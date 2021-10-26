Особистий лікар Саакашвілі про стан здоров'я політика: Госпіталізація поки не потрібна, але ситуація будь-якої хвилини може змінитися

Здоров'я Міхеіла Саакашвілі нині відносно задовільне і не потребує госпіталізації, але через голодування ситуація може стати критичною будь-якої миті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав журналістам у ніч на вівторок особистий лікар експрезидента Грузії Ніколоз Кіпшидзе.

"Стан здоров'я такий самий, як і вчора. У Саакашвілі спостерігаються стрибки артеріального тиску. Тести аналізів у нормі, але ситуація може змінитися будь-якої хвилини", - сказав Кіпшидзе.

Він повідомив, що на території Руставської в'язниці, де утримується Саакашвілі, вже кілька днів цілодобово чергує реанімобіль.

"Саакашвілі має намір продовжувати голодування поки зможе, але він категорично проти, щоб його перевезли до тюремної лікарні", - сказав особистий лікар.

У понеділок повідомлялося, що міністерка охорони здоров'я Грузії Катерина Тікарадзе доручила регулюючому агентству повторно вивчити матеріальну базу тюремної лікарні і надати свій висновок.

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"Якщо ця лікарня не задовольняє вимогам Міхеіла Саакашвілі, то під ризиком перебувають і інші пацієнти, які перебувають в ув'язненні. Для нас важливо, щоб інтереси всіх пацієнтів цієї лікарні були захищені", - сказала журналістам Тікарадзе.

Вона повідомила, що абсолютно безпідставними є твердження адвокатів Саакашвілі про відсутність у тюремній лікарні необхідного обладнання для проведення кваліфікованих досліджень стану здоров'я Саакашвілі.

"У лікарні є всі умови для прийому на госпіталізацію Саакашвілі, зокрема є комп'ютерна томографія, апарат Допплера, і пацієнту Саакашвілі в Руставській в'язниці будуть проведені дослідження цим мобільним апаратом", - сказала Тікарадзе.

Раніше в понеділок адвокат Георгій Гелгаурі повідомив, що лікарям з бригади реанімобіля в ніч на понеділок вдруге за вихідні довелося надати медикаментозну допомогу колишньому президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі, який перебуває у Руставській в'язниці та продовжує голодування вже 25-й день.

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Водночас адвокати наполягають на переведенні Саакашвілі на госпіталізацію до міської клініки високого класу.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі в одній із бесід з журналістами категорично заявив, що "в'язня Саакашвілі буде поміщено на госпіталізацію лише до тюремної лікарні, і для нього жодних привілеїв не буде".

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Наразі він перебуває у в'язниці в місті Руставі. Прокуратура винесла ухвалу про пред'явлення обвинувачення Саакашвілі за фактом незаконного перетину кордону.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання екс-президент вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.