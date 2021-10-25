Коломойський може завтра через суд отримати від "Нафтогазу" 9 млрд кубометрів газу, - Ніколов

Це половина всього обсягу газу, який зберігається в українських газосховищах.

Про це пише у Фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завтра вранці Коломойський може отримати рішення суду про виїмку з "Нафтогазу" 9 мільярдів кубів газу - половини всього, що у нас є у сховищах. А якщо приватівці дотиснули нафтогазівців на підписання потрібних їм звірок, то Беня забере 15 ярдів, а це майже все, що є в України на зиму", - написав він.

Ніколов пояснив, що йдеться про старий позов "Укрнафти" до "Нафтогазу" з вимогою сплатити газ, який нібито використовували для потреб населення ще за часів Януковича.

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"А тоді його ціна була 1000 гривень. А зараз 1000 доларів. Тому Беня не дурень, він не хоче отримати в гривнях. Він хоче отримати назад газ. Щоб тут же продати його Україні по 1000 баксів", - припускає журналіст.

"Загалом, завтра в суді мають оголосити на який обсяг газу погодиться Нафтогаз Юрія Вітренка", - підсумував Ніколов.