Мосійчук припускає, що у Кадирова є компромат на Зеленського, тому справу про замах на екснардепа "злили"
Екснардеп Ігор Мосійчук змушений покинути Україну і переїжджати з місця на місце, побоюючись за своє життя.
Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.
Мосійчук нагадав, що замах на нього вчинили рівно чотири роки тому, увечері 25 жовтня 2017 го: він виходив з офісу телеканалу "Еспресо", коли поруч вибухнув автомобіль. У результаті екснардеп і двоє людей отримали поранення, двоє осіб загинуло.
За словами політика, розслідування справи велося "на п'ятірку", поки в 2019 році до влади не прийшов Володимир Зеленський.
Так, у 2018-му на контакт з Мосійчуком вийшов критик Рамзана Кадирова з Чечні Маміхан Умаров (Анзор), який проживав тоді у Відні. Його вдалося допитати тодішньому слідчому МВС Андрію Небитову. За результатами цих показань, зазначає екснардеп, СБУ почала "контррозвідувальну гру" - Умаров "погодився" знайти кілера для вбивства Мосійчука. Політик зазначив, що замовником виступив соратник глави Чечні Рамзана Кадирова, депутат Держдуми Адам Делімханов, а як виконавця "наймали" Олега Ширяєва.
Однак у 2019-му звільнили всіх слідчих, які займалися розслідуванням замаху, що готується, а оперативника, задіяного у справі про події 2017-го перевели в Краматорськ. Умарову, який хотів дати свідчення в Україні, заборонили в'їзд. Через якийсь час його вбили у Відні.
За словами Мосійчука, йому 3-4 рази пропонували зробити відеозапис із вибаченнями перед Кадировим, щоб переслідування припинилося. У зв'язку з цим він припускає, що у глави Чечні є відповідний компромат на Володимира Зеленського. Мосійчук нагадав, що в 2014 році у "Вечірньому кварталі" невдало пожартували про Рамзана Кадирова. За інформацією екснардепа, "вирішувати" проблему допомагали чиновники МВС Володимир Євдокімов та Євген Коваль. Непрямими свідоцтвами наявності у голови Чечні способів впливу на Зеленського екснардеп вважає збільшення кількості кадировців в Україні, а також те, що підозрювані в п'яти замовних вбивствах - зокрема Аміни Окуєвої - перебувають під домашнім арештом.
Нагадаємо, увечері, 25 жовтня 2017 року, в Києві, на виході з офісу телеканалу "Еспресо" внаслідок вибуху було поранено нардепа Ігоря Мосійчука ("Радикальна партія"). У момент вибуху поряд з депутатом був присутній охоронець і політолог Віталій Бала. Пізніше стало відомо, що охоронець помер у лікарні. Також загинув випадковий перехожий, колишній співробітник МВС Михайло Мормель.
За фактом вибуху в Солом'янському районі Києва правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт". 26 жовтня Мосійчука успішно прооперували. Він заявив, що "замовники замаху сидять у Москві, а виконавці - київські".
Увечері 1 червня в Києві стався замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Своєю чергою, дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.
30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому були Аміна Окуєва й Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.
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Слизняк..
жаль что не заставили эту гниду извиниться за эбонитовые палочки, Украину актрису и за "молодцов-ополченцев"
гордые народы Кривбасса такое не прощают)
Шизанутый дурачек и только.
Убили там члена бпндформирования, занимающегося угоном автомобилей.
Небось, угнали у какого-то авторитета любимую игрушку.
так как у Зебабуіна яєць немає 😠
а у другого Кадырова - на Порошенко.
Четыре сапога - две пары.
От при Пороху Зеля запустив флешмоб "ідіть у сраку". Чого ж він не запустив флешмоб "кадиров - козо...б"???
Звоню до сих пор* ------------------------
Когда он издевался словесно над политиками Украины перед московитами.
Но соелохам зайдет.
Мосейчук з тих хто досі сере цеглою при згадуванні Пороха. А як **** топив за Клоуна.... Та й взагалі схилився у відверто ватний бік... Чи вин сам такий тупий, чи то їм хтось маніпулює але за той вчинок з каДиркою поважаю...