поставки вакцини Johnson&Johnson зараз не розглядаються і переговори про постачання зараз не ведуться", - сказав він.

Кузін заявив, що виробник вакцини "проактивно не виходить на комунікацію".

"Ті механізми комунікації, які ми використовували, поки безрезультатні", - додав головний санлікар.

Нагадаємо, однодозну вакцину Johnson&Johnson зареєстрували в Україні в липні 2021 року

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