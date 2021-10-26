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Система охорони здоров'я здатна вакцинувати до 31 грудня 70% населення, - Ляшко

Система охорони здоров'я здатна вакцинувати до 31 грудня 70% населення, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вірить у можливість вакцинувати 70% дорослого населення України до кінця року, хоча зараз повний цикл щеплень зробили приблизно 19%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Зараз ми вийшли на зовсім інші цифри щеплень, 22 жовтня ми мали п’ятий день поспіль добовий рекорд за кількістю щеплень. Ми зробили 289 тисяч щеплень за добу – колись ми стільки робили за місяць.

Якщо навіть математично помножити 250 тисяч щеплень на 70 днів, якщо ця тенденція збережеться, то буде відповідь на ваше запитання (як вакцинувати ще 50% українців до кінця року. - Ред.)".

Ляшко вважає, що "треба зробити умови", щоб кількість охочих зробити щеплення "була така чи й більше".

Він також погодився, що обов’язковість щеплень стимулює людей щеплюватися.

Голова МОЗ наголосив, що "система охорони здоров’я спроможна" вакцинувати до 31 грудня 70% населення, але "впливає на це велика кількість факторів", зокрема заклики антивакцинаторів.

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Він зазначив, що коли 70% українців було охоплено інформацією про доцільність проведення щеплень проти ковіду, але люди масово вакцинуватися не йшли – "для посилення (мотивації. – Ред.) збіглося декілька факторів": зростання кількості хворих, введення обмежень у "червоних зонах", реклама на національних телеканалах.

"Антивакцинальний рух не з’явився в ковіді. Він просто показав його актуальність, дуже сильно показав актуальність. І не тільки в Україні.

Коли я був санлікарем і говорив про спроможність робити 250 тисяч щеплень за день, та навіть 150, то мені сміялись і казали: "Ну-ну, в Україні такий антивакцинальний рух, де не довіряють, ніколи не зроблять". Сьогодні ми маємо 250 тисяч, майже 290.

Але ми ж дивимось на європейські країни, бачимо рівень, який вони досягнули і який хочемо досягнути ми. І бажано зробити це дуже швидко".

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5401) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
Это как "копать с двух сторон". С одной стороны таки вакцинируют, с другой поголовье антиваксеров уменьшается естественным путём
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26.10.2021 09:38 Відповісти
+3
Это прекрасно,

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26.10.2021 09:52 Відповісти
+2
Во многих странах стимулируют благами, а у нас наоборот: лишат,заберут,штраф,запрещено...
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26.10.2021 09:36 Відповісти
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Во многих странах стимулируют благами, а у нас наоборот: лишат,заберут,штраф,запрещено...
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26.10.2021 09:36 Відповісти
было лето, была возможность вакцинироваться сознательно во благо себя, близких и спокойной работы, заработка, жизни! но прикормленная ботва из ********* людей без места жительства , гимна, флага и опознавательных знаков превратила территории Украины в вымираты по своему облику и подобию. Удачи в игре в русскую рулетку!
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26.10.2021 09:47 Відповісти
но не способна повысить уровень интеллекта украинцев.
увы...
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26.10.2021 10:09 Відповісти
вы где-нибудь бывали за границей за последний год? нет?
У меня жена ездила в Австрию в прошлом месяце.

Так вот - без маски тебя там никуда не пустят. В кафе-ресторан заходишь в МАСКЕ и пока не покажешь сертификат вакцинации тебе даже меню не подадут. Официант в МАСКЕ
и т.д.
У украинцев странное представление о свободе как о вседозволенности и безответственности.
В цивилизованном мире все работает несколько иначе.
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26.10.2021 10:11 Відповісти
Маска никому не поможет, исключая брызги от кашля и насморка... У украинцев представление о свободе то, что им давали. В этой стране уважение к личности отсутствует вообще.Поэтому у гражданина этой страны выработался рефлекс самозащиты и это всё зациклино. С другой стороны согласен с Вами. Мы знаем права,но обязанности соблюдать не хотим.
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26.10.2021 11:13 Відповісти
Ещё один рекордсмен! Конченные, вы своими рекордами сгоняете людей как стадо, только стимулируя рост заболевания! Правильно! А какая разница сколько помрёт, главное отчитаться об ещё одном рекорде! ЗЕбилы тупоголовые.
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26.10.2021 09:36 Відповісти
Это как "копать с двух сторон". С одной стороны таки вакцинируют, с другой поголовье антиваксеров уменьшается естественным путём
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26.10.2021 09:38 Відповісти
у меня во дворе есть старички на лавочке, любители выпить, покурить, и похаять Украину - так вот, они на полном серьезе ждут появления вектора или спутника... а пока прививаться не будут....впрочем их компания начала существенно уменьшаться и скоро на троих сообразить будет уже сложно
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26.10.2021 09:50 Відповісти
Это прекрасно,

