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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Особистий лікар Саакашвілі про стан здоров'я політика: Госпіталізація поки не потрібна, але ситуація будь-якої хвилини може змінитися

Особистий лікар Саакашвілі про стан здоров'я політика: Госпіталізація поки не потрібна, але ситуація будь-якої хвилини може змінитися

Здоров'я Міхеіла Саакашвілі нині відносно задовільне і не потребує госпіталізації, але через голодування ситуація може стати критичною будь-якої миті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав журналістам у ніч на вівторок особистий лікар експрезидента Грузії Ніколоз Кіпшидзе.

"Стан здоров'я такий самий, як і вчора. У Саакашвілі спостерігаються стрибки артеріального тиску. Тести аналізів у нормі, але ситуація може змінитися будь-якої хвилини", - сказав Кіпшидзе.

Він повідомив, що на території Руставської в'язниці, де утримується Саакашвілі, вже кілька днів цілодобово чергує реанімобіль.

"Саакашвілі має намір продовжувати голодування поки зможе, але він категорично проти, щоб його перевезли до тюремної лікарні", - сказав особистий лікар.

У понеділок повідомлялося, що міністерка охорони здоров'я Грузії Катерина Тікарадзе доручила регулюючому агентству повторно вивчити матеріальну базу тюремної лікарні і надати свій висновок.

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"Якщо ця лікарня не задовольняє вимогам Міхеіла Саакашвілі, то під ризиком перебувають і інші пацієнти, які перебувають в ув'язненні. Для нас важливо, щоб інтереси всіх пацієнтів цієї лікарні були захищені", - сказала журналістам Тікарадзе.

Вона повідомила, що абсолютно безпідставними є твердження адвокатів Саакашвілі про відсутність у тюремній лікарні необхідного обладнання для проведення кваліфікованих досліджень стану здоров'я Саакашвілі.

"У лікарні є всі умови для прийому на госпіталізацію Саакашвілі, зокрема є комп'ютерна томографія, апарат Допплера, і пацієнту Саакашвілі в Руставській в'язниці будуть проведені дослідження цим мобільним апаратом", - сказала Тікарадзе.

Раніше в понеділок адвокат Георгій Гелгаурі повідомив, що лікарям з бригади реанімобіля в ніч на понеділок вдруге за вихідні довелося надати медикаментозну допомогу колишньому президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі, який перебуває у Руставській в'язниці та продовжує голодування вже 25-й день.

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Водночас адвокати наполягають на переведенні Саакашвілі на госпіталізацію до міської клініки високого класу.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі в одній із бесід з журналістами категорично заявив, що "в'язня Саакашвілі буде поміщено на госпіталізацію лише до тюремної лікарні, і для нього жодних привілеїв не буде".

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Наразі він перебуває у в'язниці в місті Руставі. Прокуратура винесла ухвалу про пред'явлення обвинувачення Саакашвілі за фактом незаконного перетину кордону.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання екс-президент вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.

Автор: 

Грузія (1852) здоров’я (446) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+6
так можно сказать почти про каждого здорового человека - "Пока все в норме, но ситуация может измениться в любую минуту"
Врач Миши жжет..
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26.10.2021 08:12 Відповісти
+4
нам все равно.
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26.10.2021 08:15 Відповісти
+3
В Набережных Челнам взорвался дом,разрушены верхние этажи и не подлежат ремонту...Бедный газ Путлера...Отравили Новичком...
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26.10.2021 08:13 Відповісти
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А что еще может сморозить - личный врач Саакашвили.
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26.10.2021 08:12 Відповісти
так можно сказать почти про каждого здорового человека - "Пока все в норме, но ситуация может измениться в любую минуту"
Врач Миши жжет..
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26.10.2021 08:12 Відповісти
В Набережных Челнам взорвался дом,разрушены верхние этажи и не подлежат ремонту...Бедный газ Путлера...Отравили Новичком...
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26.10.2021 08:13 Відповісти
ты уже с работы пишешь?


