За час пандемії в Україні коронавірусом заразилися понад 150 тис. дітей, 42 дитини померли від ускладнень, - МОЗ
За час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 152 790 дітей. Вона забрала життя 42 неповнолітніх українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Зараз на COVID-19 хворіють понад 29 000 дітей. З них на стаціонарному лікуванні перебуває 760 хворих на коронавірусну хворобу і 340 дітей з підозрою COVID-19. Зайнятість ліжок, призначених для неповнолітніх з COVID-19, становить 22%", - уточнюють в пресслужбі.
Там зазначають, що з понеділка, 25 жовтня, в більшості шкіл почалися канікули.
"Канікули – це вдалий час для батьків нагадати дітям основні правила, яких варто дотримуватись, щоб не захворіти на коронавірусну хворобу.
Навчіть дітей правильно мити руки
Розкажіть їм про те, чому важливо та як правильно мити руки – не менше 20 секунд, ретельно та з милом, особливу увагу варто приділяти місцю під нігтями, там збирається найбільше бруду.
Щоб дитині було простіше орієнтуватись, чи достатньо часу вона миє руки, вивчіть з нею пісню чи вірш, який би тривав 20-30 секунд або попросіть рахувати її до 30.
Нагадайте, що торкатись обличчя немитими руками – небезпечно.
Поясність дітям, як правильно прикривати рот та ніс під час кашлю та чхання:
Під час кашлю та чхання потрібно прикриватись серветкою, після цього викинути її та вимити руки. Поясніть дітям, що таким чином можна попередити поширення вірусу.
Розкажіть їм про те, що захисну маску важливо використовувати не лише у школі, а у всіх інших громадських місцях.
На своєму прикладі покажіть, як це правильно робити:
Вона має щільно прилягати до шкіри, закриваючи ніс та рот. В Україні діти з 12 років мають користуватись захисними масками у громадських місцях.
Захисну маску треба змінювати кожні дві години та тоді, коли вона стала вологою.
Попросіть дитину дотримуватись дистанції у громадських місцях.
Якщо дитина захворіла, то тримайте її вдома. Уважно слідкуйте за симптомами, проконсультуйтесь із сімейним лікарем. Якщо у родині кілька дітей, намагайтесь тримати хворих і здорових дітей окремо.
Будьте чесними та відкритими з дітьми, коли вони ставлять питання щодо коронавірусної хвороби. У розмовах про COVID-19 варто послуговуватись інформацією із офіційних джерел", - підкреслюють у МОЗ.
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И их НЕ Я написал...!
Кому то что то не понятно в этих цифрах ...?
Детей жаль, как и любого человека... Но цифры САМИ ЗА СЕБЯ говорят !!!
НЕТ того, чем нас пугают уже ТРИ года !
"у врачей есть методика завышать показатели" (с)
САМИ ВСЁ СРАВНИТЕ !
https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/
пс реальне співчуття Сімям....- але знаймо і памятаймо , що нашими Смертями - ми даемо Життя Людству на цій Планеті ...- таке це Життя...
это означает, что дети умерли от каких-то других болезней
но говнотесты показали положительный результат, потому врачи по протоколам вынуждены были ставить подобные диагнозы
ну как "вынуждены", за работу с коронавирусными им еще и премии полагаются
Коли ж до олбодобів дійде...
коли до ковідопритрушених дійде
Що ви верзете ?
Боже, далекий від медицини та знань, довбоконь розповідає про лікування.
Стуліть пащеку.
ти не знаєш, що таке анафілактичний шок і від чого він буває? то це лише проблеми твоєї неосвіченості, маргіналка
Тому сама стули пащеку.
Щоб ти знав. Ковід дає ускладнення на серце. Почитай що таке МІОКАРДИТ, наприклад, і чим він лікується.
І не пиши тут дурниць.
В нього був ковід.
І ти його вбив, бо переконував не вакцинуватись.
Состояния, возникающие в перинатальном периоде
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https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4533721680047806?__cft__[0]=AZXvs4npKhayZZLLvrVpgyvwuiLKYDCHrJAp8I50DApxkPWCX9Ul_Twtof4F7FQ2_cLgpOHC1LT1tHQH_UcUGnHr1Ixk5O_Ags0mEVZEJP0CtZHCgHzCZdSBTKi9HNwY74Zf2m_vQHZQ6SsELrlm5p21gqhrTOfxcfRf2SoFv0f00A&__tn__=%2CO%2CP-R 23 жовтня о 12:32 ·
Оскільки я як нормальний чоловік за температури приблизно 37,5 зазвичай сідаю писати заповіт - то випробувати ковід не захотів і вакцінувався якнайшвидше, від гріха подалі.
А кількості антиваксів не дивуюсь, бо чого очікувати від суспільства, більшість якого балдіє від деградантських "Сватів" та повірила в "зниження тарифів вдвічі", або наприклад в "лавіну інвестицій з Оману".
Тепер за діло взявся природній відбір, від якого так чи інакше постраждають всі, оскільки через відсутність колективного імунітету Україна стає країною-ізгоєм.
Ми знаємо кому дякувати дуже дякувати за цей зомбі-апокаліпсис.
Детей, жаль, конечно, тут и говорить не о чем.
А как только захотят вакцинировать и детей, поверь, статистику РЕЗКО перепишут в сторону увеличения смертности !!!
Но скоро они это исправят и "поднимут" % смертности согласно плана !
Зараз в нашій лікарні до 30 хворих з позитивним і лише трьом знадобились маски. Це інформація від людини яка під маскою по причині зловживання "цукерок" під назвою антибіотики. яка причина у інших не говорила.
Взагалі не важливо про що кричать,а вжливо про що мовчать.Задовго до того як людину "вбив" вірус вона вже себе до цього "ретельно підготувала".