Українцям треба припинити вибирати вакцину "яка краща", якщо вона затверджена ВООЗ, то вже підходить, - голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Шахін

В ЮНІСЕФ закликають припинити практику перебирання вакцинами від COVID-19. Українці мають робити щеплення доступним препаратом, бо підходять усі затверджені ВООЗ вакцини.

Про це під час пресконференції сказав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що ми спостерігаємо в Україні — багато громадян віддають перевагу тій чи іншій вакцині. Комусь подобається Пфайзер, комусь якась інша вакцина. Цю практику треба припинити. ... Про що йде взагалі мова, коли в Україні наднизькі темпи охоплення вакцинацією громадян? Необхідно робити акцент на важливості імунізації. Особливо це стосується людей, яким більше 65 років, у яких є супутні захворювання. Треба, щоб люди припинили робити вибір, ту чи іншу вакцину отримувати. Запам'ятайте: якщо вакцина затверджена ВООЗ, вона вже підходить. Приходьте і щепіться. Я вважаю, що МОЗ в цьому напрямку дійсно фантастично працює", - сказав Шахін.

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Він нагадав, що зараз також важливо пройти щеплення і від грипу, оскільки поєднання двох захворювань — грипу та COVID-19 — має важкі наслідки.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України у партнерстві з ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки уряду США у контексті пандемії COVID-19 не проведе оновлення холодового обладнання для транспортування та тимчасового зберігання вакцин. Загалом планується доставити: 5643 термоконтейнери; 8100 термосумок; 197 730 холодоелементів; 27 486 пристроїв температурного моніторингу.