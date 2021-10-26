На відміну від цивілізованого світу Україна – країна хронічних епідемій. Не можна перегинати палицю в один бік, - лікар-інфекціоніст Голубовська

В Україні недостатньо приділяють увагу протидії інфекційним хворобам, тому, очевидно, не завжди є можливість придбати експрес-тест на коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на телеканалі "Україна 24" заявила доктор медичних наук, інфекціоніст Ольга Голубовська.

"Такі тести треба мати. І при грипі у нас є експрес-тести, і при ковіді, вони є, просто, мабуть, їх недостатня кількість. Тому що протидіючи інфекційним хворобам, не можна перегинати палицю в один бік, розумієте? Потрібно всеосяжним робити такий спектр заходів. Ви говорите - а хто їх буде робити, цей спектр заходів з профілактики, з дезінфекції? Нашу санітарно-епідеміологічну станцію ліквідували, її функції протидії інфекційним хворобам не передали нікому. І досі ця ситуація. Так, зараз, звичайно, слава Богу...вже навіть є таке "страшне слово", як головні державні санітарні лікарі. Вже перестали інфекційні стаціонари (закривати - ред.). Ну, як перестали? Влітку теж саме було, коли був спад (епідемії коронавірусу - ред.), закривали (стаціонари - ред.), не платили зарплату і так далі. А ми країна, я повторюю, я вже 5 років про це говорю, ми країна хронічних епідемій на відміну від цивілізованого світу. І наші ці системи, стаціонари та фахівців, їх знищувати не можна, тому що ви ж завтра залишитеся заручниками цієї ситуації, ви ж постраждаєте, вам підказати нікому буде", — сказала інфекціоніст.

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Раніше зазначалося, що вакцинація населення в Україні від коронавірусу просувається не так швидко, як хотілося б. Крім того, переважна кількість людей, які отримали вакцину, не належать до груп ризику, повідомила Ольга Голубовська.

"Що означає "тотальна вакцинація"? Я сьогодні дивилася заяву генерального директора ВООЗ, і він каже: "Ми повинні хоча б через рік дійти до 40% вакцинованих в кожній країні". Зрозуміло, що чим більше, тим краще. Звичайно, потрібно говорити не про кількість вакцинованих, хоча це важливо, а про кількість імунних людей. Це різні речі. Вакцинуватися, звичайно, треба. Але ідеально було б вакцинувати групи ризику", - зазначила вона.

Нагадаємо, станом на ранок 26 жовтня в Україні зафіксовано 19120 нових випадків зараження COVID-19. Також за минулу добу зафіксовано 734 летальні випадки – це найвищий показник добової смертності в Україні з початку пандемії. Раніше рекордну добову смертність від COVID-19 було зафіксовано 22 жовтня - 614 летальних випадків.