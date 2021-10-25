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Новини Окуповані території
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Окупанти незаконно склали в Криму два протоколи на адвоката Семедляєва

Окупанти незаконно склали в Криму два протоколи на адвоката Семедляєва

Едема Семедляєва, який захищає кримськотатарських активістів, звинуватили в невиконанні законних вимог представника влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кримську солідарність".

Семедляев представляє інтереси кримських татар, яких затримали на "суді" у справі Хізб ут-Тахрір. Він намагався забезпечити захист їхніх прав у "Центральному" відділку поліції №3. Але замість цього представники окупаційного Центру протидії екстремізму на самого Семедляєва склали два протоколи.

За інформацією захисниці Лілі Гемеджі, приводом для складання адміністративного протоколу послужила відмова Семедляєва роздягатися на вимогу російських силовиків. Ті нібито хотіли переконатися у відсутності у юриста екстремістських татуювань. Другий протокол склали за те, що адвокат вів аудіофіксацію порушень.

Представництво президента в АРК засуджує затримання в Сімферополі активістів "Кримської солідарності" і складання протоколів на адвоката Семедляєва.

"Це пряме перешкоджання професійній адвокатській діяльності та позбавлення права на захист затриманих. Представництво засуджує незаконні дії окупаційних органів Криму щодо обмеження свободи слова, зокрема затримання українських громадян і перешкоджання журналістській і професійній адвокатській діяльності", - заявили в представництві президента.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні окупанти затримали в Сімферополі 21 активіста "Кримської солідарності".

Автор: 

Крим (14189) кримські татари (2005)


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25.10.2021 20:10 Відповісти
В скрепной то самолет,то газ.Утром- самолет, вечером- газ.Вероятно не просыхают...
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25.10.2021 20:18 Відповісти
в ответ на пратаколы надо предъявлять ноты протеста, закидать агрессора, и шоб рада воозвание приняла ко всем народам мира
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25.10.2021 20:39 Відповісти
 
 