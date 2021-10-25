Конкурс на голову Поліської митниці заблоковано вже 5 місяців: там керує фігурант кримінальних проваджень Панчук

Конкурс на посаду голови Поліської митниці мав бути оголошений 5 місяців тому, але цього досі не сталося. Зараз Поліською митницею керує Сергій Панчук - фігурант щонайменше 5 кримінальних справ, пов'язаних із розмитненням автомобілів.

Про це йдеться в матеріалі Обозревателя, інформує Цензор.НЕТ.

Державне бюро розслідування (ДБР) вже почало щонайменше три провадження про можливі порушення з боку Панчука та його підлеглих, тоді як сам митник їздить дорогим автомобілем та офіційно проживає в квартирі, яку купив за 13 грн. На його колишню дружину-чиновницю оформлено особняк площею 367 квадратів у Вишневому Волинської області, пише Обозреватель.

У своїй декларації Панчук вказав автомобіль Мерседес GL350 2011 випуску, вартість якого нібито становить 150 тис. грн. Причому на сайтах з оголошеннями купити таке авто дешевше, ніж за 611,8 тис. грн не вдасться, пише Обозреватель.

Поліська митниця - серед лідерів з оформлення легкових автомобілів, які українці купують за кордоном.

"З автомобілями у митника дійсно не повинно бути проблем. Співрозмовники в Митній службі кажуть: щомісяця у відомстві під його керівництвом оформляли 10 тис. легкових і 1 тис. вантажних авто. Брокери, які займаються розмитненням, подейкують: у середньому за кожну машину деякі митники беруть 250-500 євро хабаря. З такими масштабами, щомісяця бюджет може втрачати близько 200 млн грн", - пише Обозреватель.

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Видання повідомляє, що під час керівництва Панчука Державне бюро розслідувань задекларувало цілу низку порушень. У Хмельницькому зареєстровано кримінальне провадження № 62020240000000237 за ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Поліської митниці Держмитслужби, які незаконно оформили 13 машин, бюджет втратив 300 тис. грн.

Центральний апарат ДБР розслідує провадження № 42017030000000333 та № 62020000000000919. Уже вилучили документи, які свідчать про незаконне оформлення авто.

Ще один яскравий приклад: провадження №42017030000000333 і №62020000000000919. У документи внесли неправдиві відомості про першу реєстрацію. "Міняли дату виготовлення і першої реєстрації автомобіля для того, щоб під час його розмитнення до нього застосовувати ставку акцизного податку за 1 см. куб. об'єму двигуна, яка застосовується для автомобілів, що використовувалися", – пояснили співрозмовники в правоохоронних органах.

"У сумі за більш ніж рік роботи під керівництвом Панчука збиток бюджету може досягати 3 млрд грн, припустили силовики. Але водночас Панчук залишається на своєму місці, продовжує оформляти автомобілі", - пише Обозреватель.