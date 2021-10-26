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Новини Коронавірус і карантин
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734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

В Україні зафіксовано 19 120 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 26 жовтня. Також за минулу добу зафіксовано 734 летальні випадки – це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії. Раніше рекордну добову смертність від COVID-19 було зафіксовано 22 жовтня - 614 летальних випадків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 7 млн українців отримали 2 дози вакцини від COVID-19! Загалом проведено більше 16 млн щеплень!

За добу 25 жовтня в Україні:

734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 01 зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1414, медпрацівників – 338);

734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 01 254 920 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 185 786 людей, повністю імунізовані - 69 134 людини.

Також за минулу добу:

734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 01 госпіталізовано – 2939 осіб;

734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 01 летальних випадків – 734;

734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 01 одужало – 9738 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У трьох областях червоний рівень епіднебезпеки буде 100% запроваджено найближчими днями, - Ляшко. ВIДЕО

За весь час пандемії в Україні:

734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 01 захворіло – 2 803 159 осіб;

734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 01 одужало – 2 390 112 осіб;

734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 01 летальних випадків – 64 936;

734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 01 проведено ПЛР-тестувань – 14 082 277.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, з них отримали одну дозу – 9 151 478 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 210 280 щеплень.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.

734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 10
734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 11
734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 12

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+45
Ковид -фонд был расстрачен на дороги. В стране уже нехватает коек, кислорода и т.д.
Зеленского нужно судить!
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26.10.2021 08:17 Відповісти
+32
Такими темпами и гидрант скоро без лохтората останется, а порохоботы то они такие еще в сентябре все вакцинировались.
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26.10.2021 08:24 Відповісти
+28
Чемпионы по борьбе с коронавирусом походу взяли таки сегодня первое место в Европе
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26.10.2021 08:20 Відповісти
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В умах людей победила идея прививок как единственного средства против Ковида. Лекарства можно сказать даже не ищут. Я с этим не согласен.
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26.10.2021 08:41 Відповісти
Так іщі, якшо ти такий розумний. Хто тобі не дає?)
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26.10.2021 08:46 Відповісти
Вы не в курсе. Над созданием лекарств от ковид фарма работает. Но это процесс не кофэ по утру сварганить. Да и противникам вакцин это принципиально не подходит. Та же фарма, что и вакцины создавала. Им доверять нельзя. Барыги.
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26.10.2021 08:47 Відповісти
Стадо на скотобойню загоняют плетью. Вирус - плеть, цифровой контроль - скотобойня.
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26.10.2021 09:04 Відповісти
А ты пропагандон *****.
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26.10.2021 09:09 Відповісти
А ты просто пропитый рубль на гандон.
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26.10.2021 09:17 Відповісти
Бояра и беспорядочеые половые связи до добра не доводят.
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26.10.2021 09:23 Відповісти
Заметно.
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26.10.2021 09:28 Відповісти
Который даже не сообразит, что цифровой контроль - мечта кремлядина, и который варится в информационном пузыре, не подозревая, что в Москве цифровой контроль продвинули намного дальше.
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26.10.2021 09:26 Відповісти
Тебе видней. Из за паребрика.
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26.10.2021 09:42 Відповісти
Это у тебя лоб уперся в паребрик. Антиглобократы описывают надпоребриковый элитаризм.
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26.10.2021 09:54 Відповісти
вчера началась процедура признания ВОЗ первого лекарства от Ковида.
С чего вы взяли что не ищут? роют как сумасшедшие - это огромные деньги.
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26.10.2021 10:29 Відповісти
Лекарства от вирусов пока в принципе не существует. Есть пара препаратов, которые вроде как доказали небольшую эффективность и всё. С вирусами всё дюже сложно, ковид - просто один из них.
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26.10.2021 10:30 Відповісти
В живых останутся только Шариковы и Швондеры,а Шаондер пойдет по квартирам профессора Преображенского... забирать комнаты в фонд профессора Зеленского
