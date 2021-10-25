Головні новини 25 жовтня: РНБО оприлюднила список Telegram-каналів з роспропагандою, за поїздку без сертифіката штрафуватимуть

РНБО опублікувала список Telegram-каналів з російською пропагандою, за поїздку без сертифікату про вакцинацію можуть оштрафувати, "Квартал 95" намагається не жартувати про Зеленського - головні новини 25 жовтня.

РНБО опублікував список Telegram-каналів з роспропагандою

Ці канали, за версією РНБО, просувають проросійські наративи і принижують національну гідність українців. Серед них - Klymenko Time, Vesti, Шептун і First.

"Дію" намагалися підробити заради сертифікатів про вакцинацію

"Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн стилі "Дії", яка встановлюється за посиланням, не з Google Play (формат apk). Мета - створювати підробки ковідних сертифікатів, фейкових паспортів для купівлі алкоголю неповнолітніми", - розповів очільник Мінцифри Федоров. QR-коди у додатку не зчитуються, користувачі можуть потрапити під статтю про підробку документів, попередили в міністерстві.

Штраф за відсутність сертифіката платитиме не перевізник, а пасажири

В автобуси та потяги, що їдуть за межі області, зараз не повинні пускати без документа про вакцинацію або свіжого ПЛР-тесту. Тепер Кабмін вніс зміни, внаслідок яких штраф за відсутність сертифіката платитиме не перевізник, а сам пасажир. Сума штрафу - від 17 до 34 тис. грн.

Крім цього, з 8 листопада від роботи почнуть усувати чиновників і вчителів, які не зробили щеплення. Винятки - ті, у кого є медичні протипоказання. Зарплату під час відсторонення виплачувати не будуть.

Україна зараз - на третьому місці у світі і на другому місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусу. За добу захворіло 14 634 особи, померло 330.

Україна отримала 600 млн євро допомоги від Єврокомісії

Європейська комісія від імені Європейського союзу виплатила Україні 600 млн євро у вигляді макрофінансової допомоги. Гроші підуть на фінансування бюджетних потреб і зменшення фінансового навантаження.

Ресторатор Тищенко похвалився яловичиною по 50 грн

Депутат і ресторатор розповів, що купує на Бессарабському ринку гречку по 12 і 28 гривень за кілограм, сало по 50 гривень і яловичину - по 50-70 гривень.

Кум Зеленського зізнався, що в "Кварталі 95" є цензура

"Так, це самоцензура. Він наш товариш, ми не можемо зараз оцінювати все. Але я тобі скажу, що насправді зміни в країні таки відбуваються", - розповів кум президента, актор "Кварталу 95" Пікалов. Він також говорить, що перша леді Олена Зеленська далі пише жарти для "Жіночого кварталу", а перший помічник президента Сергій Шефір - курирує гумор у "Чисто News".

Данілов розповів, хто в Україні за Путіна

"Багато таких груп? Я знаю щонайменше три групи, які з'ясовують, хто представлятиме тут інтереси Путіна. Група, яка відвалилася, - це була група Медведчука, четверта", - розповів секретар РНБО.