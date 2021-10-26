Найманця Головирцева, який воював на Донбасі, в російському Петербурзі засудили на 22 роки за вбивство місцевого курсанта
Суд у російському Санкт-Петербурзі засудив місцевого жителя Антона Головирцева до 22 років позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві курсанта місцевого університету МВС і підготовці вибуху поста ДПС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Згідно з матеріалами кримінальної справи, Головирцев скоїв убивство в лютому 2014 року, виходячи з "радикальних поглядів" і "неприязні до співробітників правоохоронних органів". За даними слідства, на той момент він ніде не працював і не вчився, при цьому захоплювався зброєю і стріляниною.
У березні 2015 року Головирцев встановив вибуховий пристрій на сходинці поста ДПС в Петроградському районі Петербурга, але бомбу встигли виявити і знешкодити. У жовтні його соратник встановив такий же пристрій біля посту ДАІ у Виборзькому районі, і він спрацював. Під час вибуху серйозних поранень зазнала жінка, яка була поруч, - їй, зокрема, відірвало ступню.
ЗМІ повідомляють, що між цими подіями Головирцев встиг взяти участь у російсько-українській війні.
Зазначається, що вину в інкримінованих злочинах він визнав.
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1. Маємо "-" два козломордих.
2. І це величезний "+"
P.S. Прошу повторити "на біс".
Лавров сделал все для того,чтобы на РАБссию смотрели в Мире как на опасную Шизофреничку....