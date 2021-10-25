УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11238 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 907 19

Україну вперше запрошено до участі в Конференції національних директорів озброєнь НАТО, - Міноборони

Україну вперше запрошено до участі в Конференції національних директорів озброєнь НАТО, - Міноборони

Україна вперше візьме участь у засідання вищого дорадчого Комітету Північноатлантичної ради НАТО у галузі озброєнь - Конференції національних директорів озброєнь.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Носов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Конференція національних директорів з озброєння (Conference of National Armaments Directors-CNAD) з 1996 року є вищим дорадчим комітетом Північноатлантичної ради НАТО у галузі озброєнь. Вона координує реалізацію політики НАТО у сфері розвитку озброєння і військової техніки.

За словами Носова, Україна раніше притягувалася до участі в засіданнях Конференції, але зараз вперше йдеться про питання, що належать до прерогативи виключно держав-членів НАТО, зокрема, інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою і оборонно-промисловим комплексом і досягнення оптимального співвідношення військових потреб і бюджетних можливостей.

Читайте також: Столтенберг - Путіну: Росія не повинна боятися вступу України в НАТО - це оборонний Альянс

Автор: 

НАТО (6537) оборона (4825) Носов Олександр (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
И это очень хорошо
показати весь коментар
25.10.2021 19:49 Відповісти
+11
Давайте хлопці, інтегруйтеся з НАТО при кожній можливості, це нам треба
показати весь коментар
25.10.2021 19:51 Відповісти
+9
Чим скоріше Україна увійде до НАТО, тим скоріше ***** залишить Україну у спокої!
показати весь коментар
25.10.2021 19:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И это очень хорошо
показати весь коментар
25.10.2021 19:49 Відповісти
Давайте хлопці, інтегруйтеся з НАТО при кожній можливості, це нам треба
показати весь коментар
25.10.2021 19:51 Відповісти
Чим скоріше Україна увійде до НАТО, тим скоріше ***** залишить Україну у спокої!
показати весь коментар
25.10.2021 19:53 Відповісти
Ніколи у спокої нас не залишать.
показати весь коментар
25.10.2021 20:01 Відповісти
Тільки не про --- рати.
показати весь коментар
25.10.2021 19:55 Відповісти
Це вже не дадуть, хоч би й захотіли. Стільки дали ******** зброї, стільки вклали грошей, що дороги назад немає. І це дуже добре.
показати весь коментар
26.10.2021 08:28 Відповісти
Очень приятно, царь! | У Зеленского решили переписать Конституцию и отменить всенародные выборы

https://www.youtube.com/watch?v=7fUkw8--N38
показати весь коментар
25.10.2021 20:05 Відповісти
Опять просрут
показати весь коментар
25.10.2021 20:13 Відповісти
Не посылайте туда Дерьмака, зелешваль. Плохо только одно: Зеледент всегда обсирается на таких встречах...
показати весь коментар
25.10.2021 20:25 Відповісти
не понятно (может пропустил) кто будет представлять Украину?
не дай Боже преЗЕнелохов и его поводырь (завхоз по совместительству)
показати весь коментар
25.10.2021 20:41 Відповісти
очкастый поедет, боле некому, шо-шо, а блеять он обучен
показати весь коментар
25.10.2021 20:46 Відповісти
Глава Пентагона Ллойд Остин будучи в Киеве много чего сказал,но в прессу попало очень мало...,оно и понятно...,секрет фирмы...
показати весь коментар
25.10.2021 21:30 Відповісти
Кого пошлем? Верещук?
показати весь коментар
25.10.2021 22:55 Відповісти
Хіба за пивом ))
показати весь коментар
26.10.2021 08:31 Відповісти
 
 