Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 жовтня у світі зареєстрували 335 244 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5296 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 244 838 122 випадки інфікування, з них 335 244 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померло вже 4 970 301 особа, з них 5296 за минулу добу.







Побороли хворобу та вилікувалися 221,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 3-тю, за летальними випадками – 4-ту та 2-гу позицію відповідно.



