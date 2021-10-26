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Справу, сфабриковану проти Порошенка, тримають у запасі на випадок чергового скандалу за участю Зеленського, - адвокат Новіков

Справу, сфабриковану проти Порошенка, тримають у запасі на випадок чергового скандалу за участю Зеленського, - адвокат Новіков

Суспільство досі не почуло ні від Зеленського, ні від голови СБУ Баканова відповіді щодо їхньої участі в офшорах "Кварталу 95" та щодо "вагнергейту". Натомість активно фабрикується нова справа проти лідера опозиційної партії, п'ятого президента Порошенка.

Про це в ефірі Прямого каналу заявив адвокат Ілля Новіков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він зазначив, що провадження у так званій "вугільній справі" зареєстроване ще в липні. Але силовикам наказали "стартувати" тоді, коли треба буде інформаційно перебити черговий гучний скандал за участю Зеленського.

"Чому саме теза про "співпрацю або фінансування тероризму"? Бо це єдине, що їм дозволяє, як вони вважають, ввести санкції РНБО, які будуть затверджені указом президента Зеленського. СБУ, яка має бути незалежною від Офісу Зеленського службою, фактично "підносить патрони" і працює саме на це. Вони носяться як з писаною торбою з цим формулюванням "фінансував тероризм або співпрацював, створював схеми з терористами". Це означає, що вони вважають своїм безпосереднім пріоритетом, щоб РНБО потім вийшло і сказало – "ми отримали інформацію з СБУ, це насправді надійна інформація", – пояснює Новіков.

Адвокат наголосив, що тези, на яких ґрунтується так звана "вугільна справа" – фейкові, і їх легко спростувати.

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"Перше – що ніби було "саботовано" постачання вугілля з ПАР. Ми почули – вугілля не горіло. Це взагалі не було вугілля в тому сенсі, який вони туди вкладають. Друге – що були "відкриті банківські рахунки" в ОРДЛО. Не були – це дуже просто перевірити. Третє – що це були якість "невідомі компанії" – це були державні компанії. Четверте, що були якісь інші, кращі, а головне законніші варіанти. Не було. Бо якщо б це вугілля з ПАР працювало, вони б зараз самі його купували. Якщо б було звідки взяти зараз енергію, вони б не купували її в росіян через Білорусь. Тобто все, що ми можемо в простий спосіб перевірити, виявилося фейком", – констатує Новіков.

"Ви чуєте, що вся ця схема ґрунтувалася на тому, що гроші переказувалися з Києва на непідконтрольну територію ОРДЛО, і ви бачите, що такого не було. Тому що банк в Києві переказував на рахунок банку, який також зареєстрований в системі Нацбанку України. Ці гроші фактично не перетинали лінію розподілу. А вам пропонують в це повірити і так грубо натякають", – зауважує адвокат.

"Я завжди з собою ношу цю вже відому постанову – це витяг з реєстру кримінальних проваджень. 20 липня цього року Генпрокурором особисто підписане і зареєстроване кримінальне провадження за фактом можливого вчинення народними депутатами України Порошенком, і далі кома та інші прізвища. Це вони самі формулювали і вони під цим підписалися, що це їх формулювання. Їх цікавить Порошенко, і їм не дуже цікаво, що там після прізвища Порошенка. Вони його ставлять на перше місце", – зазначає адвокат.

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"Вони очікують. І якщо вони будуть переконані, що ця ситуація відволікатиме суспільну увагу від "вагнергейту", від "Пандорагейту", від зими, яка наближається, вони це зроблять", – переконаний Ілля Новіков.

"Ми досі не почули відповіді на запитання про офшори. Бо те, що ми почули – це не відповідь. Сказати, що все було гаразд, нормально і проблем нема – це не відповідь", – зазначає Новіков.