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26.10.2021 08:42 Відповісти
Жесть, такими темпами мы и на первое место в мире выйдем.
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26.10.2021 08:44 Відповісти
Погибло 12 ч - по всей стране объявили траур. Погибло 750 - никакого траура . Где логика.?7
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26.10.2021 08:45 Відповісти
это был их сознательный выбор! поднимите мои посты за месяц- 2- 3 назад. Я предупреждал о таком повороте событий и что же выбрал наш высокообразованный, высокоинтеллектуальный нарид? Бубочку и сплетни русо-фашистских ботов? ну то и какой им траур?
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26.10.2021 09:08 Відповісти
Когда цифровая система, на которую ты подписался вместе с вакциной, тебе выдаст ноль, то же самое скажут и о тебе. Поддался трансгуманистической пропаганде. Вирус убъет 200 000, цифровой концлагерь убъет много миллионов и многим миллионам не позволит родиться.
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26.10.2021 10:03 Відповісти
А что там с Землей? Упал кто-то с ее плоского края? Уже должны были?
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26.10.2021 14:23 Відповісти
На твоем лбу можно хоть парад ********** проводить, хоть глобальное потепление коронавирусом лечить. Нельзя только статистику показывать. Дергает черта от святой воды.
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26.10.2021 14:59 Відповісти
В спам животнає
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26.10.2021 15:21 Відповісти
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26.10.2021 08:45 Відповісти
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26.10.2021 08:46 Відповісти
Где-то они правы. Антиваксов все меньше и меньше во всех смыслах.
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26.10.2021 09:21 Відповісти
Як казав колись Степан Андрійович Бандера,....у страху Очі великі...,а нам робить своє....
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26.10.2021 08:49 Відповісти
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26.10.2021 08:50 Відповісти
То-то зе и Ко такие сильные! мыслей у них никаких нет, только инстинкты: хватать, жрать, гадить.
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26.10.2021 19:12 Відповісти
Когда ковидные деньги тратят на дороги а не медицину
по этим дорогам можно очень быстро умерших к крематорию довести
Зе-поддонки устоили армагедон
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26.10.2021 08:51 Відповісти
Просто на дорогах их проще разворовать, там годами наработанные схемы.
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26.10.2021 08:53 Відповісти
Если верить ВОЗ и ее прогнозам,выходит что Ковидов мутирующих уже больше 4 десятков...вопрос простой...вакцины успевают делать за Мутантами,типа Пффайзер и прочий Шмурдяк,и мутанты дохнут быстрее нового мутанта?
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26.10.2021 08:56 Відповісти
Треба щоб після кожного кілометра тих доріг Великого крадівництва стояла вартість цього кілометр в грошах, і кількість померлих від ковіду за час будівництва цього кілометра
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26.10.2021 10:22 Відповісти
почему в окне и в магазах люди и нет трупов..и пробег у киеве и сборище дураков в одессе антиковидови зомбаки
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26.10.2021 08:53 Відповісти
в основном трупы в магазинах пока не валяются - удел антиковидников - морг или ивл в реанимации ... а скорые - каждые 5 минут мотаются - это да, есть - по этому армагеддец отслеживается!
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26.10.2021 09:11 Відповісти
люди в секонде и в маркете как всегда-- нема тут морга и ковидовых зомбаков..пиар фейк сми скорее всего если б не инет ни кто б и не знал об нем..
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26.10.2021 13:44 Відповісти
у меня окна выходят на одну из центральных дорог Киева. Скорых больше чем обычно, это режет глаз.
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26.10.2021 10:22 Відповісти
пруф...отгорожывай киев тогда..нам ваши трупы зомби не нужны.......
и вострубил третий ангел и имя ему сатана ковид 19))
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26.10.2021 13:42 Відповісти
Ты сколько раз видел в окно трупов умерших от сердечно-сосудистых заболеваний?
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26.10.2021 10:54 Відповісти
значит фейк постановка..жидомассонов
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26.10.2021 13:41 Відповісти
Иди, закрывай аптеки, жуй подорожник и лечись уринотерапией.
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26.10.2021 14:00 Відповісти
А сколько всего умерших и сколько из них ковидных. Или у нас только от ковида умирают?!
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26.10.2021 08:54 Відповісти
Американські дослідники виявили, зокрема для України скільки насправді помирає від ковіду. Виявилося, що офіційна статистика занижена приблизно у 3 рази
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26.10.2021 10:26 Відповісти
В 2019 за день в среднем умирало 1592 человека, из них 1100 от сердечно-сосудистых заболеваний, 240-250 от всех видов онкологии.
Так что ковид сегодня на втором месте. Пока во всяком случае.
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26.10.2021 14:02 Відповісти
Невже крім слова =рекорд=, яке вже і в борщі і в каші, не здатні написати нормально ?

