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Головні новини 25 жовтня: РНБО оприлюднила список Telegram-каналів з роспропагандою, за поїздку без сертифіката штрафуватимуть

Головні новини 25 жовтня: РНБО оприлюднила список Telegram-каналів з роспропагандою, за поїздку без сертифіката штрафуватимуть

РНБО опублікувала список Telegram-каналів з російською пропагандою, за поїздку без сертифікату про вакцинацію можуть оштрафувати, "Квартал 95" намагається не жартувати про Зеленського - головні новини 25 жовтня.

РНБО опублікував список Telegram-каналів з роспропагандою

Ці канали, за версією РНБО, просувають проросійські наративи і принижують національну гідність українців. Серед них - Klymenko Time, Vesti, Шептун і First.

"Дію" намагалися підробити заради сертифікатів про вакцинацію

"Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн стилі "Дії", яка встановлюється за посиланням, не з Google Play (формат apk). Мета - створювати підробки ковідних сертифікатів, фейкових паспортів для купівлі алкоголю неповнолітніми", - розповів очільник Мінцифри Федоров. QR-коди у додатку не зчитуються, користувачі можуть потрапити під статтю про підробку документів, попередили в міністерстві.

Штраф за відсутність сертифіката платитиме не перевізник, а пасажири

В автобуси та потяги, що їдуть за межі області, зараз не повинні пускати без документа про вакцинацію або свіжого ПЛР-тесту. Тепер Кабмін вніс зміни, внаслідок яких штраф за відсутність сертифіката платитиме не перевізник, а сам пасажир. Сума штрафу - від 17 до 34 тис. грн.

Крім цього, з 8 листопада від роботи почнуть усувати чиновників і вчителів, які не зробили щеплення. Винятки - ті, у кого є медичні протипоказання. Зарплату під час відсторонення виплачувати не будуть.

Україна зараз - на третьому місці у світі і на другому місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусу. За добу захворіло 14 634 особи, померло 330.

Україна отримала 600 млн євро допомоги від Єврокомісії

Європейська комісія від імені Європейського союзу виплатила Україні 600 млн євро у вигляді макрофінансової допомоги. Гроші підуть на фінансування бюджетних потреб і зменшення фінансового навантаження.

Ресторатор Тищенко похвалився яловичиною по 50 грн

Депутат і ресторатор розповів, що купує на Бессарабському ринку гречку по 12 і 28 гривень за кілограм, сало по 50 гривень і яловичину - по 50-70 гривень.

Кум Зеленського зізнався, що в "Кварталі 95" є цензура

"Так, це самоцензура. Він наш товариш, ми не можемо зараз оцінювати все. Але я тобі скажу, що насправді зміни в країні таки відбуваються", - розповів кум президента, актор "Кварталу 95" Пікалов. Він також говорить, що перша леді Олена Зеленська далі пише жарти для "Жіночого кварталу", а перший помічник президента Сергій Шефір - курирує гумор у "Чисто News".

Данілов розповів, хто в Україні за Путіна

"Багато таких груп? Я знаю щонайменше три групи, які з'ясовують, хто представлятиме тут інтереси Путіна. Група, яка відвалилася, - це була група Медведчука, четверта", - розповів секретар РНБО.

Автор: 

