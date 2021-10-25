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Новини
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Мосійчук припускає, що у Кадирова є компромат на Зеленського, тому справу про замах на екснардепа "злили"

Мосійчук припускає, що у Кадирова є компромат на Зеленського, тому справу про замах на екснардепа

Екснардеп Ігор Мосійчук змушений покинути Україну і переїжджати з місця на місце, побоюючись за своє життя.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

Мосійчук нагадав, що замах на нього вчинили рівно чотири роки тому, увечері 25 жовтня 2017 го: він виходив з офісу телеканалу "Еспресо", коли поруч вибухнув автомобіль. У результаті екснардеп і двоє людей отримали поранення, двоє осіб загинуло.

За словами політика, розслідування справи велося "на п'ятірку", поки в 2019 році до влади не прийшов Володимир Зеленський.

Так, у 2018-му на контакт з Мосійчуком вийшов критик Рамзана Кадирова з Чечні Маміхан Умаров (Анзор), який проживав тоді у Відні. Його вдалося допитати тодішньому слідчому МВС Андрію Небитову. За результатами цих показань, зазначає екснардеп, СБУ почала "контррозвідувальну гру" - Умаров "погодився" знайти кілера для вбивства Мосійчука. Політик зазначив, що замовником виступив соратник глави Чечні Рамзана Кадирова, депутат Держдуми Адам Делімханов, а як виконавця "наймали" Олега Ширяєва.

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Однак у 2019-му звільнили всіх слідчих, які займалися розслідуванням замаху, що готується, а оперативника, задіяного у справі про події 2017-го перевели в Краматорськ. Умарову, який хотів дати свідчення в Україні, заборонили в'їзд. Через якийсь час його вбили у Відні.

За словами Мосійчука, йому 3-4 рази пропонували зробити відеозапис із вибаченнями перед Кадировим, щоб переслідування припинилося. У зв'язку з цим він припускає, що у глави Чечні є відповідний компромат на Володимира Зеленського. Мосійчук нагадав, що в 2014 році у "Вечірньому кварталі" невдало пожартували про Рамзана Кадирова. За інформацією екснардепа, "вирішувати" проблему допомагали чиновники МВС Володимир Євдокімов та Євген Коваль. Непрямими свідоцтвами наявності у голови Чечні способів впливу на Зеленського екснардеп вважає збільшення кількості кадировців в Україні, а також те, що підозрювані в п'яти замовних вбивствах - зокрема Аміни Окуєвої - перебувають під домашнім арештом.

Нагадаємо, увечері, 25 жовтня 2017 року, в Києві, на виході з офісу телеканалу "Еспресо" внаслідок вибуху було поранено нардепа Ігоря Мосійчука ("Радикальна партія"). У момент вибуху поряд з депутатом був присутній охоронець і політолог Віталій Бала. Пізніше стало відомо, що охоронець помер у лікарні. Також загинув випадковий перехожий, колишній співробітник МВС Михайло Мормель.

За фактом вибуху в Солом'янському районі Києва правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт". 26 жовтня Мосійчука успішно прооперували. Він заявив, що "замовники замаху сидять у Москві, а виконавці - київські".

Увечері 1 червня в Києві стався замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Своєю чергою, дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.

30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому були Аміна Окуєва й Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.

Автор: 

замах (559) Мосійчук Ігор (229) Ширяєв (19) Нєбитов Андрій (192)