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26.10.2021 09:52 Відповісти
Ну так зачем мешать естественному отбору?
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26.10.2021 10:03 Відповісти
Мені от цей п*здеж з обіцянками уже набрид. Усіх на х*р с пляжа цих "майстрів спорту з боротьби з ковідом". Слід подивитися на https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-per-capita?tab=map&time=latest&country=~OWID_WRL карту світу по вакцинації і знайти там Україну. Вакцинація на рівні Нікарагуа (більш у Латинський Америці таких не має), в основному такі ж країни в Африці.

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26.10.2021 09:43 Відповісти
и кто виноват? Ляшко?
я вакцинировался в июне. Без очереди - просто зашел в поликлинику спросить как записаться в очередь на вакцину.
Наивный.. двери были открыты, в коридорах полно невакцинированных теток, бабок и дедок. Но я на вакцинацию был ОДИН.
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26.10.2021 10:13 Відповісти
Демагогія. Є карта вакцинації світу. Вона про усе говорить сама
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26.10.2021 10:42 Відповісти
Я призываю Ляшка сделать для самого слабого звена-нашего старшего поколения ,особый ,ускоренный алгоритм вакцинации.Иначе оно до Нового Года окочурится!!!
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26.10.2021 09:44 Відповісти
пример...Харьков. знаю одного пожилого - месяц назад ему пришло приглашение на вакцинацию так он до сих пор думает - пойти или не пойти....
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26.10.2021 09:52 Відповісти
Не спорю.Антивакцинальная пропаганда всепропальщиков привела к этому ,А Их же пропаганда ,что мы замерзнем,оголодаем и тд привели к многократному удорожании дров и пеллет,продуктов пеитания и лекарств.ЮВТ и ее партнеры по оппозиции за поддержку прокремлевских нарративов достойны всенародного осуждения именно за истерию.
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26.10.2021 09:57 Відповісти
70% от 40 млн?
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26.10.2021 09:50 Відповісти
Хохохо. Вот щаз закончацца нагнутые продаваны с ТРЦ и посмотрим на темпы.
Чиста математически
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26.10.2021 09:50 Відповісти
За кожен день перебування у владі от цих зелених нелохів ми сплачуємо сотнями смертей, і пам"ятником цьому жаху буде той золотий асфальт Великого крадівництва.

Сьогодні сім сотен людей заплатили за той вибір 2019 своїми життями
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26.10.2021 09:53 Відповісти
а Порошенко бы нашел эффективный способ загнать дебилов на вакцинацию?
он не нашел даже эффективного способа стать президентом второй срок.
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26.10.2021 10:14 Відповісти
Річ по теперішнього.
А, взагалі, безперечно, і вакцину би раніше отримали, і маски б крадуцькі не вкрали, і апаратів ШВЛ було більше. Як можна порівнювати Нелоха з людиню, яка пройшла усі щаблі влади від депутата, міністра іноземних справ, людину, що збудувала армію, дала відсіч агресору, при якій зростав ВВП і т.і.
І барани вели себе б тихіше.
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26.10.2021 11:26 Відповісти
если использовать пулеметы, то можно быстрее и больше.
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26.10.2021 10:10 Відповісти
Ляшко же не говорит что 70% взрослого населения Украины будут вакцинированы до конца года. Ляшко верит в возможность. Т.е. Чтобы да так нет . Будем посмотреть.



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26.10.2021 10:34 Відповісти
сначала всем вакцину от дебилизма.
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26.10.2021 11:07 Відповісти
від зеленого дебілізму
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26.10.2021 11:28 Відповісти
Спочатку розповідали про чемпіонів у боротьбі з хворобою, потім сіяли недовіру до вакцин, а зараз розповідають, що вони можуть. Чому ж тоді таки величезні черги, де обіцяні мобільні бригади з вакцинації, чи може не вистачає тих ошуканих лікарів, яким набридло слухати постійну брехню з ОБ?
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26.10.2021 15:11 Відповісти
 
 