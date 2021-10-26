"Запам'ятайте цю мразь": колишні українські силовики брати Шамбазови зрадили Україну та перейшли на сторону російських окупантів, - Чубаров. ФОТО
Колишній співробітник ГУ МВС України в АРК Шамбазов Руслан Рінатович разом із братом Артуром, колишнім співробітником ГУ СБУ України в АРК, у лютому 2014 року зрадили Україну та перейшли на бік російських окупантів.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.
"Запам'ятайте і цю мразь - Шамбазов Руслан Ринатович, 1984 року народження, колишній співробітник Головного управління МВС України в АРК, нині - подполковник російської поліції, співробітник окупаційного "центру з протидії екстремізму"", - написав політик.
За словами Чубарова, Шамбазов разом з рідним братом Артуром, 1985 року народження, колишнім співробітником Головного управління СБУ України в АРК, а нині співробітником ФСБ РФ, в лютому 2014 року зрадили Україну і перейшли на бік російських окупантів.
"Обох братів відрізняє люта ненависть до кримських татар, яку вони намагаються задовольнити в ході переслідувань російськими окупантами кримських татар", - розповів глава Меджлісу.
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Я не слышал ни про единого силовика, у кого в Крыму была своя недвижимость и он бы остался верен присяге, все бросил (или продал) и уехал на материк.
По вооружению тоже поржать. Лучше, чем у ВСУ? Ядерного оружия хоть нет?
А, если серьезно, то нравится кому-то, или нет, но за украинский флаг весной 14-го бились только бывший мент Владимир Рыбак (отдал жизнь), а так же действующие на тот момент менты Крищенко и Приступа. Все остальные силовики позволили эти флаги спустить сепарам.
А теперь, чисто ради интереса: а что ты дела весной 14-го?
Таким образом, общество демонстрирует своё отношение к предательству
Нищета отупляет. Плебс не подлежит порицанию.
А Тупые поступки небедных чиновников - неспособность подбирать кадры под задачу. Или злой умысел. В любом случае вина отдела кадров.
крымское СБУ состояло минимум на 50% из єтнических украинцев, которые перешли на сторону рашки
украинцы в Крыму это 300 тыс. кырымлы и ... несколько украинцев
уж можете мне поверить
Мусора то перщі хто зрадив країну...
Но хорошо, что есть такие герои, как ты, которые будут воевать за Украину до последней капли крови. В комментах.
Однако при этом находятся товарищи, которые считают, что с такими товарищами можно было удержать Крым. Ага... щас.
Но я до сих пор не могу понять - назачем нужно было демонстративно аннексировать Крым? Де факто он и так был в сфере абсолютного влияния РФ...
Вот кто из Вас отберёт у соседа автомобиль, которым пользуется как хочет, за копеечную плату, а сосед ещё и содержит авто в порядке....?
шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !
https://youtu.be/odw7wn9AdCY
https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
а кто не успеет- будет жрать двуглавых куриц вместе с паспортами !
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
удобный момент и шанс им выдался только в 2014 году
Крым был обречён не только потому, что был политически подготовлен, в моральном плане разложен, в военном плане слаб, но ещё и потому что это полуостров,
все попытки сопротивления ВСУ в Крыму, все, были абсолютно бесполезны и привели бы к полному уничтожению сопротивляющихся и дальнейшему продвижению вглубь страны,
кроме того ситуация тогда была очень опасной и могла бы закончиться захватом большей части Украины,
надеюсь сейчас все поняли , что кроме глубокой озабоченности никто бы нам не то что помог, но и не стал бы вмешиваться вообще ,
Западу тогда ещё проще было бы сделать во всём виноватой саму Украину и умыть руки
меня удивляет как все эти медведчуки, бойки и прочая предательская мразь, поддержавшая в 2014 году вооруженный захват Крыма - до сих пор жирует и при власти
А так - на материк, увы, на 99% возвращались те, кто просто был родом не из Крыма и был туда послан служить в порядке распределения. Ну и еще один нюанс, почему среди именно ментов был высокий процент - потому что никто из них не знал, оставят ли его вообще служить после майдана. Если бы такая же ситуация была у других силовиков, то процент предателей был бы намного выше 75%.
Ну и работа пророссийских организаций, куда ж без нее. Они учли опыт 94-го, когда основные силы, которые не дали тогда отжать Крым, были, как раз МВД и нацгвардия: с тех пор проводилась активная работа, чтобы привлечь их на свою сторону. Со стороны же украинских националистов и крымских татар, кроме как хейта, нападений ничего не было. За 20 лет такой работы кого угодно можно привлечь на свою сторону.
И, если не сделать вывод, а именно - проводить среди ВСЕХ силовиков работу, то результат будет такой же.