Трагічні / сумні цифри, як приклад.
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26.10.2021 08:57 Відповісти
що пані антивакцеру не подобають такі "файні" РЕКОРДИ КМСів по боротьбі з Короною ?
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26.10.2021 10:08 Відповісти
Можна написати "Очікуваний результат зусиль антиваксерів." Так краще?
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26.10.2021 11:55 Відповісти
США віднесли Україну до країн з «найвищим рівнем небезпеки» через ситуацію з COVID-19.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) включив Україну до списку країн з 4-м «найвищим рівнем небезпеки» через ситуацію з поширенням COVID-19. Про це повідомляє CNN.
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26.10.2021 08:58 Відповісти
Армейский Защитный комбинезон по ОМП поможет любому из вас...Зуб даю...Если защищал в Ссре дохлом от ядерного пепла Димки Сикелева,защитит и от Ковида...
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26.10.2021 09:01 Відповісти
"ковид - это выдумка!" кричали они... "вакцинация нарушает мои конституционные права!" кричали они...
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26.10.2021 09:04 Відповісти
А взагалі і люди самі винуваті. Я наведу приклад за моїм спостереженням із життя в одному продуктовому маркету дуже всім знайомому люди не дотримуються дистанції біля каси. Так про що казати про інше. Одна справа коли знаходиться на повітрі а коли знаходиться в будівлі де є масове скупчення людей
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26.10.2021 09:08 Відповісти
Грамотеї
Стидоба...
Якщо 7 млн повністю привиті, а всього зроблено прививок 16 млн, то тих, хто привитий лише одною дозою буде 16 - 7*2 = 2 млн, а не 9 млн. В школу нафіг, в 5 клас...
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26.10.2021 09:11 Відповісти
Хоч щось треба робити! Самий простий спосіб - перевести учнів та студентів на дистанційне навчання. Діти дуже швидко переносять вірус з тісних класів до дому: до батьків та бабусів і дідусів. Також в транспорті повно молоді, здебільшого без масок. Як канікули закінчились - одразу пішов спалах.
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26.10.2021 09:48 Відповісти
уже не дети быстро переносят вирус а вакцинированные со своими бумажками
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26.10.2021 10:19 Відповісти
Цифирьки правильные, интерпретация корявая: 9 151 478 - 7 058 802 = 2 млн
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26.10.2021 09:53 Відповісти
Не, не то. Они просто написали капитан очевидную вещь, что 9 млн людей привито, и 9 млн из них привито первой дозой. Ну это логично. Даже те, у кого две дозы, первая доза тоже была. Но тупо, это и так понятно.
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26.10.2021 12:24 Відповісти
Вони написали не "ПЕРШУ дозу", а "ОДНУ дозу", чим і ввели в оману пильного українського читача, якого вже давно привчили скрізь шукати підступ і намагання вішати локшину на вуха
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26.10.2021 14:30 Відповісти
Я вмію читати між рядків)
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26.10.2021 14:34 Відповісти
Мы никогда не узнаем, какая была бы ситуация, оставив бы украинцы Порошенко у руля. Но, то, что сейчас происходит, просто уничтожение народа.
Предыдущий президент заботился о своем народе, да, не без изьянов, но такого лютого треша, как сейчас во всей вертикали власти и структуре медсистемы я не помню.