вакцина (4419) Данілов Олексій (1259) Єврокомісія (2182) Квартал-95 (185) допомога (8442) пропаганда (2823) РНБО (2293) Євросоюз (13648) Тищенко Микола (352) Дія (1142) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Я не пойму одного - зачем они так требуют массовую вакханализацию? Никаких стандартных противоэпидемических мероприятий нигде не проводятся, везде очереди в поликлиниках, маршрутки переполнены, контроля за больными нет никакого, больных не лечат, кроме ковидлы никаких болячек больше нет .... А вместо них всех гонят штрыкаться. Но вакханализация не есть противоэпид.мероприятием. Она не предотвращает заболеваемость и распространение хвори. В чем смысл? Жижа одобрена для экстренного применения??? А в чем экстренность если по данным ВОЗ имунитет появляется только через месяц. Это есть экстренно? И держится до полугода - это разве ваксцина? Сцина наверное и то полезней. )))
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25.10.2021 22:16 Відповісти
+3
Рабінович вже на "Українв24" хвалиться , що його канал прорекламували, гидота.... Випадково вмикнув... Нарід аплодує...
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25.10.2021 22:24 Відповісти
+3
Есть такая информация, что люди с хроническими болячками рискуют получить обострение этих болячек при вакцинации от коронавируса !
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25.10.2021 22:27 Відповісти
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Я не пойму одного - зачем они так требуют массовую вакханализацию? Никаких стандартных противоэпидемических мероприятий нигде не проводятся, везде очереди в поликлиниках, маршрутки переполнены, контроля за больными нет никакого, больных не лечат, кроме ковидлы никаких болячек больше нет .... А вместо них всех гонят штрыкаться. Но вакханализация не есть противоэпид.мероприятием. Она не предотвращает заболеваемость и распространение хвори. В чем смысл? Жижа одобрена для экстренного применения??? А в чем экстренность если по данным ВОЗ имунитет появляется только через месяц. Это есть экстренно? И держится до полугода - это разве ваксцина? Сцина наверное и то полезней. )))
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25.10.2021 22:16 Відповісти
Смысл в том чтобы не тратить потом деньги на лечение невакцинированных в стационарах
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25.10.2021 22:20 Відповісти
А смысл? Чтобы потом тратить деньги на лечение вакцинированных?
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25.10.2021 22:36 Відповісти
Есть такая информация, что люди с хроническими болячками рискуют получить обострение этих болячек при вакцинации от коронавируса !
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25.10.2021 22:27 Відповісти
Ну это закономерно если клетки начинают вырабатывать чуждый для организма спайк- белок который сам по себе токсичен и вызывает воспаления и тромбы
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25.10.2021 23:03 Відповісти
Таки на что обратил внимание ( не знаю может именно мне не попадалось) раньше при эпидемии гриппа и ОРВИ писали хоть какие рекомендации , пить больше жидкости ,там липу с мёдом или малиной. Принимать для профилактики дибазол , тамифлю или амизон.ту же аскорбинку ,а сейчас только укол и больше ни чего из рекомендаций
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25.10.2021 22:54 Відповісти
тому, що треба забезпечити продажі компніям. А не липу з медом.
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25.10.2021 23:33 Відповісти
Почему нельзя не вакцинированных расстреливать на месте , или отлавливать в специальные лагеря , делать лагеря под открытым небом , только забор нужен хороший и вышки ....демократия же.... цивилизация , права и свободы человека
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25.10.2021 22:17 Відповісти
Потому что, например, в быдлохарьковских трамваях 25-40%, включая кондукторов, даже не носят маски, кашляя при этом. Даже в поликлиниках, в ковидных очередях(вся "медицина" быдлохарьковского горсовета(да-да, не МОЗ) считает своим правом "барина" не лечить больных, а непременно каждого поставить в многочасовую очередь, чтоб "знал свое место") процентов 5 конченного быдла без масок или с высунутым клювом...
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25.10.2021 22:26 Відповісти
Скажу больше, в троллейбусах каждый день вижу такую картину - кондуктор выйдя с одной двери троллейбуса не может зайти в другую, так как люди висят на ступеньках и двери не могут нормально закрыться ! Ношение эстетических масок примерно 80% в транспорте. Из тех кто носит - половина не прикрывают нос. Хотя вирус проникает в организм в основном через слизистую глаз, плавательные очки никто не носит !
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25.10.2021 22:37 Відповісти
то есть для малярных работ маски вот эти не годятся , а для защиты от смертельного вируса годятся ....
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25.10.2021 22:42 Відповісти
а для защиты от смертельного вируса годятся ....
Так утверждают уважаемые специалисты из той же ВОЗ. Но всегда найдется быдло маляр, который, конечно же, знает лучше их. Кста, запоребриковая пропаганда это всячески поощряет...
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25.10.2021 23:50 Відповісти
да маляра это быдло понятно, да и дворники быдло, и штукатуры -быдло , и рабочие на хлебзаводе быдло вонючее , это с Ваших слов понятно ....
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26.10.2021 06:36 Відповісти
Моя мысль неправильно понята, уточню:

