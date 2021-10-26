Арахамія щодо заяви Данілова про "жорстку президентську республіку": Це особиста позиція секретаря РНБО, запиту суспільства немає

Ідея перетворення України з парламентсько-президентської республіки на жорстку президентську – особиста ініціатива секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова. Такі питання мають обговорюватись на референдумі, якщо буде запит суспільства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі одного з українських каналів.

"Це – особиста позиція Данілова. Наскільки мені відомо, цю інформацію він ні з ким не погоджував. Це його особиста думка", – прокоментував Арахамія ідею Данілова про президентську республіку.

Глава СН вважає, що питання про форму правління мають вирішуватись виключно на референдумі.

"Теоретично, якщо суспільство має таку потребу, то це можна вирішувати на референдумі. Але, наскільки мені відомо, такої потреби немає, навіть великої дискусії в суспільстві немає. Це просто слова Данілова, які не мають жодної компанії", – додав Арахамія.

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Нагадаємо, 25 жовтня Данілов заявив, що виступає за жорстку президентську республіку, в якій глава держави очолює виконавчу гілку влади. На його думку, за такої форми правління "є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде".