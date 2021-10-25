За час пандемії в Україні коронавірусом заразилися понад 150 тис. дітей, 42 дитини померли від ускладнень, - МОЗ

За час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 152 790 дітей. Вона забрала життя 42 неповнолітніх українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Зараз на COVID-19 хворіють понад 29 000 дітей. З них на стаціонарному лікуванні перебуває 760 хворих на коронавірусну хворобу і 340 дітей з підозрою COVID-19. Зайнятість ліжок, призначених для неповнолітніх з COVID-19, становить 22%", - уточнюють в пресслужбі.

Там зазначають, що з понеділка, 25 жовтня, в більшості шкіл почалися канікули.

"Канікули – це вдалий час для батьків нагадати дітям основні правила, яких варто дотримуватись, щоб не захворіти на коронавірусну хворобу.

Навчіть дітей правильно мити руки

Розкажіть їм про те, чому важливо та як правильно мити руки – не менше 20 секунд, ретельно та з милом, особливу увагу варто приділяти місцю під нігтями, там збирається найбільше бруду.

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Щоб дитині було простіше орієнтуватись, чи достатньо часу вона миє руки, вивчіть з нею пісню чи вірш, який би тривав 20-30 секунд або попросіть рахувати її до 30.

Нагадайте, що торкатись обличчя немитими руками – небезпечно.

Поясність дітям, як правильно прикривати рот та ніс під час кашлю та чхання:

Під час кашлю та чхання потрібно прикриватись серветкою, після цього викинути її та вимити руки. Поясніть дітям, що таким чином можна попередити поширення вірусу.

Розкажіть їм про те, що захисну маску важливо використовувати не лише у школі, а у всіх інших громадських місцях.

На своєму прикладі покажіть, як це правильно робити:

Вона має щільно прилягати до шкіри, закриваючи ніс та рот. В Україні діти з 12 років мають користуватись захисними масками у громадських місцях.

Захисну маску треба змінювати кожні дві години та тоді, коли вона стала вологою.

Попросіть дитину дотримуватись дистанції у громадських місцях.

Якщо дитина захворіла, то тримайте її вдома. Уважно слідкуйте за симптомами, проконсультуйтесь із сімейним лікарем. Якщо у родині кілька дітей, намагайтесь тримати хворих і здорових дітей окремо.

Будьте чесними та відкритими з дітьми, коли вони ставлять питання щодо коронавірусної хвороби. У розмовах про COVID-19 варто послуговуватись інформацією із офіційних джерел", - підкреслюють у МОЗ.