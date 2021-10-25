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Новини Боротьба з коронавірусом
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За час пандемії в Україні коронавірусом заразилися понад 150 тис. дітей, 42 дитини померли від ускладнень, - МОЗ

За час пандемії в Україні коронавірусом заразилися понад 150 тис. дітей, 42 дитини померли від ускладнень, - МОЗ

За час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 152 790 дітей. Вона забрала життя 42 неповнолітніх українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Зараз на COVID-19 хворіють понад 29 000 дітей. З них на стаціонарному лікуванні перебуває 760 хворих на коронавірусну хворобу і 340 дітей з підозрою COVID-19. Зайнятість ліжок, призначених для неповнолітніх з COVID-19, становить 22%", - уточнюють в пресслужбі.

Там зазначають, що з понеділка, 25 жовтня, в більшості шкіл почалися канікули.

"Канікули – це вдалий час для батьків нагадати дітям основні правила, яких варто дотримуватись, щоб не захворіти на коронавірусну хворобу.

Навчіть дітей правильно мити руки

Розкажіть їм про те, чому важливо та як правильно мити руки – не менше 20 секунд, ретельно та з милом, особливу увагу варто приділяти місцю під нігтями, там збирається найбільше бруду.

Також читайте: Ефективність вакцини Pfizer для дітей від 5 до 11 років перевищує 90%, - дослідження

Щоб дитині було простіше орієнтуватись, чи достатньо часу вона миє руки, вивчіть з нею пісню чи вірш, який би тривав 20-30 секунд або попросіть рахувати її до 30.

Нагадайте, що торкатись обличчя немитими руками – небезпечно.

Поясність дітям, як правильно прикривати рот та ніс під час кашлю та чхання:

Під час кашлю та чхання потрібно прикриватись серветкою, після цього викинути її та вимити руки. Поясніть дітям, що таким чином можна попередити поширення вірусу.

Розкажіть їм про те, що захисну маску важливо використовувати не лише у школі, а у всіх інших громадських місцях.

На своєму прикладі покажіть, як це правильно робити:

Вона має щільно прилягати до шкіри, закриваючи ніс та рот. В Україні діти з 12 років мають користуватись захисними масками у громадських місцях.

Захисну маску треба змінювати кожні дві години та тоді, коли вона стала вологою.

Попросіть дитину дотримуватись дистанції у громадських місцях.

Якщо дитина захворіла, то тримайте її вдома. Уважно слідкуйте за симптомами, проконсультуйтесь із сімейним лікарем. Якщо у родині кілька дітей, намагайтесь тримати хворих і здорових дітей окремо.

Будьте чесними та відкритими з дітьми, коли вони ставлять питання щодо коронавірусної хвороби. У розмовах про COVID-19 варто послуговуватись інформацією із офіційних джерел", - підкреслюють у МОЗ.

Автор: 

діти (5148) канікули (90) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Сейчас СЛУЧАЙНО написали правдивые цифры... !
Но скоро они это исправят и "поднимут" % смертности согласно плана !
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25.10.2021 19:48 Відповісти
+4
еще непонятно, в скольки из этих случаев ковид на самом деле не является причиной смерти
"у врачей есть методика завышать показатели" (с)
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25.10.2021 18:23 Відповісти
+4
фальшивые диагнозы остаются фальшивыми диагнозами
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25.10.2021 18:24 Відповісти
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25.10.2021 17:35 Відповісти
И это надо их в школу вести?
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25.10.2021 17:46 Відповісти
Я сейчас вызову гнев у многих... но по-мему данные из ЭТОЙ стать ПАЛЯТ власть... Посчитайте какова же смертность от ковид-19... Цифры даны в статье...

И их НЕ Я написал...!
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25.10.2021 17:47 Відповісти
152 790 человек ЗАБОЛЕВШИХ ковид-19 и ИЗ НИХ умерло 42 человека...

Кому то что то не понятно в этих цифрах ...?
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25.10.2021 17:52 Відповісти
Смертность от ковид-19 по данным цифрам ВСЕГО 0.027 % , Карл !

Детей жаль, как и любого человека... Но цифры САМИ ЗА СЕБЯ говорят !!!

