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Новини Коронавірус і карантин
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На відміну від цивілізованого світу Україна – країна хронічних епідемій. Не можна перегинати палицю в один бік, - лікар-інфекціоніст Голубовська

На відміну від цивілізованого світу Україна – країна хронічних епідемій. Не можна перегинати палицю в один бік, - лікар-інфекціоніст Голубовська

В Україні недостатньо приділяють увагу протидії інфекційним хворобам, тому, очевидно, не завжди є можливість придбати експрес-тест на коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на телеканалі "Україна 24" заявила доктор медичних наук, інфекціоніст Ольга Голубовська.

"Такі тести треба мати. І при грипі у нас є експрес-тести, і при ковіді, вони є, просто, мабуть, їх недостатня кількість. Тому що протидіючи інфекційним хворобам, не можна перегинати палицю в один бік, розумієте? Потрібно всеосяжним робити такий спектр заходів. Ви говорите - а хто їх буде робити, цей спектр заходів з профілактики, з дезінфекції? Нашу санітарно-епідеміологічну станцію ліквідували, її функції протидії інфекційним хворобам не передали нікому. І досі ця ситуація. Так, зараз, звичайно, слава Богу...вже навіть є таке "страшне слово", як головні державні санітарні лікарі. Вже перестали інфекційні стаціонари (закривати - ред.). Ну, як перестали? Влітку теж саме було, коли був спад (епідемії коронавірусу - ред.), закривали (стаціонари - ред.), не платили зарплату і так далі. А ми країна, я повторюю, я вже 5 років про це говорю, ми країна хронічних епідемій на відміну від цивілізованого світу. І наші ці системи, стаціонари та фахівців, їх знищувати не можна, тому що ви ж завтра залишитеся заручниками цієї ситуації, ви ж постраждаєте, вам підказати нікому буде", — сказала інфекціоніст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Раніше зазначалося, що вакцинація населення в Україні від коронавірусу просувається не так швидко, як хотілося б. Крім того, переважна кількість людей, які отримали вакцину, не належать до груп ризику, повідомила Ольга Голубовська.

"Що означає "тотальна вакцинація"? Я сьогодні дивилася заяву генерального директора ВООЗ, і він каже: "Ми повинні хоча б через рік дійти до 40% вакцинованих в кожній країні". Зрозуміло, що чим більше, тим краще. Звичайно, потрібно говорити не про кількість вакцинованих, хоча це важливо, а про кількість імунних людей. Це різні речі. Вакцинуватися, звичайно, треба. Але ідеально було б вакцинувати групи ризику", - зазначила вона.

Нагадаємо, станом на ранок 26 жовтня в Україні зафіксовано 19120 нових випадків зараження COVID-19. Також за минулу добу зафіксовано 734 летальні випадки – це найвищий показник добової смертності в Україні з початку пандемії. Раніше рекордну добову смертність від COVID-19 було зафіксовано 22 жовтня - 614 летальних випадків.

Автор: 

інфекції (109) карантин (18172) епідемія (218) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71)


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Топ коментарі
+12
Погоджуюсь на рахунок того, що вакцинація потрібна людям, які знаходяться в групі ризику. Я, наприклад, хворів взимку, робив потім тест на антитіла в травні, і робив тест на антитіла минулого тижня. Саме цікаво, що кількість антитіл абсолютно не знизилась, навіть трохи стала вищою. Показую це сімейній лікарці, питаю чого в мене після 6 місяців кількість антитіл та сама, а вона мені каже, що антитіла після щеплення, і після хвороби відрізняються. Тобто, йди на вакцинацію і не кіпішуй тут. Після цього я остаточно зрозумів, що в нас тепер немає медицини, кожен сам за себе.
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26.10.2021 09:36 Відповісти
+10
Конечно, нужно говорить не о количестве вакцинированных, хотя это важно, а о количестве иммунных людей. Это разные вещи.

Ну, слава Богу, Хотя бы у кого-то начали появляться здравые мысли.
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26.10.2021 09:20 Відповісти
+7
Да уж точно, страна хронических д......в-избирателей властей.
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26.10.2021 09:19 Відповісти
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26.10.2021 11:13 Відповісти
Ахаха)))
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26.10.2021 13:23 Відповісти
Нет. Я вакцинировался в первых рядах.😀
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26.10.2021 18:07 Відповісти
Обиделись? На себяпримерили?😀😀😀
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26.10.2021 18:13 Відповісти
Чому ж тільки на себе? На вас також. Людина вакцинувалася однією з перших, а її паплюжать)))
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01.11.2021 14:37 Відповісти
Да уж точно, страна хронических д......в-избирателей властей.
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26.10.2021 09:19 Відповісти
Конечно, нужно говорить не о количестве вакцинированных, хотя это важно, а о количестве иммунных людей. Это разные вещи.

