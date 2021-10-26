Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу війська РФ чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ООС
Минулої доби, 25 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, біля Кам’янки ворог обстріляв позиції українських воїнів з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
У напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 26 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Біля Гранітного російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.
"Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ОС.
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Сьогодні, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення не сумісні з життям. Ще один дістав осколкове поранення
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Вони застосовують заборонену мінськими угодами зброю, вбивають наших військових, а Україна дотримується мінських домовленостей. Вибачте, але якийсь абсурд. Вони порушують, то і Україна має право. Гилить їх з усієї зброї що є і перетворювати в лайно!!!