НЕТ того, чем нас пугают уже ТРИ года !
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25.10.2021 18:16 Відповісти
42 чел / 152 790 чел * 100 % = 0,027 %
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25.10.2021 18:20 Відповісти
еще непонятно, в скольки из этих случаев ковид на самом деле не является причиной смерти
"у врачей есть методика завышать показатели" (с)
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25.10.2021 18:23 Відповісти
Тем более !
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25.10.2021 18:29 Відповісти
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25.10.2021 18:02 Відповісти
А https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/ ВОТ вам сай т с указанием КАКОВА была смертность в Украине по Годам и по конкретным причинам !

САМИ ВСЁ СРАВНИТЕ !

https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/
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25.10.2021 18:28 Відповісти
А антиваксеры утверждали, что дети даже не болеют ковидом...
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25.10.2021 17:48 Відповісти
фальшивые диагнозы остаются фальшивыми диагнозами
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25.10.2021 18:24 Відповісти
А твое вранье об этом остается враньем.
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25.10.2021 18:30 Відповісти
смерть , а тим паче Дитини ...- для Сімї - Близьких- Родини - це Трагедія...факт.... - смерть 43 Дітей від 150 000 захворівших це статистика в межах - 0, 032 % від..., не така вже і велика...

пс реальне співчуття Сімям....- але знаймо і памятаймо , що нашими Смертями - ми даемо Життя Людству на цій Планеті ...- таке це Життя...
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25.10.2021 17:57 Відповісти
0.027 %
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25.10.2021 18:13 Відповісти
как установлено, что в 42 случаях дети умерли от "осложнений оквида"

это означает, что дети умерли от каких-то других болезней
но говнотесты показали положительный результат, потому врачи по протоколам вынуждены были ставить подобные диагнозы
ну как "вынуждены", за работу с коронавирусными им еще и премии полагаются
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25.10.2021 18:25 Відповісти
Це означає, що діти могли би ще жити ! довге життя.
Коли ж до олбодобів дійде...
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25.10.2021 18:44 Відповісти
це означає, що діти могли померти від анафілактичного шоку, а діагноз поставили, який поставили
коли до ковідопритрушених дійде
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25.10.2021 18:48 Відповісти
Який ще шок ?
Що ви верзете ?
Боже, далекий від медицини та знань, довбоконь розповідає про лікування.
Стуліть пащеку.
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25.10.2021 18:53 Відповісти
ти мені не пиши, що мені робити, притрушена
ти не знаєш, що таке анафілактичний шок і від чого він буває? то це лише проблеми твоєї неосвіченості, маргіналка
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25.10.2021 19:00 Відповісти
Я знаю що це таке. На відміну від тебе.
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25.10.2021 19:15 Відповісти
то до чого ідіотські питання вище були?
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25.10.2021 19:17 Відповісти
Того що всяка незграба лізе куди не слід.
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25.10.2021 19:18 Відповісти
правда в очі коле? йди додому в пекло, і 30 срібняків своїх забери
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25.10.2021 19:19 Відповісти
Собі їх візьми. ЦЕ ж ти агітував не щеплюватись.
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25.10.2021 19:21 Відповісти
Батько близького друга потрапив до лікарні ІЗ СЕРЦЕМ. Симптомів (кашель, температура) ніяких. Гівнотест показав випадковий позитивний результат. Людині роблять кінську дозу антибіотиків. Після чого АНАФІЛАКТИЧНИЙ ШОК. Далі ШВЛ і "Легені згоріли". В причині смерті всунуто "ускладенння ковіду". Хоча ніхто навіть розтин не робив.