Врут с экранов все, что все хорошо, что цены не растут, что газа хватает, что кислорода достаточно, что все под контролем. А по факту, каждое утро, новый рекорд!

Царство небесное!
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26.10.2021 09:12 Відповісти
Угу.. "Гражданских отсечь" вот его забота.
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26.10.2021 09:15 Відповісти
І все? Тю..., а де барига, де мародер? Що так, іссякло?
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26.10.2021 10:29 Відповісти
Что ты хочешь тем сказать ? что Петро не говорил таких слов "отсечь гражданских" ?
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26.10.2021 11:36 Відповісти
Я не проте чи казав, чи не казав. Я про твій репертуар. Оскуднів, притух, іссяк, одним словом...
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26.10.2021 13:30 Відповісти
З пысны слов не викенеш. А особливо тих які дуже чітко розкривають суть того ригівського, медведчуковського поплічника.
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26.10.2021 13:54 Відповісти
Це коли ваші кричали ;Рукі прочь ат Шарія!;?
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26.10.2021 12:07 Відповісти
Шарій це той "штемп" якому Петро та його кум Юрчик шили державну справу ? тому Петру і кричали те що ти запитуєш?
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26.10.2021 12:24 Відповісти
Я знав що ти любитель ;шаріков;.
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26.10.2021 12:26 Відповісти
Ну так що Петро зробив "шарику", що йому кричали? Відкрив справу за зраду, за *********** чи що там Порошенко зробив? Пальчиком так грізно посварив "ну ну ну" ?
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26.10.2021 12:29 Відповісти
Нагадую, що скорочення місць у лікарнях, скорочення персоналу у лікарнях, скорочення самих лікарень відбулось саме при ****** Потроху - цілеспрямовано і системно, задля скорочення витрат на медицину під ярликом "оптимізації". Зелень, звісно, нічого не стала міняти - бо така сама жадна до крадіжки бюджетних грошей і до того ж тупа, нездатна порахувати наслідки. До речі, найгірший чинник високої смертності зараз - це відсутність кваліфікованої первісної діагностики. Двоє знаймомих потрапили у палату для важких ковідників лише тому, що "сімейні"лікарі не дали направлення на госпіталізацію, бо побачили у хворих "просте ОРВІ", і час було втрачено. Нагадати, хто у першу ланку медичної допомоги, де діагностика принципово надважлива, засунув колишніх цехових терапевтів, які ніц не знають, і виключив лікарів зі складу екіпажів "швидкої допомоги"? Це ж робилось не з дурі, а цілком свідомо.
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26.10.2021 09:25 Відповісти
Ах, а хто дільничими терапевтами працював до сімейників?
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26.10.2021 12:27 Відповісти
С Супрун у руля МОЗ было бы еще хуже
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26.10.2021 09:28 Відповісти
согласен, она не умела принимать жестких решений, слишком либеральная для нашей страны.
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26.10.2021 10:24 Відповісти
Гірше не має куди. Те, що зараз у нас - це дно
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26.10.2021 10:33 Відповісти
Порошенко не смог убедить проглосовать за него во 2 туре, с чего бы он смог убедить антиваксов?
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26.10.2021 10:23 Відповісти
Саме так. Усе пізнається у порівнянні. От https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-per-capita?tab=map&time=latest&country=~OWID_WRL карта світу вакцинації

Рівень вакцинації як у африканських країн

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26.10.2021 10:30 Відповісти
Я не бачу інших винних у трагедії, ніж владу. Можна, звичайно, обвинувачувати саме населення, але люди мруть не стільки від хвороби, скільки від нестачи ефективних ліків, також надважливого кисню, нестачі персоналу, поганої організації роботи лікарень. Вина влади незаперечна.
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26.10.2021 09:14 Відповісти
ты уже придумал лекарство от ковида? вообще с луны свалился?
в больнице есть всё. за деньги.

