"Запам'ятайте цю мразь": колишні українські силовики брати Шамбазови зрадили Україну та перейшли на сторону російських окупантів, - Чубаров. ФОТО

Колишній співробітник ГУ МВС України в АРК Шамбазов Руслан Рінатович разом із братом Артуром, колишнім співробітником ГУ СБУ України в АРК, у лютому 2014 року зрадили Україну та перейшли на бік російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Запам'ятайте і цю мразь - Шамбазов Руслан Ринатович, 1984 року народження, колишній співробітник Головного управління МВС України в АРК, нині - подполковник російської поліції, співробітник окупаційного "центру з протидії екстремізму"", - написав політик.

За словами Чубарова, Шамбазов разом з рідним братом Артуром, 1985 року народження, колишнім співробітником Головного управління СБУ України в АРК, а нині співробітником ФСБ РФ, в лютому 2014 року зрадили Україну і перейшли на бік російських окупантів.

"Обох братів відрізняє люта ненависть до кримських татар, яку вони намагаються задовольнити в ході переслідувань російськими окупантами кримських татар", - розповів глава Меджлісу.

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Фото: Чубаров/Facebook