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Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу війська РФ чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ООС

Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу війська РФ чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ООС

Минулої доби, 25 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, біля Кам’янки ворог обстріляв позиції українських воїнів з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 26 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Гранітного російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ОС.

Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу війська РФ чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ООС 01

Автор: 

безпілотник (4333) обстріл (29141) поранення (2814) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Воинам скорейшего выздоровления...
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26.10.2021 07:20 Відповісти
Одужання хлопцям.
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26.10.2021 07:31 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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26.10.2021 10:09 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення синам України

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26.10.2021 12:06 Відповісти
У Старомарьївці закріпились, прапор вивісили! ********** гатили по Гранітному всю ніч, на двадцять шосте, зі злоби. Це перший, мабуть, випадок,за часи зеленості, коли вперед, а не "розвод"!
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26.10.2021 16:57 Відповісти
Один Український військовий загинув...

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Сьогодні, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення не сумісні з життям. Ще один дістав осколкове поранення
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Вони застосовують заборонену мінськими угодами зброю, вбивають наших військових, а Україна дотримується мінських домовленостей. Вибачте, але якийсь абсурд. Вони порушують, то і Україна має право. Гилить їх з усієї зброї що є і перетворювати в лайно!!!
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26.10.2021 17:15 Відповісти
 
 