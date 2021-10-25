Обвинувачений у "Справі Семенченка" агент НАБУ Шевченко: СБУ підробила показання свідків. ДОКУМЕНТ

Свідчення двох свідків, допит яких проводили різні слідчі, співпадають буквально до коми.

Про це пише у Фейсбуці обвинувачений у справі, агент НАБУ Євген Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що двоє свідків - Роланд Мелія і Едуард Іваненко - дали двом різним слідчим свідчення, в яких збігається кожне слово і кожен знак пунктуації.

"Слідчі СБУ так поспішали сфабрикувати (справу. - Ред.), що не парилися зі свідченнями від слова зовсім - просто копіювали надрукований текст з "правильним" фактажем і давали свідкам на підпис", - пише Шевченко.

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Він вважає, що прокуратура має кваліфікувати це як штучне створення доказів обвинувачення і складання завідомо підроблених офіційних документів.

"Якщо ж по суті свідчень, то вони мене відверто бавлять - особливо щодо зустрічей з представниками наркобізнесу: виявляється, я не тільки терорист, а й наркобарон? Пабло Ескобар нєрвно курить в сторонці", - додав Шевченко.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

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Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці.

30 вересня Шевченко повідомив, що Семенченко "відновлює процес прийому їжі".