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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 жовтня у світі зареєстрували 335 244 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5296 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 244 838 122 випадки інфікування, з них 335 244 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померло вже 4 970 301 особа, з них 5296 за минулу добу.

Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 221,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 734 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 3-тю, за летальними випадками – 4-ту та 2-гу позицію відповідно.

Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Этого не случилось бы
если бы в асфальт закатать не ковидные деньги
а партию приСлуг олигархов вместе с Беней,мервечуком,Ахметкой..
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26.10.2021 08:57 Відповісти
+6
Украина пасет задних из-за антивакцинальной пропаганды всепропальщиков,из-за сопротивления семейных врачей.Старики,да и врачи толком не умеют пользоваться электронными кабинетами.А ведь старшее поколение -самое слабое звено.И оно вымирает неестественной смертью из-за Бюрократии и неправильного алгоритма вакцинации именно стариков.У каждого семейного врача есть на руках договоры с телефонами несчастных стариков.Неужели медсестре семейного врача трудно обзвонить их ,назначить вакцинацию,либо в медзакладе,либо на дому?На выборах,я извиняюсь ,к каждому с урной подъедут,только разреши, а тут -неразрешимая проблема?Подключить волонтеров с транспортом,студентов медвузов? Ради спасения дедушек и бабушек?
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26.10.2021 09:18 Відповісти
+5
Стадо немедленно надо загонять на прививки! Как в Италии, как в Испании и во всех цивилизованных странах Дуракам, куда ни глянь, все вредит и свобода в том числе! Не зря говорят, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
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26.10.2021 09:46 Відповісти
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По состоянию на утро 23 октября

???
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26.10.2021 08:34 Відповісти
ага
- если опубликовать сегодняшние цифры то начнется паника
- даже Цензор не решился..
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26.10.2021 08:38 Відповісти
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26.10.2021 10:41 Відповісти
Старые данные, сегодня все вдвое хуже.
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26.10.2021 08:42 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/
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26.10.2021 08:43 Відповісти
Украина на 6 месте.
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26.10.2021 08:47 Відповісти
Украина - на втором месте в Европе
по суточной смертности от COVID-19
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26.10.2021 08:56 Відповісти
Так треба ще враховувати те що смертність по іншим хворобам розкидуюють
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26.10.2021 08:43 Відповісти
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26.10.2021 08:45 Відповісти
Якщо враховувати підтасовку статистики, то ми точно вже давно на першому. А хто в нас барига і мародер та наживався на ковіднім фонді? Де там нацсуки і різні борцуни "партіоти"?
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26.10.2021 08:45 Відповісти
«чемпіонами» з коронавірусу тепер займеться НАБУ, шукатиме зниклі мільярди гривень
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26.10.2021 08:51 Відповісти
А ти для чого? По яких справах в Україні? Чекаєш?
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26.10.2021 09:42 Відповісти
Этого не случилось бы
если бы в асфальт закатать не ковидные деньги
а партию приСлуг олигархов вместе с Беней,мервечуком,Ахметкой..
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26.10.2021 08:57 Відповісти
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26.10.2021 09:12 Відповісти
Тре локдаун для всіх
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26.10.2021 09:06 Відповісти
Украина пасет задних из-за антивакцинальной пропаганды всепропальщиков,из-за сопротивления семейных врачей.Старики,да и врачи толком не умеют пользоваться электронными кабинетами.А ведь старшее поколение -самое слабое звено.И оно вымирает неестественной смертью из-за Бюрократии и неправильного алгоритма вакцинации именно стариков.У каждого семейного врача есть на руках договоры с телефонами несчастных стариков.Неужели медсестре семейного врача трудно обзвонить их ,назначить вакцинацию,либо в медзакладе,либо на дому?На выборах,я извиняюсь ,к каждому с урной подъедут,только разреши, а тут -неразрешимая проблема?Подключить волонтеров с транспортом,студентов медвузов? Ради спасения дедушек и бабушек?
показати весь коментар
26.10.2021 09:18 Відповісти
Стадо немедленно надо загонять на прививки! Как в Италии, как в Испании и во всех цивилизованных странах Дуракам, куда ни глянь, все вредит и свобода в том числе! Не зря говорят, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
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26.10.2021 09:46 Відповісти
Дебілоїди ширануті, хтось чув щось про масштабні захворювання українських заробітчан у тій же Польщі, яка навіть і не думає, вносити нас у червоний список, от вам і вся правда, від нашої влади, мізки включіте, зараз не перший день (коронобесія) хоча, до кого я звертаюся...
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26.10.2021 10:37 Відповісти
 
 