Один український воїн дістав поранення унаслідок обстрілу військами РФ, з початку доби окупанти тричі відкривали вогонь, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська з початку доби 3 рази відкривали вогонь на Донбасі. Один український воїн зазнав поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Біля Кам'янки російські окупанти обстріляли позиції українських воїнів з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Пєсков війська РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
У напрямку Золотого-4 найманці РФ здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10 з перетином лінії зіткнення.
Унаслідок дій окупантів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну надана домедична допомога, його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої важкості.
Українські захисники відкривали вогонь і змусили супротивника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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пс. Ганьба президету.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
Viktor Muzhenko
@VikMuzhenko
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https://twitter.com/VikMuzhenko/status/1452586784458690563 6 год
Щиро вітаю зі святом військових капеланів - Днем їх небесного покровителя Святого Мартина Турського - Міжнародним днем капелана! Бажаю духовної стійкості та витримки у душпастирській опіці Воїнів https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Україна Вдячний за те, що завжди поруч і своїми молитвами підтримуєте https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%A1%D0%A3?src=hashtag_click #ЗСУ