734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

В Україні зафіксовано 19 120 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 26 жовтня. Також за минулу добу зафіксовано 734 летальні випадки – це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії. Раніше рекордну добову смертність від COVID-19 було зафіксовано 22 жовтня - 614 летальних випадків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 7 млн українців отримали 2 дози вакцини від COVID-19! Загалом проведено більше 16 млн щеплень!

За добу 25 жовтня в Україні:

зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1414, медпрацівників – 338);

254 920 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 185 786 людей, повністю імунізовані - 69 134 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2939 осіб;

летальних випадків – 734;

одужало – 9738 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 803 159 осіб;

одужало – 2 390 112 осіб;

летальних випадків – 64 936;

проведено ПЛР-тестувань – 14 082 277.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, з них отримали одну дозу – 9 151 478 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 210 280 щеплень.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.