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Топ коментарі
+77
Пригадую як зелька вибачався перед кадировим.
Слизняк..
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25.10.2021 20:02 Відповісти
+45
не имеет значения за что извиняться перед овце..****. оно встало на колени и этого достаточно
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25.10.2021 20:22 Відповісти
+42
Не поняла наезда. Факт того, что ЗЕля жидко обгадился и нижайше просил прощения у каДырки зафиксирован? Зафиксирован. Значит, имеет сформировавшуюся фобию. Теперь на этот звук продолжает жидко гадить в памперс и прятать голову в трусы
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25.10.2021 20:25 Відповісти
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Пригадую як зелька вибачався перед кадировим.
Слизняк..
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25.10.2021 20:02 Відповісти
не имеет значения за что извиняться перед овце..****. оно встало на колени и этого достаточно
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25.10.2021 20:22 Відповісти
Не поняла наезда. Факт того, что ЗЕля жидко обгадился и нижайше просил прощения у каДырки зафиксирован? Зафиксирован. Значит, имеет сформировавшуюся фобию. Теперь на этот звук продолжает жидко гадить в памперс и прятать голову в трусы
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25.10.2021 20:25 Відповісти
Яка різниця, за що - тобі подобається рамзанка диров?
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25.10.2021 20:53 Відповісти
за то что берегов не видит когда шутейки свои пишет
жаль что не заставили эту гниду извиниться за эбонитовые палочки, Украину актрису и за "молодцов-ополченцев"
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25.10.2021 20:56 Відповісти
Еще не вечер Каддафи тоже не предполагал, что закончит с кинжалом в заднице.
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25.10.2021 22:35 Відповісти
И Чаушеску
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26.10.2021 06:46 Відповісти
да все уже знают, что это за компромат
гордые народы Кривбасса такое не прощают)
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25.10.2021 20:02 Відповісти
Хосподя, ещё один аферист вылез на свет, с видео где он в ресторане "вопросы решал". Наказал уже Кадырова?
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25.10.2021 20:04 Відповісти
Теперь старый аферист недоволен новым аферистом, за которого топил перед выборами. Обыделся он.
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25.10.2021 20:07 Відповісти
Кому ти треба ,нещастя ? За тебе вже всі давно забули, і навіть доляр на кулю пошкодують на тебе витратить .
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25.10.2021 20:05 Відповісти
Вне зависимости от этого - мосийчук нафиг никому не всрался.
Шизанутый дурачек и только.
Убили там члена бпндформирования, занимающегося угоном автомобилей.
Небось, угнали у какого-то авторитета любимую игрушку.
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25.10.2021 20:06 Відповісти
Воскресили политтруп ,превратившийся в мощи?
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25.10.2021 20:07 Відповісти
Компромат на ЗЕ есть у Маслякова. Как он вместе с прааативными мальчиками и Собчачкой извиняется в Мааацкве перед Кадыркой ещё в 2005-м. Видео это из серии 21+++
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25.10.2021 20:07 Відповісти
Какой ещё компромат? Тут уже тонны компромата. Мало?!
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25.10.2021 20:11 Відповісти
По ходу за яйца ЗЕ! держат все, кому не лень. У всех на ЗЕ! компромат есть
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25.10.2021 20:12 Відповісти
Не верю , что все держат Зе за яйца ,
так как у Зебабуіна яєць немає 😠
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25.10.2021 20:29 Відповісти
вже обірвали)))
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25.10.2021 20:38 Відповісти
У одного Кадырова компромат на Зеленского,
а у другого Кадырова - на Порошенко.
Четыре сапога - две пары.
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25.10.2021 20:20 Відповісти
Петя хоч не вибачався... Блін, вибачатися перед галімим чуркою - себе не поважати!
От при Пороху Зеля запустив флешмоб "ідіть у сраку". Чого ж він не запустив флешмоб "кадиров - козо...б"???
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25.10.2021 20:55 Відповісти
+Туть ты прав.Компромат собирают на всех...я будучи студентом первого курса в Харькове в 1990 году ,попал под колпак КГБ ССсра дохлого...,голододка студентов закончилась,и 20 октября звонок в дверь,мама открывает дверь, стоит хмырь и говорит : капитан КГБ Орехов и тычет ксиву...,мне нужен ваш сын,мама говорит он уехал к жене в Харьков...,адрес и телефон есть?мама каже нет,он живет под Харьковом в селе...,Орехов тычет визитку,типа пусть позвонит...

Звоню до сих пор* ------------------------
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25.10.2021 20:24 Відповісти
Порох вам не по зубам...отдохните Зелемойские КадырОВЦЫ...
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25.10.2021 20:27 Відповісти
воно того варте, мосійчук?
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25.10.2021 20:28 Відповісти
Всё равно как то унизительно для страны, народа, спецслужб....
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25.10.2021 20:29 Відповісти
А кто этим спецслужбам виноват, что они это чучело с выборов не сняли? На него же еще до выборов компромата вагон был. Вот теперь пусть принимают со всех сторон и не жалуются.
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25.10.2021 22:56 Відповісти
А про народ я вообще молчу... после выборов 2019 себя человеком ощущаю только когда на English разговариваю, ну и в музее Сковороды интересно на украинском поговорить, а с "народом" лучше на немецком или руским матом - гораздо лучше и быстрее доходит суть.
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25.10.2021 23:04 Відповісти
може відосік якийсь цікавий є)
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25.10.2021 20:29 Відповісти
Причем тут Кабздыров? Зедебилы выбрали благодарного внучка бородатой бабушки. И теперь бабушка рулит в Украине. Стрижет на тарифах и ценах зебирателей.... За них не обидно, обидно что и все мы тоже под раздачей "плюшек" от бородатой бабушки...
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25.10.2021 20:35 Відповісти
Видно, снимали на камеру лицедея пьяным в одних трусах или без на даче под Москвой.
Когда он издевался словесно над политиками Украины перед московитами.
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25.10.2021 20:39 Відповісти
Покушение на Шифера лучше обсудите...Он же после тяжелого ранения год должен болеть тяжело..,казав один чувак бывший помошник Авакова...тот тольстый в очках "спец"... правда ща похудал заметно...
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25.10.2021 20:39 Відповісти
Та кадыров ничто, это игрушка *****, оно читать не умеет, какой компромат?
Но соелохам зайдет.
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25.10.2021 20:39 Відповісти
Кадыровцы пару дней назад На Мацковии разнесли рюсскае быдло втроем против 8 баранов Путлера...рюсские вы и ПРАВДА СТАДО БАРАНОВ...
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25.10.2021 20:42 Відповісти
Неделю назад в Чечне была стрелка..типа Краповые Береты РАБссии против чеченов...вы НИКТО... рюсские...вас обосцали кадыровцы па самые БЕРЕТЫ...
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25.10.2021 20:44 Відповісти
По словам политика, расследование дела велось "на пятерку", пока в 2019 году к власти не пришел Владимир Зеленский. Источник:

