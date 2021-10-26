734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні
В Україні зафіксовано 19 120 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 26 жовтня. Також за минулу добу зафіксовано 734 летальні випадки – це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії. Раніше рекордну добову смертність від COVID-19 було зафіксовано 22 жовтня - 614 летальних випадків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 7 млн українців отримали 2 дози вакцини від COVID-19! Загалом проведено більше 16 млн щеплень!
За добу 25 жовтня в Україні:
зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1414, медпрацівників – 338);
254 920 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 185 786 людей, повністю імунізовані - 69 134 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2939 осіб;
летальних випадків – 734;
одужало – 9738 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 803 159 осіб;
одужало – 2 390 112 осіб;
летальних випадків – 64 936;
проведено ПЛР-тестувань – 14 082 277.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, з них отримали одну дозу – 9 151 478 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 210 280 щеплень.
94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.
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С чего вы взяли что не ищут? роют как сумасшедшие - это огромные деньги.
по этим дорогам можно очень быстро умерших к крематорию довести
Зе-поддонки устоили армагедон
и вострубил третий ангел и имя ему сатана ковид 19))
Так что ковид сегодня на втором месте. Пока во всяком случае.
Трагічні / сумні цифри, як приклад.
Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) включив Україну до списку країн з 4-м «найвищим рівнем небезпеки» через ситуацію з поширенням COVID-19. Про це повідомляє CNN.
Стидоба...
Якщо 7 млн повністю привиті, а всього зроблено прививок 16 млн, то тих, хто привитий лише одною дозою буде 16 - 7*2 = 2 млн, а не 9 млн. В школу нафіг, в 5 клас...
Предыдущий президент заботился о своем народе, да, не без изьянов, но такого лютого треша, как сейчас во всей вертикали власти и структуре медсистемы я не помню.
Врут с экранов все, что все хорошо, что цены не растут, что газа хватает, что кислорода достаточно, что все под контролем. А по факту, каждое утро, новый рекорд!
Царство небесное!
Рівень вакцинації як у африканських країн
в больнице есть всё. за деньги.
гомо советикус во-первых верят, что с ними ничего не случится, если они не привьются и не будут носить маску, мыть руки, чистить зубы, стричь ногти. а во-вторых верят, что их должны лечить за счет налогоплательщиков.
Нам ЗЕ-лечка светит!
Нам хлеба не надо
Больнички долой !
Дороги давай !
Что б трупы удобнее было возить...
Абсолютно не была проведена работа по пропаганде прививок. Завезли, но не объяснили людям как это важно...
А сейчас студенты маски понатягивали в маршрутках, мои вы заи...
радуйтесь, что у ковида такая низкая смертность, а то все совки бы вымерли
давайте лошары73%, смейтесь с чемпионства