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Новини Агресія Росії проти України
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За вихідні спецмісія ОБСЄ зафіксувала понад 440 порушень "тиші" на Донбасі

За вихідні спецмісія ОБСЄ зафіксувала понад 440 порушень

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на вихідні понад 400 порушень припинення вогню на Донбасі. Найбільш напруженою була ситуація на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 25 жовтня.

Із вечора 22 до вечора 24 жовтня в Донецькій області СММ зафіксувала 406 порушень режиму припинення вогню, зокрема 60 вибухів (1 вибух у повітрі, 5 розривів боєприпасів і 54 вибухи невизначеного походження). Більшість порушень режиму припинення вогню сталася на ділянці розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) та біля неї вночі з 22 на 23 та з 23 на 24 жовтня, а також на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька) увечері 23 жовтня. За попередній звітний період в області зафіксовано 134 порушення режиму припинення вогню, із яких більшість також сталася в межах ділянки розведення в районі Петрівського.

Із вечора 22 до вечора 24 жовтня в Луганській області Місія зафіксувала 37 порушень режиму припинення вогню, зокрема 12 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень режиму припинення вогню сталася на схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська). За попередній звітний період в області зафіксовано 49 порушень режиму припинення вогню, при цьому всі вони також сталися поблизу ділянки розведення в районі Золотого.

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про Заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала загалом принаймні 67 390 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 18 549 вибухів, 14 241 невизначений боєприпас у польоті, 310 спалахів дульного полум’я та 270 освітлювальних ракет, а також щонайменше 34 020 черг і пострілів).

Автор: 

ОБСЄ (3512) звіт (414) Донбас (22357)


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26.10.2021 08:20 Відповісти
А як же ...

кожен день 3-4 порушення тиші?
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26.10.2021 08:47 Відповісти
 
 