Мосейчук з тих хто досі сере цеглою при згадуванні Пороха. А як **** топив за Клоуна.... Та й взагалі схилився у відверто ватний бік... Чи вин сам такий тупий, чи то їм хтось маніпулює але за той вчинок з каДиркою поважаю...
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25.10.2021 20:47 Відповісти
Так компромат на Зеленского есть у всего народа Украины...
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25.10.2021 20:48 Відповісти
Он имел ввиду народ Украины, а не жалкую кучку рабов малороса вовки.
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25.10.2021 20:57 Відповісти
кому ты нужен клоун?
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25.10.2021 20:54 Відповісти
Як говорить українська приказка про Кадирова "Прийде ще на собаку мороз"
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25.10.2021 21:05 Відповісти
Мабуть зафільмували, як вовік в юні роки розважався в сауні, або куди там продажних возять.
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25.10.2021 21:17 Відповісти
все вы там клоуны долбаные одним миром мазаны, мразота что нынешние что прошлые, только лапшу можете вешать с экранов и бабло пилить
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25.10.2021 21:25 Відповісти
Кресло новое купить?) Извилин не добавит, но хоть единственную согреет)
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26.10.2021 01:46 Відповісти
Зеленая слизь в свое время так нагастролировала под кайфом на корпоратах в Рашке, что там компромат на него наверно есть даже у уборщих придорожных сортиров
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25.10.2021 21:32 Відповісти
да кому это говно мосийчук нужно, просто обещал, взял бабло и кинул,поэтому и боится
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25.10.2021 21:36 Відповісти
Кадровцев все боятся. Когда взяли журналистов Лайф-Ньюса с ПЗРК в багажнике возле Славянска, рамзан прислал свой самолет в Киев и обделавшийся Турчинов отдал их просто так. Проблему в Киеве решал глава местной чеченской общины.
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25.10.2021 21:40 Відповісти
пруфи будуть чи як завжди обс (однабабкасказала)??
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25.10.2021 22:06 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/russia/2014/05/140525_lifenews_journalists_released "Какие ваши доказательства" Кокаинум.
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26.10.2021 06:50 Відповісти
Хто боїться? В ДАПі наші хлопці стільки цих овце...бів на фарш перетворили!
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25.10.2021 22:44 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/russia/2014/05/140525_lifenews_journalists_released При чем тут хлопцы с ДАПа? Я про нашу элитку говорю. И про старых стукачков КГБ, что слили Крым.
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26.10.2021 06:51 Відповісти
Ти віриш пєпєнцам кадировським? Скоріше за все, їх просто обміняли негласно на наших хлопців...
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26.10.2021 09:27 Відповісти
BBC - это английский канал.. как-бы.... в мае месяце никого не меняли... ау....
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26.10.2021 19:24 Відповісти
так давайте і далі валіть Пороха, разом зі своїм лідером (підером) шлюшком... ахмєтовські покидьки(((
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25.10.2021 22:04 Відповісти
"Мосійчук нагадав, що замах на нього вчинили рівно чотири роки тому, увечері 25 жовтня 2017 го". - Так що великий генбалабол луценко і дружок мосійчука аваков за 2 роки так і не змогли розслідувати цей "замах"? Може тому - що не було нічого такого і цей "замах" є таким же - як і "замах" на шефіра.
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25.10.2021 22:58 Відповісти
ой прям у Кад компромат на Зе, шоб твоё дело не расследовать.
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26.10.2021 01:29 Відповісти
вор и взяточник которого так и не посадила прошлая власть, исключительно "ценный" источник "информации"... кому то "предположения" этого кадра, хочется приподнести как истину в последней инстанции...о времена, о нравы.
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26.10.2021 03:17 Відповісти
Так и новый режим , мог за 2,5 г.посадить , но Мосийчук за них 🤢рвал свою дупу
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26.10.2021 07:01 Відповісти
Кому ты нужен чучело. Политический труп о тебе уже давно забыли.
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26.10.2021 07:06 Відповісти
серый кардинал дон капоне
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26.10.2021 18:59 Відповісти
И чего менять место жительства? Пересидел бы в Разливе.
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26.10.2021 08:45 Відповісти
какая связь между ними тремя..это как ворона пукнула в лунную ночь во время муссонных дождей камбодже
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26.10.2021 18:59 Відповісти
Прилетело игорешке.Оказывается при барыге (на которого говно разбрасывал)его дело на пятерочку вели.А при писеграе(которому вылизывал анус) в бегах?????? И так будет с каждым,кто превысит цены на бл..дей в штате Техас!!!!Ха Ха.
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26.10.2021 19:59 Відповісти
 
 