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Поставки вакцини Johnson&Johnson зараз не розглядаються, переговори не ведуться, - головний санлікар Кузін

Поставки вакцини Johnson&Johnson зараз не розглядаються, переговори не ведуться, - головний санлікар Кузін

Україна не розглядає поставки COVID-вакцини Johnson&Johnson, переговори з компанією не ведуться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

"Поставки вакцини Johnson&Johnson зараз не розглядаються і переговори про постачання зараз не ведуться", - сказав він.

Кузін заявив, що виробник вакцини "проактивно не виходить на комунікацію".

"Ті механізми комунікації, які ми використовували, поки безрезультатні", - додав головний санлікар.

Нагадаємо, однодозну вакцину Johnson&Johnson зареєстрували в Україні в липні 2021 року

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Автор: 

вакцина (4419) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+6
не откатывают?
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25.10.2021 17:10 Відповісти
+3
Проактивно посылают йух?Кто бы мог подумать?
Эх Кузин,не видать тебе куртки как у Степанова.
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25.10.2021 17:19 Відповісти
+3
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25.10.2021 19:34 Відповісти
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не откатывают?
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25.10.2021 17:10 Відповісти
Лупу не виводе.Краще мило 72%.
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25.10.2021 17:11 Відповісти
Краще Спутник для тебе,провокатор))))
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25.10.2021 17:22 Відповісти
панімаєте нє хотят работать с пасрєдніком...гаварят баригі
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25.10.2021 17:14 Відповісти
Проактивно посылают йух?Кто бы мог подумать?
Эх Кузин,не видать тебе куртки как у Степанова.
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25.10.2021 17:19 Відповісти
та ничо, нам Пфайзера хватило. И еще есть.
кому надо - тот вакцинируется.
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25.10.2021 17:38 Відповісти
зеленский богатырёву засылал ?
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25.10.2021 18:10 Відповісти
«Проактивно не виходять на комунікацію»…

proactive
adjective

(of a person or policy) controlling a situation by making things happen rather than waiting for things to happen and then reacting to them

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/proactive?q=proactive Oxford Dictionaries

Тобто хлопці і дівчата з Джонсона свідомо створюють такі умови, щоб не виходити на зв´язок з Кузіним, не чекають поки такі умови складуться без них.

Фейспалм. Нахапаються розумних слів, і пхають їх кругом, не розуміючи значення.
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25.10.2021 19:32 Відповісти
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25.10.2021 19:34 Відповісти
 
 