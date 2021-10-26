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Наступного пленарного тижня Рада розгляне щонайменше чотири кадрові питання, - "слуга народу" Арахамія

Наступного пленарного тижня Рада розгляне щонайменше чотири кадрові питання, -

Наступного пленарного тижня Верховна Рада розгляне щонайменше чотири кадрові питання.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи можливі перестановки в уряді, Арахамія зазначив: "Я скажу побічно, але при цьому конкретно - наступного пленарного тижня буде щонайменше чотири кадрові питання".

"Слуга народу" підтвердив, що одне кадрове рішення стосуватиметься міністра екології Романа Абрамовського, який уже написав заяву про відставку. На питання, чи можуть втратити свої посади міністр інфраструктури Олександр Кубраков та міністерка соціальної політики Марина Лазебна, нардеп відповів негативно. Інші кандидатури та посади він коментувати відмовився.

"Я розповідав, чому не варто коментувати кадрові рішення до того, як офіційно надіслано документи. Я за свою коротку політичну кар'єру бачив неодноразово, коли людей збивали хвилі компромату, виганяли", - наголосив він.

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Арахамія додав, що голові Нацбанку Кирилу Шевченку також не загрожує звільнення. "У голови Нацбанку згідно із законом взагалі немає можливості звільняти його - тільки за власним бажанням", - пояснив він.

Автор: 

Кабмін (14150) кадри (313) Арахамія Давид (1106)


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Топ коментарі
+6
1. Слуги Урода приймають закон, яким списують облгазам (Фірташу & Co) 100 млрд грн боргів
2. Арахамія двічі літає у Відень до Фірташа літаком Фірташа
3. Облгази піднімають тариф на транспортування газу у 2-4 рази
Питання: скільки бабла капне на офшорні рахунки Зеленського?
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26.10.2021 01:10 Відповісти
+4
Слуга уродов ара ихам отвратительная особь,возглавляющая скотостадо.И вот такое вот ущербное чмо решает судьбы людей....Зазеркалье......
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26.10.2021 06:58 Відповісти
+3
Скоро в министры по объявлению начнут набирать
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26.10.2021 01:07 Відповісти
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Скоро в министры по объявлению начнут набирать
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26.10.2021 01:07 Відповісти
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26.10.2021 01:48 Відповісти
«слуги»🤡🤢🐲👹 ***** и олигархата , имеющие тупой народ во все отверстия
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26.10.2021 06:22 Відповісти
1. Слуги Урода приймають закон, яким списують облгазам (Фірташу & Co) 100 млрд грн боргів
2. Арахамія двічі літає у Відень до Фірташа літаком Фірташа
3. Облгази піднімають тариф на транспортування газу у 2-4 рази
Питання: скільки бабла капне на офшорні рахунки Зеленського?
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26.10.2021 01:10 Відповісти
обтекаемый паршкамия
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26.10.2021 01:21 Відповісти
Тарифы на электроэнергию в Украине снова пересмотрят: реальная цена уже в три раза выше.
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26.10.2021 04:52 Відповісти
Слуга уродов ара ихам отвратительная особь,возглавляющая скотостадо.И вот такое вот ущербное чмо решает судьбы людей....Зазеркалье......
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26.10.2021 06:58 Відповісти
Пусть жрут 73% не подавятся ! За ,что боролись ,скоро по струнке ходить будут , АРА-ХАМ ЗАЯВЛЯЛ , что Украине подходит китайская модель управления
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26.10.2021 07:09 Відповісти
Вот вы везде понаписали, что "пусть жрут". Ну а что поменялось то после выборов??? "Армия, вира, мова" как были - так и есть, еще и усилено, санкции есть и усилено, цензура усилено, свободу слова усилено давление, тарифы рост как было ранее в 5-6 раз. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ по факту. Президент вроде бы другой, но он переобулся, а всё по факту осталось, как и было. Владимир Александрович Порошенко по факту. Был бы порох - было бы минимум так же. Уже показали, что от перестановки тел - результат не изменится, ну или нужны прям кардинальные сподвиги. Просто всё закручивается так, что в итоге может рвануть и снесут их всех, уж очень депрессивные настроения в обществе, но верхам плевать судя по всему.
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26.10.2021 09:42 Відповісти
Невже ця мавпочка вважає, що ракіровка виродків з кабміну якось вплине на каналізаційний рейтинг слуг неукраїнського народу?
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26.10.2021 07:24 Відповісти
Не треба казати "слуга" а реально паразити,вороги,брехуни ,шкідники народу.....так як Є!
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26.10.2021 07:56 Відповісти
 
 