Мне вас не жаль...

Удачи,поехал я работу работать..тошнит от вас...

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26.10.2021 08:16 Відповісти
Мой Самсунг может все...и вход в инет даже из машины...не ПАРЬСЯ
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26.10.2021 08:17 Відповісти
так ты за рулем пишешь?
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26.10.2021 08:18 Відповісти
у них там каждый день что-то или падает или взрывается.
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26.10.2021 08:16 Відповісти
Срочно освободить Михо и отправить в Набережные Челны...Михо рехВОРмирует все в этой жизни для братского рюсскага народа...
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26.10.2021 08:15 Відповісти
нам все равно.
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26.10.2021 08:15 Відповісти
вот плюсую каким он вобще боком к новостям Украины?
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26.10.2021 08:17 Відповісти
Нам взагалі фіолетово. Тут своїх проблем до біса
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26.10.2021 08:24 Відповісти
Вы там определитеcь нужно или не нужно?
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26.10.2021 08:25 Відповісти
каждому зеку по личному врачу!
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26.10.2021 08:26 Відповісти
Говорят, что Михо уже 🐔 и ему практолог нужен для осмотра и лечения.. Пострадал он, и урки загнали его под шконку. Карлсон просил своего адвоката, чтобы тот принес ему болшуууую банку вазелина. Зачем ему такая большая банка?
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26.10.2021 08:45 Відповісти
а про кого это
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26.10.2021 08:30 Відповісти
у и где-же те лошары, которые до сих пор дрочат на портрет Михо, а сами палец о палец на ударили, что-бы помочь своему жирному мессие?
Почему до сих пор не скинулись по 10 копеек и не купили Карлсону клетчатое одеяло? Говорят, сильно помогает таким, как он.
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26.10.2021 08:38 Відповісти
"у и где-же те лошары,"
которые привезли Михо в Украину попиарились на нём, покрасовались с ним в обнимочку???
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26.10.2021 11:06 Відповісти
Даже эти лошары поняли, что Михо грош цена в базарний день и не скинулись по 10 копеек. И теперь Карлсоном пользуются его сокамерники.
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26.10.2021 11:38 Відповісти
як там наші бійці в шпиталях і лікарнях? Як наші Герої, яких влада запроторила в тюрми по сфабрикованих справах? Вони всим забезпечені? У Міхо є дві жінки і 5% придурків в Україні разом з посадовими особами і ціле міністрество простих реформ і вони за нього самі потурбуються.
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26.10.2021 08:38 Відповісти
тю...а шо,в грузии клетчатые одеяла не используют?
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26.10.2021 08:39 Відповісти
А Дівуля і Впанько Садовий не поїхали витягувати корифана з кічі? Чи тільки фраєра тут, в Україні, там стрьомно?
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26.10.2021 08:53 Відповісти
А почему не дежурит санитарный вертолет? В реанимобиле может укачать.
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26.10.2021 08:55 Відповісти
ааа, карслон-крыша-кокаин-хинкали-галстук-ненавижу-караульчик.
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26.10.2021 09:02 Відповісти
У ***** методичку спёр?
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26.10.2021 11:07 Відповісти
Интересно, кто за Михо будет следующим голодать в тюрьме? Наш Вова, или кто-то другой?
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26.10.2021 09:16 Відповісти
ваш вова-хуйло після Гааги на єлектро-стільці мабуть посидить.
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26.10.2021 11:10 Відповісти
а вчера говорили что у него один показатель как у трупа. не прокатило?
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26.10.2021 09:19 Відповісти
Дайошь почасовой отчет о здоровье михо. Мало,очень мало новостей на Цензоре.
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26.10.2021 09:22 Відповісти
Враження таке,що Міхо поїхав туди пройти курс лікування голодом і трохи схуднути...Іншої причини не бачу...
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26.10.2021 09:47 Відповісти
 
 