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Один український воїн дістав поранення унаслідок обстрілу військами РФ, з початку доби окупанти тричі відкривали вогонь, - штаб ООС

Один український воїн дістав поранення унаслідок обстрілу військами РФ, з початку доби окупанти тричі відкривали вогонь, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби 3 рази відкривали вогонь на Донбасі. Один український воїн зазнав поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Біля Кам'янки російські окупанти обстріляли позиції українських воїнів з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Пєсков війська РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ за добу 4 рази відкривали вогонь на Донбасі. У бік Кам'янки ворог бив зі 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС

У напрямку Золотого-4 найманці РФ здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10 з перетином лінії зіткнення.

Унаслідок дій окупантів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну надана домедична допомога, його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої важкості.

Українські захисники відкривали вогонь і змусили супротивника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Автор: 

обстріл (29128) поранення (2814) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Одужання всім пораненим бійцям.
пс. Ганьба президету.
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25.10.2021 17:20 Відповісти
+7
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25.10.2021 17:21 Відповісти
+6
Ну хоть перестали писать про "нарушение режима тишины", и то ладно...Бойцу - скорейшего одужання.
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25.10.2021 17:24 Відповісти
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Одужання всім пораненим бійцям.
пс. Ганьба президету.
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25.10.2021 17:20 Відповісти
Олігархо-рашистську мафію наметами вже не злякаєш, обморока у неї від крові людської не буде, і владу вона так не віддасть ніколи
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25.10.2021 17:24 Відповісти
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25.10.2021 17:21 Відповісти
Ну хоть перестали писать про "нарушение режима тишины", и то ладно...Бойцу - скорейшего одужання.
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25.10.2021 17:24 Відповісти
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25.10.2021 17:26 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
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25.10.2021 19:45 Відповісти







Viktor Muzhenko


@VikMuzhenko

·
https://twitter.com/VikMuzhenko/status/1452586784458690563 6 год



Щиро вітаю зі святом військових капеланів - Днем їх небесного покровителя Святого Мартина Турського - Міжнародним днем капелана! Бажаю духовної стійкості та витримки у душпастирській опіці Воїнів https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Україна Вдячний за те, що завжди поруч і своїми молитвами підтримуєте https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%A1%D0%A3?src=hashtag_click #ЗСУ
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25.10.2021 19:59 Відповісти
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25.10.2021 20:09 Відповісти
 
 