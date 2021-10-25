Ердоган передумав висилати 10 західних дипломатів, заяви яких вважав неповагою до суверенітету Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не буде висилати керівників посольств десяти країн Заходу, яких він раніше звинуватив у втручанні у внутрішні справи країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Sabah.

Таку заяву Ердоган зробив після того, як 25 жовтня на Twitter-сторінках десяти посольств з'явилася заява про дотримання ними статті 41 Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Ця стаття зобов'язує дипломатів "поважати закони і постанови держави перебування" і "не втручатися у внутрішні справи цієї держави".

"Ми не мали на меті створити кризу, а ці посольства зробили крок назад своєю заявою про дотримання Віденської конвенції. Ми очікуємо, що посли надалі діятимуть відповідно", - заявив Ердоган після засідання уряду 25 жовтня.

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Коментуючи попередню заяву про наміри вислати десятьох західних дипломатів, президент Туреччини сказав: "Такий був мій обов'язок, як глави держави - відповісти на образу. Заява десяти посольств щодо підприємця Кавали була націлена на суверенітет Туреччини, проти нашої судової системи. Турецький суд ні від кого не приймає вказівок".

Нагадаємо, 18 жовтня посольства десяти західних країн оприлюднили ідентичні заяви, в яких закликали Анкару звільнити підприємця і правозахисника Османа Кавалу. Зокрема, вони заявили, що постійна судова тяганина у справі Кавали "кинула тінь на повагу до демократії, верховенства права і прозорості судової системи Туреччини".

Після цього Міністерство закордонних справ Туреччини викликало до себе керівників десяти посольств і заявило, що заява є втручанням у внутрішні справи країни.

Осман Кавала - турецький підприємець, дипломат і правозахисник, інформує hromadske. Його звинувачують у причетності до невдалої спроби перевороту в Туреччині в 2016 році. Раніше Кавалу також називали причетним до протестів 2013 року, внаслідок яких загинуло дев'ять осіб, але в 2020 році звинувачення зняли.

Кавала заперечує обвинувачення на свою адресу. У 2019 Європейський суд з прав людини заявив, що обґрунтованих доказів провини підприємця немає, і закликав звільнити його. Анкара відмовилася виконувати рішення ЄСПЛ, заявивши, що їх часто ігнорують, а підвищена увага західних країн до справи Кавали є "подвійними стандартами".