Україну вперше запрошено до участі в Конференції національних директорів озброєнь НАТО, - Міноборони

Україна вперше візьме участь у засідання вищого дорадчого Комітету Північноатлантичної ради НАТО у галузі озброєнь - Конференції національних директорів озброєнь.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Носов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Конференція національних директорів з озброєння (Conference of National Armaments Directors-CNAD) з 1996 року є вищим дорадчим комітетом Північноатлантичної ради НАТО у галузі озброєнь. Вона координує реалізацію політики НАТО у сфері розвитку озброєння і військової техніки.

За словами Носова, Україна раніше притягувалася до участі в засіданнях Конференції, але зараз вперше йдеться про питання, що належать до прерогативи виключно держав-членів НАТО, зокрема, інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою і оборонно-промисловим комплексом і досягнення оптимального співвідношення військових потреб і бюджетних можливостей.

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