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Новини Коронавірус і карантин
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США внесли Україну до списку країн із "високим рівнем небезпеки" через ситуацію з COVID-19

США внесли Україну до списку країн із

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) включив Україну до списку країн з четвертим "вищим рівнем небезпеки" через ситуацію з поширенням COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляє CNN.

Згідно з критеріями CDC, за останні 28 днів у пунктах призначення, що підпадають під 4 категорію, було понад 500 випадків COVID-19 на 100 тис. жителів.

До країн із високим рівнем COVID-небезпеки США також відносять, зокрема, Австрію, Велику Британію, Грецію, Ірландію та Швейцарію. Загалом у списку 77 країн.

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Автор: 

карантин (18172) США (23404) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Опоздали
Украина стала страной с высоким уровнем опасности
с приходом поцЗЕдента
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26.10.2021 09:25 Відповісти
+4
Заслуга зе-власти и рептилоидов-антивакеров
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26.10.2021 09:25 Відповісти
+2
Интересно, а себя внесли в список стран с "высшим уровнем опасности" из-за ситуации с распространением COVID-19.?
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26.10.2021 09:28 Відповісти
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Опоздали
Украина стала страной с высоким уровнем опасности
с приходом поцЗЕдента
показати весь коментар
26.10.2021 09:25 Відповісти
Интересно, как сложилось бы, если бы Петя остался у власти ?
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26.10.2021 10:21 Відповісти
Заслуга зе-власти и рептилоидов-антивакеров
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26.10.2021 09:25 Відповісти
Интересно, а себя внесли в список стран с "высшим уровнем опасности" из-за ситуации с распространением COVID-19.?
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26.10.2021 09:28 Відповісти
Каким боком ситуация в их стране должна влиять на ту дичь, что творится сейчас у нас?
От людей выбирающих такую власть надо бетонным забором отгараживаться даже без ковида.
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26.10.2021 09:33 Відповісти
Украина чемпион Мира по смертности от ковид.
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26.10.2021 09:31 Відповісти
Америка первое место занимает.
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26.10.2021 09:32 Відповісти
В пересчете % от населения? Что-то я сомневаюсь.
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26.10.2021 09:34 Відповісти
Чемпион по суточной смертности в пересчёте на численность населения
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26.10.2021 09:35 Відповісти
 
 