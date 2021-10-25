Звільнення заступниці голови АМКУ Буроменської - знак того, що Зеленський витирає ноги об антимонопольників, - журналіст Ніколов

Співробітники Антимонопольного комітету України - "тупо раби Банкової", змушені бути "виконавцями вказівок за мізерну копійчину".

Про це пише у Фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ. Такі висновки він робить зі звільнення Наталії Буроменської з посади заступника голови Антимонопольного комітету.

Згідно з указом президента від 22 жовтня, Буроменська була звільнена "відповідно до поданої заяви".

"Це вже друга держуповноважена (перша Чередниченко), призначена особисто ним на сім років, і звільнена лишень через два роки роботи. Тобто зрозуміло, що незалежністю антимонопольників Зеленський витирає ноги, а професіоналізмом органу просто підтирається", - пише Ніколов.

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Журналіст вважає, що "адекватні профі" не підуть працювати в таких умовах.

"З таким підходом ті, хто там працює, - тупо раби Банкової. Тому інтерес до того, хто тепер захоче стати черговим виконавцем вказівок за мізерну копійчину - суто статистичний. Ну Янова так Янова, це буде хоча б зрозуміло з точки зору реально впливу в Комітеті, яким рулить Коноплянко", - пише Ніколов.

Він нагадав, що за два тижні до звільнення Буроменської Зеленський присвоїв її чоловікові Михайлу Буроменському звання "Заслуженого діяча науки і техніки". І зазначив, що в списку тих, хто отримали це звання - два нардепи "СН" (Дирдін і Павлюк), "юристка Єрмака" Тапанова і керівник слідства СБУ Швець.