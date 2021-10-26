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США внесли Україну до списку країн із "високим рівнем небезпеки" через ситуацію з COVID-19
Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) включив Україну до списку країн з четвертим "вищим рівнем небезпеки" через ситуацію з поширенням COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляє CNN.
Згідно з критеріями CDC, за останні 28 днів у пунктах призначення, що підпадають під 4 категорію, було понад 500 випадків COVID-19 на 100 тис. жителів.
До країн із високим рівнем COVID-небезпеки США також відносять, зокрема, Австрію, Велику Британію, Грецію, Ірландію та Швейцарію. Загалом у списку 77 країн.
Топ коментарі
+8 Eugen Konovalenko #487671
показати весь коментар26.10.2021 09:25 Відповісти Посилання
+4 Frol Fedoroff
показати весь коментар26.10.2021 09:25 Відповісти Посилання
+2 Antton Pappayev #491292
показати весь коментар26.10.2021 09:28 Відповісти Посилання
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Украина стала страной с высоким уровнем опасности
с приходом поцЗЕдента
От людей выбирающих такую власть надо бетонным забором отгараживаться даже без ковида.