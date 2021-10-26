Справу, сфабриковану проти Порошенка, тримають у запасі на випадок чергового скандалу за участю Зеленського, - адвокат Новіков

Суспільство досі не почуло ні від Зеленського, ні від голови СБУ Баканова відповіді щодо їхньої участі в офшорах "Кварталу 95" та щодо "вагнергейту". Натомість активно фабрикується нова справа проти лідера опозиційної партії, п'ятого президента Порошенка.

Про це в ефірі Прямого каналу заявив адвокат Ілля Новіков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він зазначив, що провадження у так званій "вугільній справі" зареєстроване ще в липні. Але силовикам наказали "стартувати" тоді, коли треба буде інформаційно перебити черговий гучний скандал за участю Зеленського.

"Чому саме теза про "співпрацю або фінансування тероризму"? Бо це єдине, що їм дозволяє, як вони вважають, ввести санкції РНБО, які будуть затверджені указом президента Зеленського. СБУ, яка має бути незалежною від Офісу Зеленського службою, фактично "підносить патрони" і працює саме на це. Вони носяться як з писаною торбою з цим формулюванням "фінансував тероризм або співпрацював, створював схеми з терористами". Це означає, що вони вважають своїм безпосереднім пріоритетом, щоб РНБО потім вийшло і сказало – "ми отримали інформацію з СБУ, це насправді надійна інформація", – пояснює Новіков.

Адвокат наголосив, що тези, на яких ґрунтується так звана "вугільна справа" – фейкові, і їх легко спростувати.

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"Перше – що ніби було "саботовано" постачання вугілля з ПАР. Ми почули – вугілля не горіло. Це взагалі не було вугілля в тому сенсі, який вони туди вкладають. Друге – що були "відкриті банківські рахунки" в ОРДЛО. Не були – це дуже просто перевірити. Третє – що це були якість "невідомі компанії" – це були державні компанії. Четверте, що були якісь інші, кращі, а головне законніші варіанти. Не було. Бо якщо б це вугілля з ПАР працювало, вони б зараз самі його купували. Якщо б було звідки взяти зараз енергію, вони б не купували її в росіян через Білорусь. Тобто все, що ми можемо в простий спосіб перевірити, виявилося фейком", – констатує Новіков.

"Ви чуєте, що вся ця схема ґрунтувалася на тому, що гроші переказувалися з Києва на непідконтрольну територію ОРДЛО, і ви бачите, що такого не було. Тому що банк в Києві переказував на рахунок банку, який також зареєстрований в системі Нацбанку України. Ці гроші фактично не перетинали лінію розподілу. А вам пропонують в це повірити і так грубо натякають", – зауважує адвокат.

"Я завжди з собою ношу цю вже відому постанову – це витяг з реєстру кримінальних проваджень. 20 липня цього року Генпрокурором особисто підписане і зареєстроване кримінальне провадження за фактом можливого вчинення народними депутатами України Порошенком, і далі кома та інші прізвища. Це вони самі формулювали і вони під цим підписалися, що це їх формулювання. Їх цікавить Порошенко, і їм не дуже цікаво, що там після прізвища Порошенка. Вони його ставлять на перше місце", – зазначає адвокат.

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"Вони очікують. І якщо вони будуть переконані, що ця ситуація відволікатиме суспільну увагу від "вагнергейту", від "Пандорагейту", від зими, яка наближається, вони це зроблять", – переконаний Ілля Новіков.

"Ми досі не почули відповіді на запитання про офшори. Бо те, що ми почули – це не відповідь. Сказати, що все було гаразд, нормально і проблем нема – це не відповідь", – зазначає Новіков.

"А де зараз купується електроенергія, вугілля? Насправді фактично експорту білоруської енергетики не існує. Ми всі знаємо, що "білоруська" енергетика або належить росіянам, російському бізнесу. Або закредитована в такий спосіб, що врешті-решт кожен долар, який платиться з держбюджету за таку енергію, потрапить до Росії. І це питання для того, щоб розпочати розмову про "фінансування тероризму", якщо Баканов взагалі таку розмову хоче розпочати", – наголошує Ілля Новіков.