Тому сама стули пащеку.
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25.10.2021 19:04 Відповісти
І це все ? Ніби ти щось зрозумів, добвень.
Щоб ти знав. Ковід дає ускладнення на серце. Почитай що таке МІОКАРДИТ, наприклад, і чим він лікується.
І не пиши тут дурниць.
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25.10.2021 19:17 Відповісти
В нього не було ковіду, дурепа.
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25.10.2021 19:18 Відповісти
Ідіоте. Тест позитивний.
В нього був ковід.
І ти його вбив, бо переконував не вакцинуватись.
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25.10.2021 19:22 Відповісти
Зроби собі зразу 5 різних щприців і подивимось через скільки часу перестанеш тут писати.
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25.10.2021 20:38 Відповісти
Він вмер від казна-якого лікування.
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25.10.2021 19:18 Відповісти
Эти цифры в пределах % несчастных случаев... и в преелах

Состояния, возникающие в перинатальном периоде


0,27%
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25.10.2021 18:51 Відповісти


https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZXvs4npKhayZZLLvrVpgyvwuiLKYDCHrJAp8I50DApxkPWCX9Ul_Twtof4F7FQ2_cLgpOHC1LT1tHQH_UcUGnHr1Ixk5O_Ags0mEVZEJP0CtZHCgHzCZdSBTKi9HNwY74Zf2m_vQHZQ6SsELrlm5p21gqhrTOfxcfRf2SoFv0f00A&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4533721680047806?__cft__[0]=AZXvs4npKhayZZLLvrVpgyvwuiLKYDCHrJAp8I50DApxkPWCX9Ul_Twtof4F7FQ2_cLgpOHC1LT1tHQH_UcUGnHr1Ixk5O_Ags0mEVZEJP0CtZHCgHzCZdSBTKi9HNwY74Zf2m_vQHZQ6SsELrlm5p21gqhrTOfxcfRf2SoFv0f00A&__tn__=%2CO%2CP-R 23 жовтня о 12:32 ·



Оскільки я як нормальний чоловік за температури приблизно 37,5 зазвичай сідаю писати заповіт - то випробувати ковід не захотів і вакцінувався якнайшвидше, від гріха подалі.

А кількості антиваксів не дивуюсь, бо чого очікувати від суспільства, більшість якого балдіє від деградантських "Сватів" та повірила в "зниження тарифів вдвічі", або наприклад в "лавіну інвестицій з Оману".

Тепер за діло взявся природній відбір, від якого так чи інакше постраждають всі, оскільки через відсутність колективного імунітету Україна стає країною-ізгоєм.

Ми знаємо кому дякувати дуже дякувати за цей зомбі-апокаліпсис.
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25.10.2021 18:43 Відповісти
Робимо аналіз крові після двох уколі. Виявляємо, що показники імунітету (наприклад, лімфоцити) різко падають нижче норми. Задаємось питанням, який при цьому може бути колективний імунітет?
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25.10.2021 18:49 Відповісти
Хто і де робить аналіз крові ?
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25.10.2021 18:51 Відповісти
Поліклініки, лабораторії (Діла, Синєво) роблять аналіз крові. З місяця впала?
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25.10.2021 19:00 Відповісти
42 из 150 с лишним тысяч, это ж какая смертность получается, хм...
Детей, жаль, конечно, тут и говорить не о чем.
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25.10.2021 19:03 Відповісти
В США із листопада масова вакцинація дітей від 5 до 11 років. З 12 років більшість вже вколота
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25.10.2021 19:05 Відповісти
А всего то 0.027 % !!!

А как только захотят вакцинировать и детей, поверь, статистику РЕЗКО перепишут в сторону увеличения смертности !!!
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25.10.2021 19:46 Відповісти
Сейчас СЛУЧАЙНО написали правдивые цифры... !
Но скоро они это исправят и "поднимут" % смертности согласно плана !
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25.10.2021 19:48 Відповісти
Ще про цифри.Коли починався "дурдом" і у нас була "перемога" в Санжарах в той час десь у піденній країні людей так само заблокували на теплоході,щоб також "перемогти". Проактично експеремент з ізольованою групою.Там був трохи більший результат,мабуть відсоток із захворівших.
Зараз в нашій лікарні до 30 хворих з позитивним і лише трьом знадобились маски. Це інформація від людини яка під маскою по причині зловживання "цукерок" під назвою антибіотики. яка причина у інших не говорила.
Взагалі не важливо про що кричать,а вжливо про що мовчать.Задовго до того як людину "вбив" вірус вона вже себе до цього "ретельно підготувала".
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25.10.2021 22:53 Відповісти
 
 