Ковід і ізоляція позначилися на психологічному стані дітей і підлітків, - медик Анопрієнко

Ковід і ізоляція позначилися не тільки на способі життя дітей та підлітків, а й на їх психологічному стані, вважає завідуюча Центром медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям НДСЛ "Охматдит" Олена Анопрієнко.

Про це лікарка заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ, характеризуючи причини суїцидів у неповнолітніх.

"Вони більше часу проводять в інтернеті. Гіподинамія, обмеження контактів - все це призводить до певного психологічного стану, який може бути тривалим. Тим більше, що й сама пандемія вже триває досить тривалий час. Ці фактори не можна не враховувати", - зазначила Анопрієнко.

За її словами, ще одна проблема, на яку слід звернути увагу - це інтернет-залежність. Діти іноді можуть заводити друзів у віртуальному просторі, знаходять там підтримку і можуть потрапляти під їхній негативний вплив.

"Підлітковий вік - це вік перехідний з дитинства до дорослого життя, період активної соціалізації, пізнання нового, формування нових зв'язків взаємин з дорослими і однолітками, закоханості і переживань, і суїцидальна спроба відбувається на тлі гострої афективної реакції, яка розвивається за механізмом "короткого замикання", коли часом малозначний привід грає роль "останньої краплі" і провокує суїцидальну дію.

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Часто суїцидальні спроби у підлітків обумовлені порушенням відносин у родині, у школі з однолітками і спрямовані не на самознищення, а на відновлення порушених соціальних зв'язків з оточуючими, притягнення уваги, демонстрації.

Ми вже говорили про те, що йде активна соціалізація дитини, вона відривається від сім'ї, входить до групи таких самих підлітків, і якщо ця група перебуває в зоні ризику щодо вживання психоактивних речовин, алкоголю, то підліток може потрапляти під негативний вплив групи. Споживання психоактивних речовин, алкоголю часто призводить до залежності і нерідко до суїцидальної поведінки.

Ми ж не випадково говоримо про ризикову поведінку в підлітковому віці, яка потребує особливої ​​уваги. Важливо, щоб були доступні служби, куди дитина і сім'я могли б звернутися, щоб отримати якісну психологічну і за необхідності психіатричну допомогу", - акцентувала вона.

Повний текст інтерв’ю з Оленою Анопрієнко читайте тут.