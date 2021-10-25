600 млн євро траншу ЄС підуть на фінансування бюджетних потреб і зменшення фінансового навантаження, - Мінфін
Транш у розмірі 600 млн євро від ЄС буде спрямовано на фінансування бюджетних потреб і зменшення фінансового навантаження на бюджет України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
"Отримані кошти буде спрямовано на фінансування бюджетних потреб і зменшення фінансового навантаження на бюджет України. З урахуванням отриманих коштів, загальна сума кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною в рамках реалізації п'яти програм макрофінансової допомоги впродовж 2014-2021 років, досягла 5,01 млрд євро", - підкреслили в міністерстві.
У Мінфіні зазначили, що кошти надано у вигляді довгострокової позики під процентну ставку 0,250% з терміном погашення у квітні 2036 року.
Нагадаємо, 25 жовтня ЄС виділив Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.
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Самоцензура по відношенню до картавого де?
Отето у нас теперь вырастет економика.
Как я и говорил - транш еще не пришел, а его уже фактически потратили.