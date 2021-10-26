Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу війська РФ чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ООС

Минулої доби, 25 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, біля Кам’янки ворог обстріляв позиції українських воїнів з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманця Головирцева, який воював на Донбасі, в російському Петербурзі засудили на 22 роки за вбивство місцевого курсанта

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 26 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Гранітного російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ОС.