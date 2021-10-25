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Поставки вакцини Johnson&Johnson зараз не розглядаються, переговори не ведуться, - головний санлікар Кузін
Україна не розглядає поставки COVID-вакцини Johnson&Johnson, переговори з компанією не ведуться.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.
"Поставки вакцини Johnson&Johnson зараз не розглядаються і переговори про постачання зараз не ведуться", - сказав він.
Кузін заявив, що виробник вакцини "проактивно не виходить на комунікацію".
"Ті механізми комунікації, які ми використовували, поки безрезультатні", - додав головний санлікар.
Нагадаємо, однодозну вакцину Johnson&Johnson зареєстрували в Україні в липні 2021 року
Топ коментарі
+6 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар25.10.2021 17:10 Відповісти Посилання
+3 олег иванов #434516
показати весь коментар25.10.2021 17:19 Відповісти Посилання
+3 Vlad Kruk
показати весь коментар25.10.2021 19:34 Відповісти Посилання
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Эх Кузин,не видать тебе куртки как у Степанова.
кому надо - тот вакцинируется.
proactive
adjective
(of a person or policy) controlling a situation by making things happen rather than waiting for things to happen and then reacting to them
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/proactive?q=proactive Oxford Dictionaries
Тобто хлопці і дівчата з Джонсона свідомо створюють такі умови, щоб не виходити на зв´язок з Кузіним, не чекають поки такі умови складуться без них.
Фейспалм. Нахапаються розумних слів, і пхають їх кругом, не розуміючи значення.