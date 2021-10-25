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Новини
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600 млн євро траншу ЄС підуть на фінансування бюджетних потреб і зменшення фінансового навантаження, - Мінфін

600 млн євро траншу ЄС підуть на фінансування бюджетних потреб і зменшення фінансового навантаження, - Мінфін

Транш у розмірі 600 млн євро від ЄС буде спрямовано на фінансування бюджетних потреб і зменшення фінансового навантаження на бюджет України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Отримані кошти буде спрямовано на фінансування бюджетних потреб і зменшення фінансового навантаження на бюджет України. З урахуванням отриманих коштів, загальна сума кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною в рамках реалізації п'яти програм макрофінансової допомоги впродовж 2014-2021 років, досягла 5,01 млрд євро", - підкреслили в міністерстві.

У Мінфіні зазначили, що кошти надано у вигляді довгострокової позики під процентну ставку 0,250% з терміном погашення у квітні 2036 року.

Нагадаємо, 25 жовтня ЄС виділив Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Читайте також: 600 млн євро від ЄС необхідно використовувати для підтримки вразливих верств населення, малого і середнього бізнесу, - Порошенко

Автор: 

Мінфін (3659) транш (467) Євросоюз (13648)


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Топ коментарі
+7
Короче - всё пойдёт в 95-й офшор.
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25.10.2021 18:03 Відповісти
+5
Тільки велике бу(кра)дівництво, там можна зарити (закопати, втопити, вкрасти...) будь які суми!
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25.10.2021 18:03 Відповісти
+2
Я так пойняв шо финансирование бюджетных потребностей - ето зарплаты бюджетникам, а уменьшение финансовой нагрузки на бюджет - ето выплата процентов по старым кредитам.
Отето у нас теперь вырастет економика.
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25.10.2021 18:03 Відповісти
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Короче - всё пойдёт в 95-й офшор.
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25.10.2021 18:03 Відповісти
а куди пішли ті - інші - 4.5 млрд евро, ...- із 2014 року...
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25.10.2021 18:05 Відповісти
А их (эти 4,5млрд) дали за разблокирование вывоза леса-кругляка?
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25.10.2021 18:17 Відповісти
у нас самый дорогой лес в мире))) так что успокойся
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25.10.2021 18:22 Відповісти
Фашисты называются антифашистами, ватники антиватниками, и транслируют бессмысленную херню в попытке развести срач.
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25.10.2021 18:35 Відповісти
и зебилы считают себя умными))))) ты мудень хоть гуглить научись))))
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26.10.2021 15:49 Відповісти
Не можна так відверто!!!

Самоцензура по відношенню до картавого де?
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25.10.2021 18:05 Відповісти
Да я вообще старался самоцезурно, ходил вокруг да около, тонкими намёками...
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25.10.2021 18:12 Відповісти
Как говорил классик: "От каждого по способностям. каждому по потребностям."
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25.10.2021 18:13 Відповісти
Это в теории было, а на практике - "от каждого всё до последнего зёрнышка и до последнего вздоха, каждому - место в гулаге (кроме кучки избранных)"...
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25.10.2021 18:21 Відповісти
Тільки велике бу(кра)дівництво, там можна зарити (закопати, втопити, вкрасти...) будь які суми!
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25.10.2021 18:03 Відповісти
і я би взяв лям під такі відсотки та на такий час ....- а тим більше що ті хто "бере"- "влада" - сам віддавати не будуть ...
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25.10.2021 18:03 Відповісти
Я так пойняв шо финансирование бюджетных потребностей - ето зарплаты бюджетникам, а уменьшение финансовой нагрузки на бюджет - ето выплата процентов по старым кредитам.
Отето у нас теперь вырастет економика.
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25.10.2021 18:03 Відповісти
Это выплаты в конвертах
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25.10.2021 18:13 Відповісти
Скорее всего бюджетной потребности депутатов та министров.
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25.10.2021 18:04 Відповісти
Сюр? Анальное отверстие Зеленскага Лещченко, обвиняет РАхметова в том,что тот не даёт закупать рюзьге электричество. То есть Зеленскай требует финансирования террористов Мацковии из бюджета Украины
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25.10.2021 18:05 Відповісти
Тоесть как всегда все пойдет на нужды нуждающимся. А нуждаются у нас только госчиновники и депутаты.
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25.10.2021 18:12 Відповісти
Там же судді недавно плакали, що на обслугу грошей не вистачає...
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25.10.2021 18:13 Відповісти
Потратят на лепнину в верховном суде,на шашлык для гордона,на велик для шустера,на камеры слежения и на S класс для мовных инспекторов.
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25.10.2021 18:20 Відповісти
Всьо - транш съели бюджетные крисы.

Как я и говорил - транш еще не пришел, а его уже фактически потратили.
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25.10.2021 18:22 Відповісти
Взяли бы , вложили в какой то Проект , и получили в итоге уже 12 мл. , а не растворили и где закупили бумаги формата А4 и туалетную бумагу для Верховной Рады.
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25.10.2021 18:35 Відповісти
І знову пенсіонеру нічого не світить...
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25.10.2021 19:00 Відповісти
Сиджу на мінімальці і не можу заплатити навіть за тепло...
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25.10.2021 19:02 Відповісти
 
 