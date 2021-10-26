Система охорони здоров'я здатна вакцинувати до 31 грудня 70% населення, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вірить у можливість вакцинувати 70% дорослого населення України до кінця року, хоча зараз повний цикл щеплень зробили приблизно 19%.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив в інтерв'ю "Українській правді".
"Зараз ми вийшли на зовсім інші цифри щеплень, 22 жовтня ми мали п’ятий день поспіль добовий рекорд за кількістю щеплень. Ми зробили 289 тисяч щеплень за добу – колись ми стільки робили за місяць.
Якщо навіть математично помножити 250 тисяч щеплень на 70 днів, якщо ця тенденція збережеться, то буде відповідь на ваше запитання (як вакцинувати ще 50% українців до кінця року. - Ред.)".
Ляшко вважає, що "треба зробити умови", щоб кількість охочих зробити щеплення "була така чи й більше".
Він також погодився, що обов’язковість щеплень стимулює людей щеплюватися.
Голова МОЗ наголосив, що "система охорони здоров’я спроможна" вакцинувати до 31 грудня 70% населення, але "впливає на це велика кількість факторів", зокрема заклики антивакцинаторів.
Він зазначив, що коли 70% українців було охоплено інформацією про доцільність проведення щеплень проти ковіду, але люди масово вакцинуватися не йшли – "для посилення (мотивації. – Ред.) збіглося декілька факторів": зростання кількості хворих, введення обмежень у "червоних зонах", реклама на національних телеканалах.
"Антивакцинальний рух не з’явився в ковіді. Він просто показав його актуальність, дуже сильно показав актуальність. І не тільки в Україні.
Коли я був санлікарем і говорив про спроможність робити 250 тисяч щеплень за день, та навіть 150, то мені сміялись і казали: "Ну-ну, в Україні такий антивакцинальний рух, де не довіряють, ніколи не зроблять". Сьогодні ми маємо 250 тисяч, майже 290.
Але ми ж дивимось на європейські країни, бачимо рівень, який вони досягнули і який хочемо досягнути ми. І бажано зробити це дуже швидко".
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увы...
У меня жена ездила в Австрию в прошлом месяце.
Так вот - без маски тебя там никуда не пустят. В кафе-ресторан заходишь в МАСКЕ и пока не покажешь сертификат вакцинации тебе даже меню не подадут. Официант в МАСКЕ
и т.д.
У украинцев странное представление о свободе как о вседозволенности и безответственности.
В цивилизованном мире все работает несколько иначе.
я вакцинировался в июне. Без очереди - просто зашел в поликлинику спросить как записаться в очередь на вакцину.
Наивный.. двери были открыты, в коридорах полно невакцинированных теток, бабок и дедок. Но я на вакцинацию был ОДИН.
Чиста математически
Сьогодні сім сотен людей заплатили за той вибір 2019 своїми життями
он не нашел даже эффективного способа стать президентом второй срок.
А, взагалі, безперечно, і вакцину би раніше отримали, і маски б крадуцькі не вкрали, і апаратів ШВЛ було більше. Як можна порівнювати Нелоха з людиню, яка пройшла усі щаблі влади від депутата, міністра іноземних справ, людину, що збудувала армію, дала відсіч агресору, при якій зростав ВВП і т.і.
І барани вели себе б тихіше.