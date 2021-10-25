Окупанти готуються посадити заступника голови Меджлісу Джеляла на 20 років, - адвокат Полозов

Ризик того, що окупаційний "суд" Криму на 20 років може позбавити волі кримськотатарського активіста, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, стовідсотковий.

Про це адвокат Микола Полозов розповів в ефірі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Ризик стовідсотковий, тому що інакше навіщо органам ФСБ було відкривати цю "кримінальну справу"? З огляду на те, що в Росії щодо таких політичних справ суд як незалежний інститут влади відсутній, і він проштамповує ті рішення, на які чекає Кремль, абсолютно очевидно, що незалежно від непричетності Нарімана до вчинення будь-яких злочинів; враховуючи тільки ту обставину, що він є кримським татарином, що він є активістом, заступником голови Меджлісу — тільки з цих підстав йому буде винесено обвинувальний вирок. Ми це бачили в десятках і сотнях інших "кримінальних справ", які відбувалися в Криму за майже 8 років окупації", — сказав він.

Полозов нагадав, що на цьому етапі Наріман перебуває під вартою. А останнього місяця — на стаціонарній психолого-психіатричній експертизі.

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"Він був направлений за постановою "слідчого", хоча від початку заперечував проведення такої експертизи, оскільки немає жодних підстав для її призначення. Разом із тим, вже майже місяць він перебуває в стаціонарному відділенні Першої кримської психіатричної лікарні. Це відділення, де проводять експертизу щодо осіб, які утримуються під вартою. Фактично це підрозділ Сімферопольського СІЗО", — розповів адвокат.

За словами Полозова, чергові "судові засідання" можуть відбутися наступного тижня.

"Оскільки термін утримання під вартою закінчується. "Слідство", напевно, звертатиметься з клопотанням про продовження строку тримання під вартою", — додав адвокат.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою надати їм інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешитов, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.