пока маляр, дворник, или доктор с дипломом, как у кивы, или нардеп, или бандит типа быдлохарьковской власти за 40 последних лет, молчит и не лезет в вопросы, например
, переноса ковид, противореча признанным специалистам, он не является быдлом, но как только оно своим ламерством\религией или просто тупостью начинает решать не только за себя, но и за окружающих - безусловно, это быдло.
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26.10.2021 14:20 Відповісти
то есть если ты за кого то решаешь ? .... то ... ты то ? кто ?
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26.10.2021 18:46 Відповісти
У вас череп правильной формы.
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25.10.2021 22:30 Відповісти
Истинный Ариец ?
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25.10.2021 22:38 Відповісти
он истинный ЗЕариец...!
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25.10.2021 22:42 Відповісти
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26.10.2021 18:45 Відповісти
непонятка...? этот максиммыксымович истинныйЗЕариец...\именно этот...\
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26.10.2021 18:50 Відповісти
А шо, не видно?
"расстреливать", "отлавливать", "в лагеря"...
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25.10.2021 22:42 Відповісти
как твой дед
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25.10.2021 22:43 Відповісти
У меня череп правильной формы.
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25.10.2021 22:40 Відповісти
Так, а я за шо?
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25.10.2021 22:43 Відповісти
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25.10.2021 22:44 Відповісти
Там запоребриком сделался очередной хлопок, имхо, тоже неплохая новость можно и включить в список главных...
https://twitter.com/NORS79629247/status/1452662025885306880?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах.
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25.10.2021 22:18 Відповісти
красиво - но очень-очень мало этой красоты...(
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25.10.2021 22:40 Відповісти
Рабінович вже на "Українв24" хвалиться , що його канал прорекламували, гидота.... Випадково вмикнув... Нарід аплодує...
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25.10.2021 22:24 Відповісти
Рябиновичь это био-мусор , и тот кто с ним общается, сам становится таким !
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25.10.2021 22:42 Відповісти
Клоунада с санкциями СНБО продолжается, вот тут выяснили, что перед тем как ввести санкции СНБО https://www.dymka.com.ua/suspilstvo/figurantiv-sanktsij-rnbo-zazdalegid-poperedzhaly-shhob-vony-vstygly-vyvesty-aktyvy-zmi/ контрабандистов предупреждали и давали время вывести активы , пока быдло развесив уши думало, что зеленый выродок реально санкции будет какие то вводить против таких же барыг, как он сам.
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25.10.2021 22:39 Відповісти
КАЦАПИ ВСЮДИ ХОЧУТЬ ПОСПІТИ - І ЗА ВАКЦИНАЦІЮ І ПРОТИ ВАКЦИНАЦІЇ ОДНОЧАС, КГБ/ФСБ НЕ СПИТЬ
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26.10.2021 01:05 Відповісти
Ау!! РНБО!! Вы где??...Разве вы не видите как ежедневно это проклятое пророссийское гнездо,, хорошо устроившихся на каналах "Украина-24" "НАШ" и "1+1" Вместе с ярыми пророссийскими телеведущими типа: Назарова и ещё 3-4 пропагандонов, приглашая на эти же каналы пророссийских Рабиновичей , ,бойко,Шуфрича, долбанного сына подводника Спивака, подхалима и недоучки Пальчевского и продолжают петь те же диферамбы этому пуйлу-***** и России. И вообще где наше СБУ и Контрразведка??Чем они занимаются?? Все эти пророссийские пропагандосы давно должны были бесплатно добывать уголёк на шахтах Волыни, а эти каналы ТВ крупно оштрафованы или лишены лиценций!! Или У нас РНБО только ..БЛА...БЛА ...БЛА???.... ВЫ посмотрите , что говорит и творит на канале "Украины-24" это безпривязное жидовское животное и ворюга Рабинович!! Он уже открыто призывает к свержени сущестующей власти.. А реакции НУЛЬ!! Что боитесь ЕС ?? ЕС сейчас сама в гавне по уши!!
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26.10.2021 10:07 Відповісти
 
 