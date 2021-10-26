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Найманця Головирцева, який воював на Донбасі, в російському Петербурзі засудили на 22 роки за вбивство місцевого курсанта

Найманця Головирцева, який воював на Донбасі, в російському Петербурзі засудили на 22 роки за вбивство місцевого курсанта

Суд у російському Санкт-Петербурзі засудив місцевого жителя Антона Головирцева до 22 років позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві курсанта місцевого університету МВС і підготовці вибуху поста ДПС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, Головирцев скоїв убивство в лютому 2014 року, виходячи з "радикальних поглядів" і "неприязні до співробітників правоохоронних органів". За даними слідства, на той момент він ніде не працював і не вчився, при цьому захоплювався зброєю і стріляниною.

У березні 2015 року Головирцев встановив вибуховий пристрій на сходинці поста ДПС в Петроградському районі Петербурга, але бомбу встигли виявити і знешкодити. У жовтні його соратник встановив такий же пристрій біля посту ДАІ у Виборзькому районі, і він спрацював. Під час вибуху серйозних поранень зазнала жінка, яка була поруч, - їй, зокрема, відірвало ступню.

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ЗМІ повідомляють, що між цими подіями Головирцев встиг взяти участь у російсько-українській війні.

Зазначається, що вину в інкримінованих злочинах він визнав.

Автор: 

Санкт-Петербург (279) суд (11738) найманці рф (2065)


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Топ коментарі
+22
Я с 2014 года им этого и желал, чтобы и к ним в Москву и Питер (и в более мелкие гадюшники) пришли "ДНР" и "ЛНР".
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26.10.2021 00:01 Відповісти
+20
Говорили русским в 2014 - все это зверье, которое вы отправляете в Украину, вернется к вам, поселится по соседству, и в какой-то момент у него сорвет крышу. И вашим же женам придется с ними познакомиться вплотную. Жрите, суки, не обляпайтесь.
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26.10.2021 00:40 Відповісти
+15
С нынешнего Лугандона ( будущего снова нашего Донбасса) надо выдавливать весь подобный криминальный биомусор на Рашу, пусть там орудуют
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26.10.2021 00:07 Відповісти
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этот голодранцев даже на мордовии нашустрил. за это его удмурты в зиндан да 20 ку отправили. на сайберию елки валить.
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26.10.2021 00:00 Відповісти
Я с 2014 года им этого и желал, чтобы и к ним в Москву и Питер (и в более мелкие гадюшники) пришли "ДНР" и "ЛНР".
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26.10.2021 00:01 Відповісти
С нынешнего Лугандона ( будущего снова нашего Донбасса) надо выдавливать весь подобный криминальный биомусор на Рашу, пусть там орудуют
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26.10.2021 00:07 Відповісти
так они там в самых верхушках власти уже очень давно
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26.10.2021 00:10 Відповісти
вот дурак, надо было не курсанта мочить а с Ху#ла начинать !
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26.10.2021 00:04 Відповісти
Говорили русским в 2014 - все это зверье, которое вы отправляете в Украину, вернется к вам, поселится по соседству, и в какой-то момент у него сорвет крышу. И вашим же женам придется с ними познакомиться вплотную. Жрите, суки, не обляпайтесь.
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26.10.2021 00:40 Відповісти
Макс! Те що вони готували нам - до них і повернулося! Гарантія що цей придурок пройшов перед Донбасом вишкіл у якомусь таборі по підготовці диверсантів-підривників під Ростовом!

"Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім."

(С Гайдамака "Колискова")
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26.10.2021 08:04 Відповісти
Головырцев просто бандит. Но, поверьте, мы им поможем в деле разрушения России.
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26.10.2021 00:49 Відповісти
Проста математика:
1. Маємо "-" два козломордих.
2. І це величезний "+"

P.S. Прошу повторити "на біс".
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26.10.2021 00:50 Відповісти
Точняк. Мінус два кацарилих.
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26.10.2021 01:06 Відповісти
Буде значно корисніше, якщо українські специ будуть знищувати цю наволоч,а не надіятись,що всіх ворогів України покарає карма.
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26.10.2021 01:13 Відповісти
За одного омбиенного кенгуруху двух кроликов дают. Привет, аборигенские друзья из Австралии!
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26.10.2021 02:12 Відповісти
психопатология. кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
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26.10.2021 02:53 Відповісти
Эпично
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26.10.2021 04:17 Відповісти
https://youtu.be/EK2vIxH2bnA
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26.10.2021 06:09 Відповісти
Александр Глебыч Невзоров.

Лавров сделал все для того,чтобы на РАБссию смотрели в Мире как на опасную Шизофреничку....
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26.10.2021 06:12 Відповісти
Они привыкли к беспределу в ДЫРЕ, привыкли безнаказанно убивать....
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26.10.2021 06:38 Відповісти


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26.10.2021 06:41 Відповісти
Ех , такого павстанца засудили . Апалчєнца . Новороса . Шкода , міг би ще багато російських фашистів знищити , прямо у лігві ворога . Ну , добре хоч фашистського поліцая встиг знищити .
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26.10.2021 06:59 Відповісти
Просто начал строить Петербургскую Народную Республику.
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26.10.2021 07:24 Відповісти
да..... писал я уже не раз, рашка щедрая на приговоры суда.....всем дают +-20 лет поголовно! и должны признать что во многих приговорах преступникам нам нужно у них поучиться... сажают так сажают по взрослому...а тут никак никая власть совсем никому не давала таких и близко сроков ни убийцам ни маньякам ни сепаратистам ни боевикам с донбасса и россии.... ни корупционерам миллиардным .то домашний арест, то магнитный браслет, то условный срок а если и дают реальный срок так понты а не срок ... +-3 года ....
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26.10.2021 08:18 Відповісти
Добро пожаловать на швабру, *****.
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26.10.2021 08:37 Відповісти
типа есть монгольский и гондурасский питербург
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26.10.2021 08:55 Відповісти
срусскый мир вернулся в "культурную столицу" бумерангом
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26.10.2021 10:01 Відповісти
В Україні максимум років 8 цей вояка отримав би...
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26.10.2021 11:51 Відповісти
 
 