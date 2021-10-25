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Новини
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Коломойський може завтра через суд отримати від "Нафтогазу" 9 млрд кубометрів газу, - Ніколов

Коломойський може завтра через суд отримати від

Це половина всього обсягу газу, який зберігається в українських газосховищах.

Про це пише у Фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завтра вранці Коломойський може отримати рішення суду про виїмку з "Нафтогазу" 9 мільярдів кубів газу - половини всього, що у нас є у сховищах. А якщо приватівці дотиснули нафтогазівців на підписання потрібних їм звірок, то Беня забере 15 ярдів, а це майже все, що є в України на зиму", - написав він.

Ніколов пояснив, що йдеться про старий позов "Укрнафти" до "Нафтогазу" з вимогою сплатити газ, який нібито використовували для потреб населення ще за часів Януковича.

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"А тоді його ціна була 1000 гривень. А зараз 1000 доларів. Тому Беня не дурень, він не хоче отримати в гривнях. Він хоче отримати назад газ. Щоб тут же продати його Україні по 1000 баксів", - припускає журналіст.

"Загалом, завтра в суді мають оголосити на який обсяг газу погодиться Нафтогаз Юрія Вітренка", - підсумував Ніколов.

Автор: 

позов (493) Коломойський Ігор (3126) Нафтогаз (4431) суд (11738) Укрнафта (935) Юрій Ніколов (101)


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Топ коментарі
+45
Правительство Кипра в пятницу, 15 октября, приняло решение об отмене гражданства, предоставленного 45 иностранным гражданам
В списке значились имена семерых граждан Украины: бизнесмен Игорь Коломойский, его супруга Ирина и дочь Анжелика; партнер Коломойского по бизнесу Геннадий Боголюбов, бизнесмен Константин Григоришин, один из основателей корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук и его супруга Елена.

І тільки в Україні, бабломойський, нівчьомневиноват і всеемудолжни.
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25.10.2021 18:16 Відповісти
+39
Можно даже не сомневаться, что получит.
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25.10.2021 18:12 Відповісти
+34
для этого и сменили руководство
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25.10.2021 18:13 Відповісти
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Олигархия расцветает и дошло до полного беспредела олигарха.
Олигархию создал для нас коммуняка Кучма, но следует понимать, что ни один из последующих президентов ничего против олигархии не делал. Поэтому и они все виноваты в том беспределе до которого сейчас дошло.
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26.10.2021 07:10 Відповісти
Поэтому, иногда появляющийся вопрос о том кто лучший президент за нашу историю, является совсем неправомерным. Можно поставить вопрос о том кто худший. А худший, конечно, Зеленский.
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26.10.2021 07:18 Відповісти
бєня -херувім розжирілий і патлатий вже давно витирає ноги об Україну і українців......а його наркоман-нікчема і нікчемна його гра в президентадуремара.
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26.10.2021 07:46 Відповісти
В Україні все актуальнішим назріває вирішення національного питання.
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26.10.2021 08:31 Відповісти
когда уже посадят этого небритого жидяру и ворюгу Коломойского!!
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26.10.2021 16:09 Відповісти
****** завжди виграє
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26.10.2021 16:39 Відповісти
Ну вот, "завтра" уже наступило... и что теперь "Об этом пишет https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=242574234592160&id=100065187562367&m_entstream_source=feed_mobile в Фейсбуке журналист Юрий Николов"
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26.10.2021 17:06 Відповісти
панове, прошу мiнусувати

шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !

https://youtu.be/odw7wn9AdCY

https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
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26.10.2021 18:06 Відповісти
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