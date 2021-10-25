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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Обвинувачений у "Справі Семенченка" агент НАБУ Шевченко: СБУ підробила показання свідків. ДОКУМЕНТ

Обвинувачений у

Свідчення двох свідків, допит яких проводили різні слідчі, співпадають буквально до коми.

Про це пише у Фейсбуці обвинувачений у справі, агент НАБУ Євген Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що двоє свідків - Роланд Мелія і Едуард Іваненко - дали двом різним слідчим свідчення, в яких збігається кожне слово і кожен знак пунктуації.

"Слідчі СБУ так поспішали сфабрикувати (справу. - Ред.), що не парилися зі свідченнями від слова зовсім - просто копіювали надрукований текст з "правильним" фактажем і давали свідкам на підпис", - пише Шевченко.

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Він вважає, що прокуратура має кваліфікувати це як штучне створення доказів обвинувачення і складання завідомо підроблених офіційних документів.

"Якщо ж по суті свідчень, то вони мене відверто бавлять - особливо щодо зустрічей з представниками наркобізнесу: виявляється, я не тільки терорист, а й наркобарон? Пабло Ескобар нєрвно курить в сторонці", - додав Шевченко.

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Обвинувачений у Справі Семенченка агент НАБУ Шевченко: СБУ підробила показання свідків 01
Обвинувачений у Справі Семенченка агент НАБУ Шевченко: СБУ підробила показання свідків 02

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

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Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці.

30 вересня Шевченко повідомив, що Семенченко "відновлює процес прийому їжі".

Автор: 

підробка (441) СБУ (12964) свідок (70) Шевченко Євген (139)


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Топ коментарі
+11
В СБУ пригласили сценариста, который дерьмосценарии пишет для циркоквартала?
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25.10.2021 21:21 Відповісти
+8
По сведениям СБУ агент японской сигуранцы С. Семенченко должен был встретиться в тонеле между Сингапуром и Исландией с международным агент-обершпионом полковником аргентинской МИ-5 унд майором корейской МИ-6 украинцем Шевченко.
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25.10.2021 23:02 Відповісти
+5
Про це і йде мова, що абзац - копія. Ви ще скажіть, що Шевченко каже неправду, тому що папір різного відтінку 😁
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26.10.2021 06:52 Відповісти
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ну вообще то на одном фото 4 страница а на другом 8
так что не совпадают протоколы так что бы полностью до запятой.
хотя конечно абзац скопирован
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25.10.2021 21:06 Відповісти
Про це і йде мова, що абзац - копія. Ви ще скажіть, що Шевченко каже неправду, тому що папір різного відтінку 😁
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26.10.2021 06:52 Відповісти
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25.10.2021 21:19 Відповісти
В СБУ пригласили сценариста, который дерьмосценарии пишет для циркоквартала?
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25.10.2021 21:21 Відповісти
Не пригласили , а 🤢🤡главшут назначил 💯%😈👹 черта баканова танцевать под его дудку
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25.10.2021 23:42 Відповісти
Перекатать под копирку показания 2 баранов просто....это почти ксерокс...,а с сегодняшними технологиями проще пареной Мавзолейной РЕПЫ...
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25.10.2021 21:23 Відповісти
У кацапов страна ментовская, а мы превращаемся в воровскую.
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25.10.2021 21:55 Відповісти
у кацапов страна гэбэшная. а Украина как раз ментовская (единственная в пост-совке, все остальные - гэбэшные)
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26.10.2021 01:10 Відповісти
Свободу Семену Семенченко!!!Негодяи!
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25.10.2021 22:24 Відповісти
FREE SEMEN!!!
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26.10.2021 06:31 Відповісти
На Буковине к мужчине нагрянула СБУ из-за GPS-трекера с Aliexpress

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

https://inforesist.org/ua/na-bukovini-do-cholovika-nagryanula-sbu-cherez-gps-treker-z-aliexpress/ Читать материал на украинском

Фото: 5 канал

В Черновицкой области мужчину оштрафовали за то, что он купил GPS-трекер на сервисе AliExpress. Об этом https://inforesist.org/goto/https://zaxid.net/meshkantsya_bukovini_oshtrafuvali_za_kupleniy_na_aliexpress_gps_treker_n1528533 сообщает издание ZAXID.NET со ссылкой на постановление суда.

Глыбоцкий районный суд оштрафовал местного жителя Валерия Кобу за то, что он купил трекер, который впоследствии не использовал. Устройство было изъято у мужчины сотрудниками СБУ в сентябре 2021 года из-за того, что правоохранители обнаружили в трекере функции отдаленной аудиозаписи.

Речь идет о трекере под названием GF-07, который можно прикрепить к автомобилю благодаря магниту. Заряд этого трекера позволяет использовать его на протяжении шести дней.

Валерий Коба рассказал, что получил данный трекер в качестве дополнения к купленным в 2020 году чехлам для телефона, воспользовавшись акционным предложением купить за 1 доллар «случайный подарок». Когда мужчина посмотрел обзоры на ютубе, то понял, что купил GPS-трекер, однако не использовал его.

В конечном итоге против Валерия Кобы было открыто дело о незаконном хранение спецсредств негласного получения информации. Суд признал мужчину виновным и постановил назначить ему минимальный штраф в 850 гривен с конфискацией устройства слежения.
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25.10.2021 22:51 Відповісти
Країна може спати спокійно.
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26.10.2021 11:09 Відповісти
По сведениям СБУ агент японской сигуранцы С. Семенченко должен был встретиться в тонеле между Сингапуром и Исландией с международным агент-обершпионом полковником аргентинской МИ-5 унд майором корейской МИ-6 украинцем Шевченко.
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25.10.2021 23:02 Відповісти
Так більшості пєтєботів саме це і подобається.
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26.10.2021 10:04 Відповісти
А сема быстро сообразил, что на ЧВК можно хорошо прибарахлиться)))
Аферюга.
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26.10.2021 00:32 Відповісти
ну так быканов жи ж ссынарыст... вот и придумывает...
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26.10.2021 05:57 Відповісти
Гавкатня не допоможе. Мужньо відповідай на обвинувачення і не мели дурниць. Протоколи допиту взагалі до суду не надають. Є такий принцип - безпосередього сприйняття доказів суддею. Тобто суддя має особисто допитати свідків під час розгляду справи по суті.
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26.10.2021 08:15 Відповісти
На основі цих допитиів людей тримають в тюрмах без суду.

А сам суд в українських реаліях може бути років через 100. І головне нікому нічого за це не буде. По суті відсутня система відповідальності (закон) для так званих "правоохоронних органів".
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26.10.2021 09:44 Відповісти
Ти шо, довбойоб? На що мені "мужньо відповідати"? На закиди про організацію наркотрафіку з Афганістану?) Відповім, коли перестану реготати з рівня деградації цих недоумків-слідчих)))
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26.10.2021 10:16 Відповісти
Злослів'я не робить вам шани. Впевнений, що вашу вину буде доведено у суді. Ви трохи загрались і будите покарані. Чекаємо вистав з полосатими ковдрами.
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26.10.2021 15:27 Відповісти
Питання про довбойоба зняте, бо відповідь очевидна🤷🏻‍♂️ Хай щастить😄😄
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26.10.2021 23:45 Відповісти
 
 