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Українцям треба припинити вибирати вакцину "яка краща", якщо вона затверджена ВООЗ, то вже підходить, - голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Шахін

Українцям треба припинити вибирати вакцину

В ЮНІСЕФ закликають припинити практику перебирання вакцинами від COVID-19. Українці мають робити щеплення доступним препаратом, бо підходять усі затверджені ВООЗ вакцини.

Про це під час пресконференції сказав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що ми спостерігаємо в Україні — багато громадян віддають перевагу тій чи іншій вакцині. Комусь подобається Пфайзер, комусь якась інша вакцина. Цю практику треба припинити. ... Про що йде взагалі мова, коли в Україні наднизькі темпи охоплення вакцинацією громадян? Необхідно робити акцент на важливості імунізації. Особливо це стосується людей, яким більше 65 років, у яких є супутні захворювання. Треба, щоб люди припинили робити вибір, ту чи іншу вакцину отримувати. Запам'ятайте: якщо вакцина затверджена ВООЗ, вона вже підходить. Приходьте і щепіться. Я вважаю, що МОЗ в цьому напрямку дійсно фантастично працює", - сказав Шахін.

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Він нагадав, що зараз також важливо пройти щеплення і від грипу, оскільки поєднання двох захворювань — грипу та COVID-19 — має важкі наслідки.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України у партнерстві з ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки уряду США у контексті пандемії COVID-19 не проведе оновлення холодового обладнання для транспортування та тимчасового зберігання вакцин. Загалом планується доставити: 5643 термоконтейнери; 8100 термосумок; 197 730 холодоелементів; 27 486 пристроїв температурного моніторингу.

Автор: 

вакцина (4419) ЮНІСЕФ (156) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+12
В Падуе у главврача взяли интервью и там среди раскладки по количеству больных сколько с какими болезнями есть такое - из 10 лежащих в реанимации 7 вакцинированных . насколько помню в Италии 70% вакцинации .так отчего же помогают эти уколы если пропорции тяжких сохраняются
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25.10.2021 23:47 Відповісти
+11
Примерно означает-
Колитесь, что дадут и не выделывайтесь, а то умные нашлись, еще думаете, изучаете.
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25.10.2021 23:45 Відповісти
+11
Це просто чергова брехня антиваксів. Є хоч якісь пруфи, що викликають довіру?
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25.10.2021 23:57 Відповісти
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Бсконечно можно смотреть на четыре вещи:

1) Как горит огонь
2) Как течет вода
3) Как работает человек
4) Как в бессильной злобе корчится кацап-антиваксер

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26.10.2021 00:13 Відповісти
шмурдячок "Жричодали"
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26.10.2021 00:03 Відповісти
Винцо такое - "Минасцали".
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26.10.2021 12:00 Відповісти
Давай, украинцы сами разберутся, какую вакцину колоть, колоть или не колоть!
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26.10.2021 00:08 Відповісти
угу, примерно с таким же успехом как разобрались - кого президентом выбирать.
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26.10.2021 00:12 Відповісти
"Борці" вже не стримуються. Одне горлає про диктатуру, це забороняє піддослідним обирати, що їм вколють. Ось так. Сказано - мусите робити саме це і саме так. Що привезли - те й ширяйте і уклінно дякуйте. Про вас уже "подбали" =благодійнички=.

Довго трималися, до речі.
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26.10.2021 00:10 Відповісти
Типа вас кто-то заставлял выбирать потерпевшего вислюка и бегать от вакцинациии
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26.10.2021 00:21 Відповісти
Выбор был невелик. Вор или клоун.
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26.10.2021 08:56 Відповісти
И шо за вор?
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26.10.2021 09:17 Відповісти
Він в слові "ілі" дві зайві букви написав.
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26.10.2021 09:37 Відповісти
А де було це чортило,коли депутатів і чиновників ширяли Пфайзером ? Може люди бажали чудову вакцину CoronaVac ,чи AstraZeneca/Covishield ?
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26.10.2021 00:27 Відповісти
мля, шо еще за "Багдасарян"?! в гос.органах Украины вообще есть украинцы?

или только одни нацмены?
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26.10.2021 00:51 Відповісти
"Мурат Шахин" - что это вообще за хер, который указывает гражданам Украины что им делать?
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26.10.2021 00:49 Відповісти
Просто ради информации.Я пенс. Модерна два укола летом. После второго два дня температура под 40. И все. Сейчас сопли, 37,отхаркиваю, лечусь крепкими настойками внутрь.
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26.10.2021 00:58 Відповісти
И это у Вас с лета такое? Или только сейчас началось? И почему написали, что лечитесь?
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26.10.2021 09:45 Відповісти
Это своим правнукам-калекам будете сообщать.
Что модерна, что два укола, что летом - им полегчает.
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26.10.2021 11:59 Відповісти
правильно.
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26.10.2021 01:50 Відповісти
все таки лучше в лагеря тех кто не хочет колоться , что это за поведение такое ? в лагеря или расстрел -вот это дело ! вот тогда порядок будет ... все гос деятели это оценят на цензоре
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26.10.2021 06:40 Відповісти
Шахін - дібіл совковий звичайний . Він не розуміє що влада забезпечила вакцини - багато і різної . Люди вибирають , бо є вибір .
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26.10.2021 07:04 Відповісти
піддослідні пацючки не мають права вибору
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26.10.2021 07:58 Відповісти
Поки зелений ковідний сертифікат діє 180 днів
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26.10.2021 08:19 Відповісти
Особенностью этого вируса является тот факт, что его жертвами в нынешней ситуации с доступностью к любым вакцинам, становяться антивакцинаторы, луддиты, сектанты, разные упоротые и т.п. Вопрос такой, в глобальном плане развития цивилизации это хорошо или плохо?
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26.10.2021 09:42 Відповісти
я вакцинований короновак,вакцину обирав в часи коли на вибір була китайска чи індійська. і робив то онлі для імунітету. так нині з нею далеко не заїдеш- але здоров*я передусім! тож всі ваши понти то понти
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26.10.2021 09:57 Відповісти
Подходят все утверждённые вакцины.
Подходят кому - ваксерманам ?
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26.10.2021 11:53 Відповісти
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