Обвинувачений у "Справі Семенченка" агент НАБУ Шевченко: СБУ підробила показання свідків. ДОКУМЕНТ
Свідчення двох свідків, допит яких проводили різні слідчі, співпадають буквально до коми.
Про це пише у Фейсбуці обвинувачений у справі, агент НАБУ Євген Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що двоє свідків - Роланд Мелія і Едуард Іваненко - дали двом різним слідчим свідчення, в яких збігається кожне слово і кожен знак пунктуації.
"Слідчі СБУ так поспішали сфабрикувати (справу. - Ред.), що не парилися зі свідченнями від слова зовсім - просто копіювали надрукований текст з "правильним" фактажем і давали свідкам на підпис", - пише Шевченко.
Він вважає, що прокуратура має кваліфікувати це як штучне створення доказів обвинувачення і складання завідомо підроблених офіційних документів.
"Якщо ж по суті свідчень, то вони мене відверто бавлять - особливо щодо зустрічей з представниками наркобізнесу: виявляється, я не тільки терорист, а й наркобарон? Пабло Ескобар нєрвно курить в сторонці", - додав Шевченко.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.
26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці.
30 вересня Шевченко повідомив, що Семенченко "відновлює процес прийому їжі".
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так что не совпадают протоколы так что бы полностью до запятой.
хотя конечно абзац скопирован
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https://inforesist.org/ua/na-bukovini-do-cholovika-nagryanula-sbu-cherez-gps-treker-z-aliexpress/ Читать материал на украинском
Фото: 5 канал
В Черновицкой области мужчину оштрафовали за то, что он купил GPS-трекер на сервисе AliExpress. Об этом https://inforesist.org/goto/https://zaxid.net/meshkantsya_bukovini_oshtrafuvali_za_kupleniy_na_aliexpress_gps_treker_n1528533 сообщает издание ZAXID.NET со ссылкой на постановление суда.
Глыбоцкий районный суд оштрафовал местного жителя Валерия Кобу за то, что он купил трекер, который впоследствии не использовал. Устройство было изъято у мужчины сотрудниками СБУ в сентябре 2021 года из-за того, что правоохранители обнаружили в трекере функции отдаленной аудиозаписи.
Речь идет о трекере под названием GF-07, который можно прикрепить к автомобилю благодаря магниту. Заряд этого трекера позволяет использовать его на протяжении шести дней.
Валерий Коба рассказал, что получил данный трекер в качестве дополнения к купленным в 2020 году чехлам для телефона, воспользовавшись акционным предложением купить за 1 доллар «случайный подарок». Когда мужчина посмотрел обзоры на ютубе, то понял, что купил GPS-трекер, однако не использовал его.
В конечном итоге против Валерия Кобы было открыто дело о незаконном хранение спецсредств негласного получения информации. Суд признал мужчину виновным и постановил назначить ему минимальный штраф в 850 гривен с конфискацией устройства слежения.
Аферюга.
А сам суд в українських реаліях може бути років через 100. І головне нікому нічого за це не буде. По суті відсутня система відповідальності (закон) для так званих "правоохоронних органів".