Ну, слава Богу, Хотя бы у кого-то начали появляться здравые мысли.
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26.10.2021 09:20 Відповісти
Та ні. "Боротьбу" ведуть інші персонажі.

https://www.vesty.co.il/main/article/bkamdzh8y

Отказ от теста на коронавирус в Израиле будет признан уголовным преступлением

Правительство готовит новую редакцию закона об особых полномочиях в борьбе с коронавирусом. Один из пунктов устанавливает ответственность за отказ от прохождения анализа на коронавирус
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26.10.2021 09:42 Відповісти
Шото богоизбранный народ совсем кукухой поехал. Хотя казалось бы чего им волноваться. Они уже по вакцинации на третий круг пошли. Уже обкололись вдоль и поперек. Такое впечатление, что дети Израилевы решили самовыпилиться.
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26.10.2021 09:46 Відповісти
Коли я читаю новини про цю "боротьбу" і "чемпіонство" =богоізбранних=, зразу згадую, хто влаштував Голодомор в Україні.

Цього разу вони вже не вищатимуть на весь світ і нікого не звинувачуватимуть: все своїми руцями.
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26.10.2021 09:49 Відповісти
Ну схоже зараз вони самі собі вакциногеноцид вирішили влаштувати.
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26.10.2021 09:52 Відповісти
https://www.vesty.co.il/main/article/byhrul4lt#autoplay

Проф. Галия Рахав: "Без вакцинации детей не будет коллективного иммунитета"

Ведущий израильский врач считает необходимым распространить действие зеленого стандарта на детей в возрасте от 5 до 11 лет - даже при снижающейся заболеваемости. Интервью

Мета - обколоти всіх. Але не вірять ...
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26.10.2021 09:58 Відповісти
Таки решили сынов Израилевых извести до третьего колена, как я понимаю, Ну да их Моисей по пустыне 40 лет водил тоже для того, чтобы выбрать землю обетованную именно там где нет ни газа ни невти. Хотя в том регионе такое место ну очень сложно найти. Но Моисей таки смог.
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26.10.2021 10:02 Відповісти
Доречі, я завжди чомусь вважав євреїв досить обережною та поміркованою нацією. Досить помірковану з здоровим глуздом та життевою обачністю. А тут така істерично нелогічна поведінка. Так шо їхні дії щодо вакцинації в мене викликають деякий когнетивний дисонанс. Якась нездорова жага.
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26.10.2021 10:17 Відповісти
Якщо порівняти середню добову кількість смертей від ковіда за 7 останніх днів в Україні (485) та Ізраїлі (7) то буде ясно видно, хто обережна та поміркована нація. Різниця у 80 разів, при різниці в кількості населення в 4 рази. І це при тому, що Ізраїль зробив тестів кількістю вдвічі більше, ніж його населення, а Україна - 20% від кількості населення.
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26.10.2021 10:48 Відповісти
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26.10.2021 09:20 Відповісти
і хто ж це усе ліквідовувати почав? хто цей уредітєль?
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26.10.2021 09:21 Відповісти
Чесно кажучи..і це сумно...почалося все з Незалежністю.
Хоча коріння звісно у 80х.
Не змогли ми вдало використати спадок совка
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26.10.2021 09:25 Відповісти
є таке. а останній цвях був від патлатої.
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26.10.2021 09:28 Відповісти
Санстанции ликвидировал Зеленский в 2019 году.
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26.10.2021 12:25 Відповісти
29 березня 2017 р. урядом було прийнято рішення про ліквідацію Держсанепідслужби, оскільки її функції виконують https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%97 МОЗ , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96 Держпраці та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 Держпродспоживслужба https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-4 [4] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-5 [5] .
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26.10.2021 12:59 Відповісти
с прозрением.
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26.10.2021 09:27 Відповісти
Доктор Борменталь,не читайте с утра Мавзолейных газет...в Топку...

