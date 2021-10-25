Один український воїн дістав поранення унаслідок обстрілу військами РФ, з початку доби окупанти тричі відкривали вогонь, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби 3 рази відкривали вогонь на Донбасі. Один український воїн зазнав поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Біля Кам'янки російські окупанти обстріляли позиції українських воїнів з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Пєсков війська РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ за добу 4 рази відкривали вогонь на Донбасі. У бік Кам'янки ворог бив зі 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС

У напрямку Золотого-4 найманці РФ здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10 з перетином лінії зіткнення.

Унаслідок дій окупантів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну надана домедична допомога, його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої важкості.

Українські захисники відкривали вогонь і змусили супротивника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.