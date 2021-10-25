Окупанти незаконно склали в Криму два протоколи на адвоката Семедляєва

Едема Семедляєва, який захищає кримськотатарських активістів, звинуватили в невиконанні законних вимог представника влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кримську солідарність".

Семедляев представляє інтереси кримських татар, яких затримали на "суді" у справі Хізб ут-Тахрір. Він намагався забезпечити захист їхніх прав у "Центральному" відділку поліції №3. Але замість цього представники окупаційного Центру протидії екстремізму на самого Семедляєва склали два протоколи.

За інформацією захисниці Лілі Гемеджі, приводом для складання адміністративного протоколу послужила відмова Семедляєва роздягатися на вимогу російських силовиків. Ті нібито хотіли переконатися у відсутності у юриста екстремістських татуювань. Другий протокол склали за те, що адвокат вів аудіофіксацію порушень.

Представництво президента в АРК засуджує затримання в Сімферополі активістів "Кримської солідарності" і складання протоколів на адвоката Семедляєва.

"Це пряме перешкоджання професійній адвокатській діяльності та позбавлення права на захист затриманих. Представництво засуджує незаконні дії окупаційних органів Криму щодо обмеження свободи слова, зокрема затримання українських громадян і перешкоджання журналістській і професійній адвокатській діяльності", - заявили в представництві президента.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні окупанти затримали в Сімферополі 21 активіста "Кримської солідарності".