Найманця Головирцева, який воював на Донбасі, в російському Петербурзі засудили на 22 роки за вбивство місцевого курсанта

Суд у російському Санкт-Петербурзі засудив місцевого жителя Антона Головирцева до 22 років позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві курсанта місцевого університету МВС і підготовці вибуху поста ДПС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, Головирцев скоїв убивство в лютому 2014 року, виходячи з "радикальних поглядів" і "неприязні до співробітників правоохоронних органів". За даними слідства, на той момент він ніде не працював і не вчився, при цьому захоплювався зброєю і стріляниною.

У березні 2015 року Головирцев встановив вибуховий пристрій на сходинці поста ДПС в Петроградському районі Петербурга, але бомбу встигли виявити і знешкодити. У жовтні його соратник встановив такий же пристрій біля посту ДАІ у Виборзькому районі, і він спрацював. Під час вибуху серйозних поранень зазнала жінка, яка була поруч, - їй, зокрема, відірвало ступню.

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ЗМІ повідомляють, що між цими подіями Головирцев встиг взяти участь у російсько-українській війні.

Зазначається, що вину в інкримінованих злочинах він визнав.