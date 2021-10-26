Наступного пленарного тижня Рада розгляне щонайменше чотири кадрові питання, - "слуга народу" Арахамія

Наступного пленарного тижня Верховна Рада розгляне щонайменше чотири кадрові питання.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи можливі перестановки в уряді, Арахамія зазначив: "Я скажу побічно, але при цьому конкретно - наступного пленарного тижня буде щонайменше чотири кадрові питання".

"Слуга народу" підтвердив, що одне кадрове рішення стосуватиметься міністра екології Романа Абрамовського, який уже написав заяву про відставку. На питання, чи можуть втратити свої посади міністр інфраструктури Олександр Кубраков та міністерка соціальної політики Марина Лазебна, нардеп відповів негативно. Інші кандидатури та посади він коментувати відмовився.

"Я розповідав, чому не варто коментувати кадрові рішення до того, як офіційно надіслано документи. Я за свою коротку політичну кар'єру бачив неодноразово, коли людей збивали хвилі компромату, виганяли", - наголосив він.

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Арахамія додав, що голові Нацбанку Кирилу Шевченку також не загрожує звільнення. "У голови Нацбанку згідно із законом взагалі немає можливості звільняти його - тільки за власним бажанням", - пояснив він.