"А де зараз купується електроенергія, вугілля? Насправді фактично експорту білоруської енергетики не існує. Ми всі знаємо, що "білоруська" енергетика або належить росіянам, російському бізнесу. Або закредитована в такий спосіб, що врешті-решт кожен долар, який платиться з держбюджету за таку енергію, потрапить до Росії. І це питання для того, щоб розпочати розмову про "фінансування тероризму", якщо Баканов взагалі таку розмову хоче розпочати", – наголошує Ілля Новіков.

Автор: 

Зеленський Володимир (24352) Новіков (168) Порошенко Петро (15193) санкції (12109) РНБО (2294) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+31
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26.10.2021 10:01 Відповісти
+31
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26.10.2021 10:08 Відповісти
+30
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26.10.2021 10:04 Відповісти
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святой петр, за 30 лет миллиардное долларовое состояние и все по закону
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26.10.2021 10:34 Відповісти
Своя в доску прокурорша по наказу блазня зібрала 400 томів справ та багато прослушок і відиків , аби привязати Пороха до Мертвечука . Якщо навіть нічого не буде доказано , то надовго буде плямувати Пороха щоб збити його рейтинг. Адвокатам та прибічникам Порошенко необхідно добре мобілізуватись .
Блазень признав , що міжнародна група журналістів підтвердила те , про що раніше заявляв Порошенко . Тепер слідство має розібратися та підтвердити підозри . Або спростувати їх . ТІЛЬКИ СЛІДСТВО , а не заяви блазня . До речі: Порошенко виграв суд про панамські офшори .
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26.10.2021 10:46 Відповісти
І в Панамі чекають Портнова на термін до 10 років за "офшори Порошенко".
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26.10.2021 11:49 Відповісти
Понятно, что все эти дела фейк. Но у меня другой вопрос: А каковы личные мотивы Зеленского так ненавидеть Порошенко? Когда, где и как Порошенко так поднасрал личным интересам Зеленского? У меня только один ответ: Беня! Именно этого персонажа мне всегда не хватает во всех новостях "Зеленский пытается посадить Порошенко".
Конечно после чистки банковского сектора Гонтаревой, армия схематозников и обнальщиков пополнила ряды доброжелателей Порошенко. И вся эта "армия" сейчас благополучно интегрироваласть во власть, т.к. там "все свои". Но главный там один. И это не фантош.
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26.10.2021 11:15 Відповісти
Блін, задовбали вже ці два козла, Пеця і Вовочка. То Пеця робить рекламу Вовочці, гавкаючи на нього, то Вовочка так само гавкає на Пецю, в надії, що українці його знов *********... обох, блін, на нари біля параши...(((

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26.10.2021 11:17 Відповісти
Глянь хто в тебе адвокат, і стане зрозуміло інтересам кого ти служиш.
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26.10.2021 11:25 Відповісти
Покупка в парашии электро энергии опг квартал95 - это спонсирование терроризма или еще нет? Я запутался зебилы, обьясните!
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26.10.2021 11:52 Відповісти
Цікаво,а з якого місця(в кого зрозуміло!) висмоктали чергове "дело"?
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26.10.2021 11:52 Відповісти
этот "товарищ" за деньги может говорить все что угодно - цена его словам ноль(зеро)! p.s. странно, что "новость" не набрана жирным шрифтом...
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26.10.2021 11:56 Відповісти
Неужели не понятно, что гибридная война требует гибридных действий?
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26.10.2021 13:20 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/10/30/19-21-lystopada-petro-poroshenko-vizme-uchast-u-shhorichnij-mizhnarodnij-bezpekovij-konferencziyi-u-galifaksi/ 19-21 листопада Петро Порошенко візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції у канадському Галіфаксі *
19-21 листопада п'ятий Президент України Петро Порошенко традиційно візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі.
У колі провідних західних політиків та експертів з питань міжнародної безпеки з обох боків Атлантики Петро Порошенко представить бачення розвитку політичних процесів в Україні, прогресу у впровадженні демократичних реформ, наближення до ЄС та НАТО, а також солідарної відсічі російській агресії.
У рамках перебування у Галіфаксі планується низка двосторонніх контактів з представниками канадських і американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.
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30.10.2021 13:29 Відповісти
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