гомо советикус во-первых верят, что с ними ничего не случится, если они не привьются и не будут носить маску, мыть руки, чистить зубы, стричь ногти. а во-вторых верят, что их должны лечить за счет налогоплательщиков.
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26.10.2021 09:39 Відповісти
Тут многие принципиально не приемлют восстановление и строительство дорого. А зря. Тот кто хотябы раз ехал в нашей скорой в больницу по плохой, убитой дороге, меня поймут. Тут есть два момента на мой взгляд. Воровство на строительстве, это плохо. А вот новые и отремонтированные дороги, это хорошо.
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26.10.2021 09:15 Відповісти
Нам солнца не надо !
Нам ЗЕ-лечка светит!
Нам хлеба не надо
Больнички долой !
Дороги давай !
Что б трупы удобнее было возить...
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26.10.2021 13:58 Відповісти
Помнишь старый анекдот про дураков и дороги? Так вот. Заставь еще дурака и молиться. Так он себе весь лоб расшибет.
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26.10.2021 14:05 Відповісти
Это кошмар и в голове не укладывается...
Абсолютно не была проведена работа по пропаганде прививок. Завезли, но не объяснили людям как это важно...
А сейчас студенты маски понатягивали в маршрутках, мои вы заи...
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26.10.2021 09:27 Відповісти
Ну да, ну Да , а владу , кто избрал ,или она с Марса
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26.10.2021 09:35 Відповісти
Хто б владу не вибрав, влада несе ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за країну. Інакше вона НЕ влада, і її існування і утримання коштом платників податків не має сенсу.
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26.10.2021 09:39 Відповісти
Маски носить не хотим, вакцинироваться не хотим, и это нормально. Ведь это выбор людей. К сожалению лекарство против хронической тупости еще не изобретено.
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26.10.2021 09:37 Відповісти
карма она такая.
радуйтесь, что у ковида такая низкая смертность, а то все совки бы вымерли
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26.10.2021 09:38 Відповісти
Из личного опыта общения--самые антиваксеры избиратели зеленского. По всей видимости слабоумие непосредственно влияет на действия и решения. А теперь ,,порохоботы,, оплачивают спасение и лечение этих имбицилов. Все имхо.
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26.10.2021 10:29 Відповісти
Надо в кацапской теме енота запостить. Может поможет.
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26.10.2021 10:30 Відповісти
А что это не видно антиваксеров в комментариях? Наверное, бухают на радостях...
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26.10.2021 10:32 Відповісти
зеленский - это доктор смерть!
давайте лошары73%, смейтесь с чемпионства
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26.10.2021 11:45 Відповісти
синьор КОВИДОМОР
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26.10.2021 13:58 Відповісти
Привитые сейчас дадут прирост заболеваемости и скомпрометируют идею вакцинации.Иммунитет,хоть какой то будет через 21 день и 21 после второй прививки наберет проектную силу.Но многие зацепят ковид в очередях.Добавляет также новая традиция обмывать успешную прививку тут же всей бригадой,что убивает прививку почти сразу.
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26.10.2021 18:55 Відповісти
Ужас еще в том,что как любая инфекция защита - дистанция,маски,изоляция.Это уменьшает постепенно передачу вирусов и эпидемия затухает.Но такие меры требуют либо палки,либо мозгов.Ни того ни другого у нас нет.
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26.10.2021 19:00 Відповісти
Ну ось і відгукнулася антивакцинна пропаганда, яку підхопили наші любителі теорії плоскої Землі...
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26.10.2021 20:55 Відповісти
Антивакцинаторы виноваты в том, что сейчас происходит! Не сложно пойти и вакцинироватся. Даже если заболеете - перенесете на ногах!
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26.10.2021 23:04 Відповісти
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