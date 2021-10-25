Мосійчук припускає, що у Кадирова є компромат на Зеленського, тому справу про замах на екснардепа "злили"

Екснардеп Ігор Мосійчук змушений покинути Україну і переїжджати з місця на місце, побоюючись за своє життя.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

Мосійчук нагадав, що замах на нього вчинили рівно чотири роки тому, увечері 25 жовтня 2017 го: він виходив з офісу телеканалу "Еспресо", коли поруч вибухнув автомобіль. У результаті екснардеп і двоє людей отримали поранення, двоє осіб загинуло.

За словами політика, розслідування справи велося "на п'ятірку", поки в 2019 році до влади не прийшов Володимир Зеленський.

Так, у 2018-му на контакт з Мосійчуком вийшов критик Рамзана Кадирова з Чечні Маміхан Умаров (Анзор), який проживав тоді у Відні. Його вдалося допитати тодішньому слідчому МВС Андрію Небитову. За результатами цих показань, зазначає екснардеп, СБУ почала "контррозвідувальну гру" - Умаров "погодився" знайти кілера для вбивства Мосійчука. Політик зазначив, що замовником виступив соратник глави Чечні Рамзана Кадирова, депутат Держдуми Адам Делімханов, а як виконавця "наймали" Олега Ширяєва.

Читайте також: "ЄС" про звинувачення президента на адресу Порошенка: "Путін х**ло, а Зеленський брехло"

Однак у 2019-му звільнили всіх слідчих, які займалися розслідуванням замаху, що готується, а оперативника, задіяного у справі про події 2017-го перевели в Краматорськ. Умарову, який хотів дати свідчення в Україні, заборонили в'їзд. Через якийсь час його вбили у Відні.

За словами Мосійчука, йому 3-4 рази пропонували зробити відеозапис із вибаченнями перед Кадировим, щоб переслідування припинилося. У зв'язку з цим він припускає, що у глави Чечні є відповідний компромат на Володимира Зеленського. Мосійчук нагадав, що в 2014 році у "Вечірньому кварталі" невдало пожартували про Рамзана Кадирова. За інформацією екснардепа, "вирішувати" проблему допомагали чиновники МВС Володимир Євдокімов та Євген Коваль. Непрямими свідоцтвами наявності у голови Чечні способів впливу на Зеленського екснардеп вважає збільшення кількості кадировців в Україні, а також те, що підозрювані в п'яти замовних вбивствах - зокрема Аміни Окуєвої - перебувають під домашнім арештом.

Нагадаємо, увечері, 25 жовтня 2017 року, в Києві, на виході з офісу телеканалу "Еспресо" внаслідок вибуху було поранено нардепа Ігоря Мосійчука ("Радикальна партія"). У момент вибуху поряд з депутатом був присутній охоронець і політолог Віталій Бала. Пізніше стало відомо, що охоронець помер у лікарні. Також загинув випадковий перехожий, колишній співробітник МВС Михайло Мормель.



За фактом вибуху в Солом'янському районі Києва правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт". 26 жовтня Мосійчука успішно прооперували. Він заявив, що "замовники замаху сидять у Москві, а виконавці - київські".

Увечері 1 червня в Києві стався замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Своєю чергою, дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.

30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому були Аміна Окуєва й Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.