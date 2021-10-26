Деякі фігуранти санкційних списків РНБО встигли "приховати" свої активи до підписання указів Зеленським, - ЗМІ. ВIДЕО

Фігуранти "контрабандних" санкційних списків Ради нацбезпеки і оборони виходили зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств перед застосуванням санкцій, що може свідчити про витоки інформації на користь цих фігурантів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

"Зміни засновників і бенефіціарів підприємств, пов’язаних із підсанкційними особами, можуть свідчити про те, що вони були попереджені про застосування до них санкцій або ж про те, що їм умисно дали час та можливість захистити свої активи. До прикладу, за рішенням РНБО від 15 квітня під санкції потрапив Олександр Черепинський. Ці санкції Володимир Зеленський ввів в дію своїм Указом 21 квітня. Але до цього Олександр Черепинський встиг вийти зі складу засновників або бенефіціарів щонайменше шести підприємств. На 5 із 6 цих підприємств санкції не наклали. В багатьох випадках Олександр Черепинський виходив зі складу своїх підприємств навіть за декілька днів до рішення РНБО – 12 та 13 квітня", - зазначили журналісти.

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"Схожих випадків багато. Так, за рішенням РНБО від 2 квітня під санкції мали потрапити Валерій Пересоляк та Віктор Шерман. Однак до того, як Володимир Зеленський на наступний день, 3 квітня, ввів це рішення в дію, Віктор Шерман встиг вийти з засновників свого підприємства ТОВ "Міра", а Валерій Пересоляк в державному реєстрі зник із переліку засновників двох будівельних підприємств в Ужгороді. Причому у випадку Пересоляка відповідні зміни до державного реєстру внесені нотаріусом в неробочий час – близько 23:00. Жодне з цих підприємств під санкції не потрапило", - йдеться в розслідуванні.

"Крім згаданого вище Черепинського, серед фігурантів санкційного списку контрабандистів, затвердженого РНБО 15 квітня і введеного в дію Зеленським 21 квітня, у цей проміжок часу встиг вийти із трьох підприємств Едуард Кукоба. З цих трьох підприємств до санкційного списку внесли лише одне – ТОВ "Вілла Дель Ре"", - з'ясували журналісти.

"На початку періоду "штампування" санкцій тимчасовий проміжок між рішенням РНБО та указом президента становив менше доби. 2 лютого рішення, 2 лютого указ президента. Останній такий короткий проміжок був 19 лютого. А далі він почав зростати. І влітку вже між рішенням Ради нацбезпеки і оборони та відповідним указом президента минало шість днів. А одного разу указу чекали, уявіть собі, два місяці", - констатують журналісти.

"Особливо довгим виявився проміжок часу між рішенням РНБО і Указом Президента для третього списку контрабандистів. Виїзне засідання РНБО відбулося 30 липня у Краматорську і того ж дня на брифінгу секретар Ради Олексій Данілов повідомив, що санкції будуть застосовані щодо трьох осіб: іноземця Олександра Акста і двох громадян України – Валерія Фальковського та Владислава Студенця. Однак ще за декілька годин до брифінгу секретаря РНБО Валерій Фальковський вийшов зі складу засновників свого підприємства "Навитайм". Указ же про введення цих санкцій Володимир Зеленський підписав лише через 68 днів. Підприємства "Навитайм" серед підсанкційних – немає", – додали журналісти.

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"Схожа, але по-своєму дика історія сталася і зі списком ворів у законі. Указ про введення санкційного списку в дію з'явився через тиждень. І виявляється, що до цього списку протягом 7 днів вносили зміни. Отже, те, за що голосував РНБО і те, що підписав Зеленський, - різні документи, мало того, що з десяток людей звідти просто зникли. Була людина з ПІБ старшого Джамбулатова, а з датою народження молодшого. Тобто - неіснуюча в природі людина. І це не кажучи про те, що люди зі списку швиденько, поки "готувався" указ президента, втратили бізнес", - зазначають журналісти.

Журналісти звернулися з проханнями про коментарі до Офісу Президента та Ради нацбезпеки та оборони, проте не отримали на ці запити жодної відповіді, а секретар РНБО Олексій Данілов порадив звернутися до РНБО з офіційним листом.