Филипп Филиппыч,газета Голубовская хорошее издание,она Дохтар околовсяческих медицинских наук,почти Раиса Богатырева с Трамадолом...
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26.10.2021 09:27 Відповісти
дохтур галубовская еще круче. она мнение нобелевского лауреата по медицине считает никчемным.
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26.10.2021 09:29 Відповісти
А можно поинтересоваться какого кандидата и какое мнение? Кстати, за полгода вакханалии под названием вакцинация я впервые от людей близких к власти слышу здравое суждение.
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26.10.2021 09:36 Відповісти
Точнее - какого лауреата нобелевки и какое мнение?
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26.10.2021 09:37 Відповісти
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26.10.2021 09:28 Відповісти
Напомню ...министр здравоохрания Украины Раиса Богатырева и ее сын стали миллиардерами на продаже ТРАМАДОЛА...стадо баранов жрало эту дрянь тоннами..
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26.10.2021 09:31 Відповісти
Мерзавке заплатили за рекламу очередного средства от поноса...
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26.10.2021 09:33 Відповісти
Богатырева не виновата,это все придумала американка Уляна Супрун...
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26.10.2021 09:36 Відповісти
Погоджуюсь на рахунок того, що вакцинація потрібна людям, які знаходяться в групі ризику. Я, наприклад, хворів взимку, робив потім тест на антитіла в травні, і робив тест на антитіла минулого тижня. Саме цікаво, що кількість антитіл абсолютно не знизилась, навіть трохи стала вищою. Показую це сімейній лікарці, питаю чого в мене після 6 місяців кількість антитіл та сама, а вона мені каже, що антитіла після щеплення, і після хвороби відрізняються. Тобто, йди на вакцинацію і не кіпішуй тут. Після цього я остаточно зрозумів, що в нас тепер немає медицини, кожен сам за себе.
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26.10.2021 09:36 Відповісти
Антитела не тієї системи.
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26.10.2021 09:39 Відповісти
При вірусній інфекції рівень антитіл не точно відображає стан протиінфекційного захисту, бо тут грає роль клітинна ланка імунної системи. Можлива ситуація, коли антитіл багато, а ризик захворіти великий. І навпаки. Отже, вакцинуйтесь, якщо хочете отримати шанс вижити.
А те, що у нас кожен сам за себе, на жаль так.
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26.10.2021 10:55 Відповісти
Ксения Собчак на одном из РАБссиянских телеканалов сообщила о неизвестной болезни еще в Марте 2018 года,задолго до так называемой Пандемии...,дохляков на РАБссии не считают...бабы еще нарожают...
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26.10.2021 09:40 Відповісти
Хватит унижать Украину и прививать нам комплекс меншовартости!
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26.10.2021 09:48 Відповісти
Никакого унижения я лично не вижу. По социальному положению вещей, экономическому, политическому, по главенству права мы таки банановая республика. И не признавать это значит вводить себя в заблуждение. Человек только тогда начинает что-то делать когда полностью осознает, что он реально сидит по уши в дерьме. Вы хотя бы к примеру на того же Ляшка посмотрите. Мне он вообще упоротого лиса из известного мема напоминает. Даже выражение морды-лица одинаковое. Ему б еще бусы на шею и вообще видок зачетный был бы.
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26.10.2021 09:58 Відповісти
На сайте Наші без Раші чувак спел песню "Москва палає" голосом Славка Вакарчука... Ольга ********* выразила глубокий Возмущам-сс... а чего возмущатся? эту песню но с другими словами спел когда то Шнуров из группы"чЛенинград" с убойным видео пожара на Мацковии
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26.10.2021 09:48 Відповісти
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26.10.2021 09:51 Відповісти
https://youtu.be/OekMMN4yYLY%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C https://youtu.be/OekMMN4yYLYвидео песни тут..смотреть с 3минуты...
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26.10.2021 09:55 Відповісти
Серед вченого бомонду стало модно говорити про "вдумливу вакцинацію".
Це в той час, коли вакциновано всього 15% населення (якщо це дійсно так).
Компанія вакцинації провалена, епідемія набирає обертів і поширюється без перепон (для чого було пускати дітей у школи!?).
Ситуація така - є багаття, в якому лише 15% дров мокрі, решта - сухі.
І тут починають думати - якою водою краще гасити - ставковою, озерною, річковою, морською.
Пізно вибирати.
Пізно вакцинуватись.
Без локдауну смерть пожне рекордний урожай.
Катафалкам нові дороги не дуже потрібні, вони їдуть тихенько.
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26.10.2021 10:50 Відповісти
страна чєтвьортого сорта, страна д--бов.... нікчемні експерти, розкажіть про себе краще
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26.10.2021 11:35 Відповісти
чей Крым?
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26.10.2021 11:43 Відповісти
 
 