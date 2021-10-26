Арахамія щодо заяви Данілова про "жорстку президентську республіку": Це особиста позиція секретаря РНБО, запиту суспільства немає
Ідея перетворення України з парламентсько-президентської республіки на жорстку президентську – особиста ініціатива секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова. Такі питання мають обговорюватись на референдумі, якщо буде запит суспільства.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі одного з українських каналів.
"Це – особиста позиція Данілова. Наскільки мені відомо, цю інформацію він ні з ким не погоджував. Це його особиста думка", – прокоментував Арахамія ідею Данілова про президентську республіку.
Глава СН вважає, що питання про форму правління мають вирішуватись виключно на референдумі.
"Теоретично, якщо суспільство має таку потребу, то це можна вирішувати на референдумі. Але, наскільки мені відомо, такої потреби немає, навіть великої дискусії в суспільстві немає. Це просто слова Данілова, які не мають жодної компанії", – додав Арахамія.
Нагадаємо, 25 жовтня Данілов заявив, що виступає за жорстку президентську республіку, в якій глава держави очолює виконавчу гілку влади. На його думку, за такої форми правління "є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде".
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Ибо должность у секретаря СНБО не выборная, а НАЗНАЧАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ Украины, соответственно президент назначил на эту должность человека с АНАЛОГИЧНОЙ своей, точкой зрения! И если Данилов, что-то перднет, то это означает, что де-факто, он высказал точку зрения Зеленского!!!!!!
А теперь попробуйте рассказать, что это не так!
Невмирущi вы наши
Доли в компании "Синтез Ойл", которая после смены власти в 2019 году начала зарабатывать на поставках угля на ГП "Центрэнерго" с наценкой, имеют не только структуры бизнесмена Игоря Коломойского, но и жена председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
"Схемы" установили, что эта компания поставила каждую четвертую тонну угля на "Центрэнерго": за полгода работы с госкомпанией - с октября 2019-го до марта 2020 года - доля "Синтез Ойл" в поставках сырья составила более 25%. Общая сумма контрактов превысила 1,6 млрд грн.
При этом, цены на уголь от этого поставщика иногда отличались от среднерыночных. Например, в январе 2020-го "Центрэнерго" покупало у "Синтез Ойл" тонну угля марки "Г" и "Т" за 2,2 тысячи грн, в то время, как на рынке можно было приобрести за 1,85 тысячи грн, то есть, дешевле на 20%.
То есть - узурпатор.
- даже идиот Арахамия вынужден нивелировать слова полного кретина, секретаря СНБО Данилова
- в Украине никогда не было царей - а на родине Данилова всегда..
Соответственно, у нас есть Данилов, которого назначил на должность Клоун и назначил потому, что его точка зрения совпала с его собственной.... А значит, что вся срань, которую вещает Данилов, совпадает с точкой зрения Клоуна!!!!! В противном случае, сам Клоун должен был выйти и сказать, что вот тут я с Даниловым не согласен или даже снять с должности если он сказал уж слишком зашкварное.
НО Клоун как всегда прячется и они продолжают играть в игру, в которую играли на выборах, когда обещания раздавал не Клоун, а члены его команды, что давало возможность наобещать прямо противоположное, а потом заявить "Я этого не обещал, они просто высказывали свое мнение...". Сейчас происходит та же хрень - все "высказывают свое мнение", а по факту прощупывают почву, прокатило/непрокатило...
Поэтому назначаемый чиновник, или молчит в тряпочку или говорит, но все что он сказал = тому что это сказал тот кто его назначил! Это аксиома, все остальное - лапша на уши!!!
Они как бы в спарке работают (а-ля "Хороший полицейски, Плохой полицейский"): Выскочил один - ляпнул зашквар, вышел другой и заявляет, что то мол его личное мнение... (Раньше Арахамчик по зашкварам специализировался, но видимо решили, что с него хватит и дали ему роль "хорошего полицейского")
Имеет или не имеет он права озвучивать ее публично, зависит от очень многих факторов и условностей. Например должностных инструкций или кодекса этики (я работал в компании, где топы подписывали такой документ)
Как, почему и зачем назначили именно Данилова на должность секретаря СНБО - мы не знаем. Именно это и есть одна из главных проблем Украины - мутные, договорные назначения непонятных личностей. А что они потом говорят ... , то уже такое. Адекватные судят по поступкам, а не по словам.
Вещает ли Данилов идеи Зеленского? Это не важно. Думаю уже всем адекватным понятно, что Зеленский - это не тот человек в котором нуждается Украина. История в очередной раз показывает нам, что
кухаркаклоун не может управлять государством. Поэтому весь словесный понос его назначенцев - не более чем белый шум.
Как это не важно?! Еще скажите "Какая разница"!! Важно и очень! Поскольку до сих пор есть идиоты полагающие что "царь хороший, то бояре плохие", забывая, что "бояре" прямо выполняют волю "царя".
И вот пока будут все эти "не важно", "какая разница", "это его личное мнение", мы будем иметь все это дерьмо, неразбериху и отсутствие ответственности в политике - "белый шум" как вы говорите. Кроме того этот ваш "белый шум" иногда оказывается "прощупыванием почвы". И эта хрень не прекратится, пока они, на начнут получать за это "по ушам", причем сильно и больно!
И не надо сравнивать компанию и этику в ней и госуправлением и доступам к миллиардным ресурсам - так где миллиарды, про этику можете забыть - там останавливающим фактором является только перспектива сильной боли в заднице!!!!
"Эта хрень" прекратится тогда, когда украинцы поймут ГЛАВНОЕ.
Не совсем понял вашу мысль на счет "останавливающего фактора" и "сильной боли в заднице". Что вы имеете в виду? Статью в УК "20 лет за коррупцию"?
- в ОП все это вынуждены делать время от времени , а то злобный карлик может уволить..
И там и там за всё общество пишут от своего лица.
Общество - многообразно.
Не нужно своё личное мнение выражать от имени всего общества.
Тупая хламидия. У секретаря Совета нацбезопасности и обороны по таким вопросам не может быть "личного мнения" или он немедленно должен быть послан на буй. Видно идиот Лёха луганский поторопился озвучить мечты шмаркли стать императором всея Украины
А в данному випадку Арахамія бреше.Тому що вже більшість народу,включно з якимось % від 73%проценьних,розуміють до чого все йде. P.p.S.s. Я вже писав тільки ніхто поки не звертає уваги.Наслідки Оману.Там ЗЕеееленський получив методічку від пУтіна.І якщо не аналізувати, А!,просто подивитися на ці роки правління зеленських і путінських,коли він приходив до влади,то щось виходить що Ну Дууууже Похоже!👀
Тому, це не особиста думка, а звичний вкид, для прощупування реакції українців на узурпацію.