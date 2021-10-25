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Новини
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Білий дім про кібератаки росіян: Подібні спроби відбуваються щодня, США реагуватимуть агресивно

Білий дім про кібератаки росіян: Подібні спроби відбуваються щодня, США реагуватимуть агресивно

Уряд США використовує широкий інструментарій для агресивного реагування на зовнішні кібератаки, зокрема превентивні заходи захисту, впровадження інновацій, дипломатію і спеціальні контроперації в кіберпросторі, про які оголошує публічно.

Так прокоментувала заяву Microsoft про масштабну кібератаку на США з боку РФ перша заступниця спікера Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом федеральний уряд агресивно використовує свої повноваження для захисту країни від кіберзагроз, включно з наданням допомоги приватному сектору в його зусиллях захистити себе, збільшенням обміну розвідданими, інноваційним партнерством з метою впровадження технологій кібербезпеки, двосторонньою і багатосторонньою дипломатією, а також діями, які ми не оголошуємо публічно з міркувань національної безпеки", - зазначила представниця Білого дому.

Вона додала, що, за інформацією експертів, такі спроби відбуваються на щоденній основі з боку хакерів з Росії, а також інших іноземних урядів.

Нагадаємо, компанія Microsoft заявила про викриття масштабної хакерської атаки проти майже 150 американських компанії з боку мережі хакерів Nobelium, яку пов'язують з Росією. Цей напад був схожим за тактикою і масштабами на торішню атаку проти американської компанії SolarWinds.

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Автор: 

росія (66037) США (23390) хакер (1361)


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Топ коментарі
+11
Штати вже визнали разєян людьми без батьківщини.
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25.10.2021 20:42 Відповісти
+9
Поки що одні балачки...
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25.10.2021 20:40 Відповісти
+6
лучше не так агрессивно как адекватно - взламайте там что-то типа сбербанка или пультов управления охраной кремля (нехай крыса уделается)))))
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25.10.2021 20:54 Відповісти
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Поки що одні балачки...
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25.10.2021 20:40 Відповісти
Штати вже визнали разєян людьми без батьківщини.
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25.10.2021 20:42 Відповісти
ну сподіваюсь це не вся агресія проти рашкі (хоча машки вчора зійшла на...на нішо)))))
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25.10.2021 20:51 Відповісти

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25.10.2021 21:47 Відповісти
Байден приде -порядок наведе
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25.10.2021 20:45 Відповісти
пришел бидон-порядок наведен😃
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25.10.2021 20:47 Відповісти
это как ? рычать из под стола ?
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25.10.2021 20:51 Відповісти
лучше не так агрессивно как адекватно - взламайте там что-то типа сбербанка или пультов управления охраной кремля (нехай крыса уделается)))))
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25.10.2021 20:54 Відповісти
Как взломать матричный принтер или ржавый совковый ригельный замок?
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25.10.2021 23:02 Відповісти
Ага. Сейчас Байден еще раз встретится с ****** и агрессивно заглянет ему в глаз и потребует перемирия.
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25.10.2021 20:59 Відповісти
З надією на краще. Слава УКРАЇНІ !
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25.10.2021 21:00 Відповісти
ФБР США провело мастер-класс по поимке мавзолейного Штирлица,высший пилотаж...Мавзолейные бараны такого не умеют....,наркоты подбросить или обвинить покойного Литвиненко что он взрывал дома в Москве и Волгодонске,а покойная Политковская была агентом Госдепа...,это крысы Путлера умеют...,а работать умом, полный НОЛЬ...
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25.10.2021 21:05 Відповісти
Правильно сказал Андрей Пионтковский : Сссром управляли "троечники",РАБссией правят "двоечники"...Садись РАБссия... ДВОЙКА... неуд....
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25.10.2021 21:16 Відповісти
РАБссия для Байдена,дремучая тупая дяревня ,типа БОМЖатник,как вчера заявил Госдеп... и попал в самое сердце рюсскава ГУЛАГа
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25.10.2021 21:21 Відповісти
Агрессивно дали зеленый свет северному потоку 2. Не делайте лучше ничего убогие. От ваших деяний только вред.
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25.10.2021 21:21 Відповісти
Сто двадцать восьмое китайское предупреждение от агрессивного Байдена.
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25.10.2021 21:28 Відповісти
Агрессивно снимут последние санкции с Северного потока...
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25.10.2021 22:31 Відповісти
Кажется им никогда не надоест зомбировать американцев этой чушью про "русских хакеров".
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25.10.2021 23:30 Відповісти
 
 