Білий дім про кібератаки росіян: Подібні спроби відбуваються щодня, США реагуватимуть агресивно

Уряд США використовує широкий інструментарій для агресивного реагування на зовнішні кібератаки, зокрема превентивні заходи захисту, впровадження інновацій, дипломатію і спеціальні контроперації в кіберпросторі, про які оголошує публічно.

Так прокоментувала заяву Microsoft про масштабну кібератаку на США з боку РФ перша заступниця спікера Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом федеральний уряд агресивно використовує свої повноваження для захисту країни від кіберзагроз, включно з наданням допомоги приватному сектору в його зусиллях захистити себе, збільшенням обміну розвідданими, інноваційним партнерством з метою впровадження технологій кібербезпеки, двосторонньою і багатосторонньою дипломатією, а також діями, які ми не оголошуємо публічно з міркувань національної безпеки", - зазначила представниця Білого дому.

Вона додала, що, за інформацією експертів, такі спроби відбуваються на щоденній основі з боку хакерів з Росії, а також інших іноземних урядів.

Нагадаємо, компанія Microsoft заявила про викриття масштабної хакерської атаки проти майже 150 американських компанії з боку мережі хакерів Nobelium, яку пов'язують з Росією. Цей напад був схожим за тактикою і масштабами на торішню атаку проти американської компанії SolarWinds.

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