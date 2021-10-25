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Новини
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Звільнення заступниці голови АМКУ Буроменської - знак того, що Зеленський витирає ноги об антимонопольників, - журналіст Ніколов

Звільнення заступниці голови АМКУ Буроменської - знак того, що Зеленський витирає ноги об антимонопольників, - журналіст Ніколов

Співробітники Антимонопольного комітету України - "тупо раби Банкової", змушені бути "виконавцями вказівок за мізерну копійчину".

Про це пише у Фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ. Такі висновки він робить зі звільнення Наталії Буроменської з посади заступника голови Антимонопольного комітету.

Згідно з указом президента від 22 жовтня, Буроменська була звільнена "відповідно до поданої заяви".

"Це вже друга держуповноважена (перша Чередниченко), призначена особисто ним на сім років, і звільнена лишень через два роки роботи. Тобто зрозуміло, що незалежністю антимонопольників Зеленський витирає ноги, а професіоналізмом органу просто підтирається", - пише Ніколов.

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Журналіст вважає, що "адекватні профі" не підуть працювати в таких умовах.

"З таким підходом ті, хто там працює, - тупо раби Банкової. Тому інтерес до того, хто тепер захоче стати черговим виконавцем вказівок за мізерну копійчину - суто статистичний. Ну Янова так Янова, це буде хоча б зрозуміло з точки зору реально впливу в Комітеті, яким рулить Коноплянко", - пише Ніколов.

Він нагадав, що за два тижні до звільнення Буроменської Зеленський присвоїв її чоловікові Михайлу Буроменському звання "Заслуженого діяча науки і техніки". І зазначив, що в списку тих, хто отримали це звання - два нардепи "СН" (Дирдін і Павлюк), "юристка Єрмака" Тапанова і керівник слідства СБУ Швець.

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) звільнення (2690) Антимонопольний комітет (1777) Юрій Ніколов (101) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+5
Ой, зеленський давно витер ноги об кожного зебілушка.
Що вже про антимонопльщиків говорити.
Заважають творити добро для людей
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25.10.2021 17:40 Відповісти
+4
Он об них шмаркли вытирает, как и об своих избирателей.
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25.10.2021 17:40 Відповісти
+4
Сьогодні виповнився рік як Зе-нєлох провів Всеукраїнське опитування, у якому пропонували відповісти на 5 питань, які влада обіцяла втілити в життя у разі підтримки. Скільки паперу пішло у смітник заради дурного піару оманського віслюка..
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25.10.2021 17:44 Відповісти
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Да их там всех разогнать надо, толку ноль.
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25.10.2021 17:33 Відповісти
несемось в п..у.
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25.10.2021 17:50 Відповісти
Сейчас Вам расскажут, как хорошо работает АМК.
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25.10.2021 18:28 Відповісти
а хотелось бы копеечку пожирнее ?!
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25.10.2021 17:37 Відповісти
зняв з вуст)
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25.10.2021 18:00 Відповісти
Он об них шмаркли вытирает, как и об своих избирателей.
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25.10.2021 17:40 Відповісти
Ой, зеленський давно витер ноги об кожного зебілушка.
Що вже про антимонопльщиків говорити.
Заважають творити добро для людей
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25.10.2021 17:40 Відповісти
людям...
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25.10.2021 17:41 Відповісти
Через 100 років в підручниках світової історії: "... ключовою подією 21го століття стало проведення Зеленським опитування "5 питань президенту". Світ, який ми сьогодні знаємо став таким завдяки цьому опитуванню".
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25.10.2021 17:40 Відповісти
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25.10.2021 17:41 Відповісти
Сьогодні виповнився рік як Зе-нєлох провів Всеукраїнське опитування, у якому пропонували відповісти на 5 питань, які влада обіцяла втілити в життя у разі підтримки. Скільки паперу пішло у смітник заради дурного піару оманського віслюка..
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25.10.2021 17:44 Відповісти
Там только один Антимонопольный комитет можно скопом вешать на Крещатике.
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25.10.2021 17:42 Відповісти
АМКУ бесполезнее любого суда. разгоните этих дармоедов.
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25.10.2021 17:43 Відповісти
Ще одна із ЗЕкаманди , котра допетрала шо верховний ЗЕ дибіл.
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25.10.2021 17:46 Відповісти
Зеледент уже третий год об Украину ноги вытирает, что уж там челядь зеленую жалеть...
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25.10.2021 17:46 Відповісти
І це саме та контора, яка забов'язана не ригами та радниками фуйла опікуватися, а боротися з монополіями (олігархами).
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25.10.2021 17:49 Відповісти
Да Антимонопольный комитет можно весь уволить . Гляньте на цены на заправках и вообще !!!
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25.10.2021 17:52 Відповісти
Та сЧас.

Глава АМКУ- Ольга Пищанская.
" Интересно, что чиновница является сестрой Светланы Пищанской, которая, по данным СМИ, управляет делами президента Зеленского в Италии, является спонсором партии "Слуга народа" и давней подругой детства главы государства."
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25.10.2021 18:03 Відповісти
Я думаю, ему вообще пофиг, кого он назначает, а кого увольняет... и вряд ли понимает, зачем этот АМКУ вообще нужен, что подсовывают ему, то и подписывает..., неужели кто-то думает, что зеленский - это самостоятельная фигура...
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25.10.2021 17:55 Відповісти
Шо ещё надо сделать комуняке зе, шобы быдлячее население, наконец отправило на свалку, или на нары это недоразумение.
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25.10.2021 18:03 Відповісти
Амку -артель ,,Напрасный труд",как и многие другие регуляторные конторки.
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25.10.2021 18:51 Відповісти
об них не "ноги вытирать" нужно, а САЖАТЬ пачками за коррупцию и бездеятельность!!!!
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25.10.2021 20:13 Відповісти
В чем проблема? Нанял- уволил, обычный робочий процесс. Буроменская незаменимый сотрудник? Вы, чем обсирать действующую власть в этой статье, расскажите в подробностях, чем таким суперпрофессиональным выделилась Буроменская, а мы, читатели, сами решим, кто обо что вытирает ноги и чем подтирается.
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26.10.2021 10:53 Відповісти
 
 